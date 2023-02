Παρά το γενικευμένο επικοινωνιακό μπλακάουτ στη σεισμόπληκτη νότια Τουρκία, η κυβέρνηση επέβαλε πολύωρο μπλόκο στο Twitter για λόγους «δημόσιας τάξης» και αρνήθηκε την πρόταση του Έλον Μασκ για συνδρομή με τη δορυφορική υπηρεσία Starlink.

Την Τετάρτη η τουρκική κυβέρνηση υποχρέωσε τους παρόχους να εμποδίσουν την πρόσβαση στο Twitter, μια ημέρα αργότερα όμως ήρε το μπλόκο λέγοντας πως έλαβε διαβεβαιώσεις από την εταιρεία ότι θα συνεργαστεί για την αντιμετώπιση της «παραπληροφόρησης» σχετικά με την τραγωδία.

Η προσωρινή φραγή στο Twitter, στο οποίο βασίζονται πολλοί κάτοικοι της περιοχής για να αναζητήσουν τους δικούς τους και να συντονίσουν την παροχή βοήθειας, προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης, ακαδημαϊκών και ακτιβιστών, οι οποίοι έκαναν λόγο για προσπάθεια καταστολής των διαμαρτυριών για τη διαχείριση της κρίσης,

H Tουρκία είχε μπλοκάρει και στο παρελθόν την πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα έπειτα από διαδηλώσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις και φυσικές καταστροφές.

Την Τρίτη, η οργάνωση «Τηλεπικοινωνίες Χωρίς Σύνορα» ανέφερε ότι έστειλε στην Τουρκία εξοπλισμό επικοινωνιών για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων διάσωσης.

On our way: TSF’s team is currently deploying towards #Turkey, with the necessary equipment to restore #connectivity when they reach the #TurkeyEarthquake. pic.twitter.com/mNvqt77vFZ — Télécoms Sans Frontières (TSF) (@TSF_Intl) February 7, 2023

«Παραπληροφόρηση»

Δεδομένα διαδικτυακής κίνησης «επιβεβαιώνουν ότι η πρόσβαση στο Twitter αποκαθίσταται στην Τουρκία έπειτα από ώρες φιλτραρίσματος» ανακοίνωσε την Πέμπτη η NetBlocks, οργανισμός εποπτείας που παρακολουθεί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

ℹ️ Update: Internet connectivity remains diminished in southern #Turkey after Monday’s series of deadly earthquakes; live metrics show high impact to several cities including Hatay where major power outages and floods are reported 📉 #Deprem #HatayIskenderun pic.twitter.com/u4rw7lR08E — NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023

O αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Ομέρ Φατίχ Σαϊάν δήλωσε πως ήρθε σε επαφή με τη διεύθυνση του Twitter και υπενθύμισε την ευθύνη της εταιρείας στην πρόληψη της διασποράς ψευδών ειδήσεων την ώρα που συνεχίζεται το έργο των σωστικών συνεργείων.

«Οι απαιτήσεις μας είναι σαφείς, στενή συνεργασία κατά της παραπληροφόρησης και των ψευδών αναφορών, τραχεία δράση κατά των πλαστών λογαριασμών και […] μέτρα κατά του περιεχομένου που θα μπορούσε να βλάψει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια» έγραψε ο Σαϊάν στο Twitter.

«Περιττό» το Starlink

«Η διαδικτυακή συνδεσιμότητα παραμένει περιορισμένη στη νότια Τουρκία» ανέφερε την Τετάρτη η NetBlocks, οργανισμός εποπτείας που παρακολουθεί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Παρά το τηλεπικοινωνιακό μπλακάουτ στις σεισμόπληκτες περιοχές, η Τουρκία αρνήθηκε πρόταση του Έλον Μασκ να συνδράμει με το Starlink της αεροδιαστημικής εταιρείας του SpaceX.

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved. — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2023

Σύμφωνα με το Bloomberg, ανώτερος τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, ευχαρίστησε τον πολυδισεκατομμυριούχο για την πρόταση, αλλά είπε ότι η Τουρκία διαθέτει αρκετή δορυφορική χωρητικότητα.

Στην περιοχή υπάρχουν σταθμοί βάσης που λειτουργούν με μπαταρίες, είπε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις επικοινωνίες προκαλούν την αντίδραση ορισμένων τουρκικών μέσων, τα οποία επικρίνουν το «όχι» της κυβέρνησης στη SpaceX.

Η εταιρεία έχει προσφέρει δορυφορική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές και οι υπηρεσίες της έχουν κρίσιμη σημασία για την Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές επικοινωνιών.

Η SpaceX έχει αναλάβει την εκτόξευση του νέου επικοινωνιακού δορυφόρου της Τουρκίας, Turksat 6A, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.