«Πέθανε, τσέτνικ Λιβάγια» (vid)

Ο Μάρκο Λιβάγια, ο πρώην άσος της ΑΕΚ, έδειξε και πάλι την αξία του με ένα γκολ απίστευτο για το κροατικό πρωτάθλημα.

Ο αρχηγός της Χάιντουκ Σπλιτ, βρέθηκε για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο, όχι μόνο για την ποδοσφαιρική του δεινότητα, αλλά και για τον τρόπο που απάντησε στις προκλήσεις της αντίπαλης κερκίδας. Στον αγώνα της Χάιντουκ Σπλιτ με τη Σίμπενικ για την 18η αγωνιστική του κροατικού πρωταθλήματος, ο Λιβάγια σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ με ψαλιδάκι, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος.

Πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν ηλεκτρισμένη. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, οι οπαδοί της Σίμπενικ επιτέθηκαν λεκτικά στον Λιβάγια, αποκαλώντας τον «τσιγγάνο» και «τσέτνικ». Αντί να αφήσει αυτές τις προκλήσεις να τον επηρεάσουν, ο Λιβάγια απάντησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο πρώτο ημίχρονο, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Λιβάγια έπιασε ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και αφήνοντας άφωνους τους επικριτές του. Το γκολ αυτό δεν ήταν απλώς μια στιγμή ποδοσφαιρικής τέχνης, αλλά και μια δυναμική απάντηση σε όσους προσπάθησαν να τον μειώσουν.

Šibenik 0-1 Hajduk (74′)

MARKO LIVAJA WHAT A GOAL!!!!!!!!! OH MY DAYS pic.twitter.com/LcXSQtzSmz

— Everything About HNL (@AboutHnl) December 22, 2024