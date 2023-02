Μετά την καταστροφή που έφεραν οι δύο φονικοί σεισμοί στην Τουρκία, η περιοχή έχει ένα ακόμα πρόβλημα: τους επιτήδειους που βρήκαν ευκαιρία να επιδοθούν σε πλιάτσικο στα συντρίμμια.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα, όσοι συλλαμβάνονται διασύρρονται δημόσια και ξυλοκοπούνται, προτού οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Εικόνες πλιάτσικου έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων που είναι κλειστά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στο στόχαστρο των πλιατσικολόγων έχουν βρεθεί και κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.

Αρκετοί είναι οι πολίτες που τους χαρακτηρίζουν «τρομοκράτες και προδότες», ενώ στη μάχη για τη σύλληψή τους έχουν ριχθεί αστυνομικοί και στρατιώτες, αλλά και απλοί πολίτες.

I don’t want to share but PLEASE PLEASE PLEASE do not steal and loot. Otherwise, Nobody can stop these people PLEASE DO NOT STEAL.Turkish people are exteremely INTOLERANT against looting.Please STOP#PrayForTurkey #TurkeyEarthquake #earthquakeinturkey #turkey #TurkeyQuake pic.twitter.com/TZvEvOXGkG

— Turkish Paramedic (@TRparamedic) February 10, 2023