Όταν η ζωή νικά τον θάνατο

Η τραγωδία με τον σεισμό στην Τουρκία που έχει λάβει βιβλικές διαστάσεις με τους νεκρούς να ξεπερνούν τις 16.000 έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο.

Ο θρήνος και η απόγνωση πάνω από τα συντρίμμια, οι χαροκαμένες μητέρες που θρηνούν τα παιδιά τους, ο πατέρας που κάθεται επί ώρες κρατώντας το χέρι του νεκρού παιδιού του στα χαλάσματα γκρεμισμένου κτιρίου, το ατελείωτο μοιρολόι για τις χιλιάδες νεκρούς και εγκλωβισμένους δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Λυγίζουν οι πάντες. Η εικόνα ενός κοριτσιού που προστατεύει στα χαλάσματα τον μικρότερο αδελφό της μας κάνει να δακρύσουμε.

Η απίστευτη τραγωδία που εξελίσσεται στη γειτονική Τουρκία, κινητοποίησε άμεσα την ελληνική πλευρά, στέλνοντας από την πρώτη στιγμή βοήθεια.

Η ΕΜΑΚ που έφτασε στα σημεία της τραγωδίας, έχει καταφέρει ήδη να ανασύρει ζωντανούς ανθρώπους από τα χαλάσματα σκορπώντας ρίγη συγκίνησης.

Τούρκοι πολίτες τους αγκαλιάζουν λέγοντας το δικό τους «ευχαριστώ» για όλα όσα κάνουν νυχθημερόν με κίνδυνο της ζωής τους.

Σαν μια γροθιά Έλληνες και Τούρκοι διασώστες από τις δύο χώρες μάχονται στα συντρίμμια σώζοντας ζωές.

Με κίνδυνο της ζωής ζωής τους λόγω και των συνεχών ισχυρών μετασεισμών που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 5 Ρίχτερ, κάνουν χειρουργικές κινήσεις για να φτάσουν κοντά σε εγκλωβισμένους .

Μπορεί να χρειαστούν ώρες για να δημιουργήσουν μία διαδρομή ο ασφαλείας. Ζητούν – από τους συγγενείς, από τον κόσμο που περιμένει καρτερικά ένα χαρμόσυνο νέο, από τους δεκάδες δημοσιογράφους που καταγράφουν αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές – με ένα νεύμα να επικρατήσει απόλυτη ησυχία.

Δεν ακούγεται ούτε ανάσα. Οι διασώστες προσπαθούν να αφουγκραστούν και τον παραμικρό θόρυβο στα χαλάσματα που θα τους οδηγήσει σε κάποιον εγκλωβισμένο . Τα θαύματα μέσα από τα συντρίμμια συνεχίζονται.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας βρέθηκαν στα σημεία όπου υπήρχαν γκρεμισμένα κτίρια. Θάνατος παντού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ακούν μία φωνή στα ερείπια κτιρίου στην πόλη Χατάι που επιχειρούν. Με πραγματική αυτοθυσία, καθώς κατά την διάρκεια της επιχείρησης έγιναν και δύο ισχυροί μετασεισμοί, κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο, όπου αρχικά πίστεψαν ότι ζωντανό ήταν ένα μικρό παιδί που ήταν κάτω από σώμα της άψυχης μητέρας του.

Τελικά διαπιστώθηκε ότι το παιδάκι ήταν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η φωνή που ακουγόταν ήταν της νεαρής κοπέλας, της Αϊρίν που ήταν παγιδευμένη κάτω από ένα τσιμεντένιο δοκάρι, πίσω από τους άλλους δύο νεκρούς.

Η νεαρή κοπέλα που βρισκόταν για πάνω από 63 ώρες κάτω από τα χαλάσματα ήταν τόσο απελπισμένη που ζήτησε από τους πυροσβέστες να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του ποδιού της για να σωθεί.



Οι άνδρες της ΕΜΑΚ με χειρουργικές κινήσεις και με μεγάλη προσοχή έκοψαν σιγά σιγά το δοκάρι και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την Αϊρίν.

Το «ευχαριστώ» της 20χρονης κοπέλας θα το κρατήσουν ως παράσημο για την υπόλοιπη ζωή τους. Οι εικόνες φρίκης που αντικρίζουν καθημερινά θα στους στοιχειώνουν για πάντα.

Σε ένα άλλο σημείο, Τούρκοι διασώστες προσπαθούν να βοηθήσουν ένα μικρό αγόρι από τη Συρία που εγκλωβίστηκε κάτω από τα ερείπια στην Αντιόχεια.

Turkish search and rescue team trying to help and give water to a small Syrian boy (Mohammad) who stuck under rubbles in #antakya , south of #turkey. #TurkeyEarthquake

Source: social media pic.twitter.com/xZ5Ut3eVJ2

— Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) February 7, 2023