Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu της Τουρκίας παρουσιάζει αρκετές περιπτώσεις διάσωσης εγκλωβισμένων, προβάλλοντας τις λέξεις που έγραψε στα συντρίμμια ο 24χρονος Dogan Akkok, ο οποίος διασώθηκε 64 ώρες μετά τον τρομακτικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.

Δεν έπεσε ποτέ σε απόγνωση

Ο 24χρονος δεν έπεσε ποτέ σε απόγνωση, σημειώνει το Anadolu, ενώ ήταν παγιδευμένος σε συνθήκες ψύχους κάτω από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε κοντά στο επίκεντρο των σεισμών της Δευτέρας στην Τουρκία, γράφοντας στα συντρίμμια γύρω του: «Μην εγκαταλείπετε την ελπίδα », (φωτογραφία, επάνω, από το τουρκικό πρακτορείο).

Πυροσβέστες από την επαρχία της Αττάλειας που εργάζονται για τη διάσωση των παγιδευμένων στην περιοχή Dulkadiroglu της επαρχίας Kahramanmaras – κοντά στην πόλη Pazarcik όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του πρώτου από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς – καθησύχαζαν συνεχώς τον νεαρό καθώς τραβούσαν τα τούβλα και το τσιμέντο για να τον βγάλουν.

Αλλη μια θαυματουργή διάσωση ήρθε καθώς μωρό 7 μηνών ανασύρθηκε 66 ώρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, αυτή τη φορά στη νότια επαρχία Χατάι.

#Rescue 1122 team from Pakistan evacuate three more survivors from #TurkiyeDeprem. pic.twitter.com/cjSJrQg5Jy — Javeria Siddique (@javerias) February 9, 2023

Αποστολή από τη νοτιοανατολική επαρχία Χακάρι της Εθνικής Ιατρικής Ομάδας Διάσωσης (UMKE) έβγαλε ζωντανό το μωρό κάτω από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στη συνοικία Odabasi.

Επειτα από προσπάθεια έξι ωρών

Καθώς ομάδες διάσωσης απ’ όλο τον κόσμο έσπευσαν στην περιοχή που επλήγη από τον σεισμό, ινδονησιακό πλήρωμα ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών και πυροσβέστες από τη βορειοδυτική επαρχία Κοτζαέλι ανέσυραν ένα αγόρι με το όνομα Yusuf Elmaruf κάτω από τα ερείπια αργά την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Κοτζαέλι.

Στο μεταξύ, 11χρονο αγόρι που εγκλωβίστηκε στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στο Adiyaman για 66 ώρες, διασώθηκε από τον Προεδρικό Οργανισμό Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD) και το παραϊατρικό προσωπικό έπειτα από προσπάθεια έξι ωρών.

86 hours after the main #earthquake, and after 8 hours of work, a #Kocaeli #firefighters team was able to #rescue 4-year-old little Sena and her 23-year-old mother from the rubble of their home in #Hatay , #Turkey. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/izjK3Ec1Lx — 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@HispanatoliaEN) February 9, 2023

Τα μέλη της οικογένειας του Berke Daglarasar, που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του ίδιου κτιρίου στη συνοικία Turgut Reis, ήταν μεταξύ των χιλιάδων που έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό. Η ερώτηση του Daglarasar στον θείο του για το πού βρίσκονταν οι γονείς του έκανε τους πάντες να ξεσπάσουν σε κλάματα.

Σώθηκε 80χρονη έπειτα από 68 ώρες

Αλλά περισσότερα καλά νέα ήρθαν από την επαρχία αφού οι ομάδες έρευνας και διάσωσης άκουσαν θόρυβο από τα συντρίμμια ενός πενταώροφου κτιρίου στην οδό Sakarya. Οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν ζωντανές την Ayse Atceken και τις κόρες της Emine και Feyza από τα ερείπια 65 ώρες μετά τον σεισμό.

Στη νοτιότερη επαρχία Χατάι, ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών διέσωσαν τη Saziye Kalagzi, 80 ετών, σε άλλη μια αχτίδα ελπίδας στον ζοφερό απόηχο των σεισμών. Οι ομάδες διέσωσαν την ηλικιωμένη γυναίκα που επέζησε κάτω από τα ερείπια για 68 ώρες αφού την άκουσαν να φωνάζει για βοήθεια.

Rescue workers standing on a pile of debris in Adana, a city in southern Turkey calling for quiet in an attempt to hear anyone trapped under the rubble.

Some 7,840 people have been rescued from the rubble so far. Prayers for all. 🙏🏻#Syria #Turkey #earthquake #RESCUE pic.twitter.com/3rJxehPdR3 — ∼Marietta (@ThisIsMarietta) February 7, 2023

Η Εθνική Ιατρική Ομάδα Διάσωσης (UMKE) από τη νοτιοανατολική επαρχία Χακάρι έσωσε νωρίς την Πέμπτη δύο ξένους υπηκόους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από τα συντρίμμια κτιρίου στην επαρχία Χατάι 67 ώρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Μια άλλη αλλοδαπή υπήκοος, 48 ετών, ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στην ίδια επαρχία.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης που απεστάλησαν από τη δυτική επαρχία Μπαλικεσίρ άκουσαν θόρυβο από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε στην περιοχή της Αττάλειας. Επειτα από έντονες προσπάθειες, οι ομάδες έσωσαν τη γυναίκα που παρέμεινε στα συντρίμμια για 68 ώρες.

Αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον

Μετά τη διάσωση, τα μέλη της ομάδας μοιράστηκαν την ευτυχία τους αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον.

#Miracle in #Syria, where they have managed to #rescue alive a family, including two young #children, 40 hours after the #earthquake. The number of deaths from the #earthquakes in that country already exceeds 2,600, although the real figure is much higher. pic.twitter.com/hlV9WXr1AC — 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@HispanatoliaEN) February 8, 2023

Μιλώντας στο Anadolu, ο Kadir Akbulut, επικεφαλής της ομάδας διάσωσης, είπε: «Ηρθαμε στην περιοχή με 14 φίλους μου. Νομίζω ότι ορισμένοι από εμάς δεν κοιμηθήκαμε καθόλου».

Μια φοιτήτρια πανεπιστημίου στην επαρχία Adiyaman ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε, από μια ομάδα διάσωσης 35 μελών, 69 ώρες μετά τον σεισμό. Η Ilayda, 21 ετών, σπούδαζε οδοντιατρική, όπως έγινε γνωστό αργότερα.

Αφού ακούστηκε μια φωνή από τα συντρίμμια, ομάδα διάσωσης από την κεντρική επαρχία Corum ανέσυρε ζωντανούς έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, που βρίσκονταν κάτω από τα ερείπια κτιρίου στην περιοχή Kirikhan της επαρχίας Χατάι.

Σχεδόν 70 ώρες μετά τον σεισμό, ο 45χρονος Duran Seker διασώθηκε από τα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στην Ismet Pasa της επαρχίας Kahramanmaras, το επίκεντρο των δύο ισχυρών σεισμών που συγκλόνισαν τη χώρα και την περιοχή τη Δευτέρα.

Στην ίδια επαρχία, ένα ακόμη θαύμα έγινε με τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων 72 ώρες μετά τον σεισμό. Ο Ismail Altinok, 72 ετών, διασώθηκε στο Sazibey από ομάδες της βορειοδυτικής επαρχίας Προύσας.

Ακολουθώντας τη φωνή του…

Η ομάδα διάσωσης και οι εθελοντές της Νότιας Κορέας ανέσυραν ζωντανό από τα συντρίμμια πενταώροφου κτιρίου, 73 ώρες μετά τον σεισμό, τον σύρο υπήκοο Abdusselam Alsavas, 11 ετών. Η ομάδα άκουσε μια φωνή και ενέτεινε τις προσπάθειές της για τον απεγκλωβισμό του από τα ερείπια.

Το πλήρωμα της Νότιας Κορέας έφτασε στο αγόρι αφού άνοιξε διάδρομο, ακολουθώντας τη φωνή του, και κάλυψαν στη συνέχεια το πρόσωπό του για να μην επηρεαστεί από τον ήλιο ενώ τον τύλιγαν με ρούχα για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός του.

Στην επαρχία Ντιγιαρμπακίρ, οι ομάδες διέσωσαν τον οκτάχρονο Besir Yildiz από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε στην περιοχή Baglar μετά από 81 ώρες.