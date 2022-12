Τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της «ιστορικής» χιονοθύελλας «Ελιοτ» που βύθισε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ σε πολικό ψύχος, με θερμοκρασίες που έφθασαν τους -45 βαθμούς Κελσίου.

Ο πολικός κυκλώνας επηρέασε τη βορειοαμερικανική ήπειρο από τον Καναδά μέχρι και το Τέξας, την Αριζόνα και τη Φλόριντα. Ισχυρότερα επλήγη το βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, με τους περισσότερους νεκρούς να καταγράφονται στην περιοχή του Μπάφαλο στις Μεγάλες Λίμνες.

Από +11°C στους -31°C μέσα σε δύο ημέρες – Τι λένε οι ειδικοί για την ακραία κακοκαιρία

Κάποιοι, ωστόσο, εκμεταλλευόμενοι το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα, άρχισαν τις λεηλασίες. Τη στιγμή δηλαδή που κάποιοι πάλευαν για τη ζωή τους, άλλοι βγήκαν στους δρόμους κι άρχισαν να λεηλατούν καταστήματα και επιχειρήσει.

Εικόνες με θρυμματισμένες τζαμαρίες καταστημάτων, διαλυμένα κι άδεια ράφια, αλλά και ανθρώπους που βγαίνουν κουβαλώντας λογής αντικείμενα στο Μπάφαλο έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

Σε μία περίπτωση, δε, δράστιδα έκανε… livestream το πλιάτσικο.

Massive Looting Happening in Buffalo NY. Criminals taking advantage of limited police travel due to winter storm and also taking large number of calls for medical emergencies. Some people are just disgusting humans.#smh #societyisfucked pic.twitter.com/1obCSd2vvk

— PrPatriot223 (@PrPatriot223) December 28, 2022