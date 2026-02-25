sports betsson
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25 Φεβρουαρίου 2026, 17:20

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο φετινό Champions League, δίνοντας μεγάλη μάχη και στην Γερμανία απέναντι στην Λεβερκούζεν, αλλά η Μπάγερ πήρε τελικά το εισιτήριο για την φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στο ελληνικό πρωτάθλημα και γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό, πως η κατάκτηση του τίτλου είναι μονόδρομος για την ομάδα του λιμανιού.

Αξίζει πάντως να σταθούμε σε ένα γεγονός από τον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού στην Bay Arena, το οποίο αφορά τον αρχηγό των πειραιωτών, Παναγιώτη Ρέτσο.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός των πρωταθλητών Ελλάδος, που έχει στο παρελθόν φορέσει την φανέλα της Λεβερκούζεν, έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση και στην ρεβάνς με την γερμανική ομάδα.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού «τρέλανε» κόσμο με την αρχηγική του παρουσία και στο χθεσινό παιχνίδι, καθώς η απόδοση του διεθνούς άσου έφτασε πολύ υψηλά επίπεδα, κάτι που άλλωστε παραδέχθηκαν και οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας.

Θα πρέπει μάλιστα να σταθεί κάποιος στην ατάκα που χρησιμοποίησε παράγοντας της Μπάγερ, έξω από τα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων», μετά το τέλος του αγώνα.

«Φανταστική εμφάνιση από τον Ρέτσο, ήταν σπουδαίος» ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος της γερμανικής ομάδας για να περιγράψει την εικόνα του διεθνούς στόπερ κι αυτή η ατάκα φανερώνει με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τα όσα έκανε στο χθεσινό ματς ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

Για να είμαστε μάλιστα δίκαιοι, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Ρέτσος είναι μονίμως στην πρώτη γραμμή διακριθέντων και την φετινή περίοδο για τους πειραιώτες και δεν είναι φυσικά τυχαίο που και οι Γερμανοί δημοσιογράφοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον αρχηγό του Ολυμπιακού μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Έχουμε επισημάνει κι άλλες φορές πως ο διεθνής κεντρικός αμυντικός των πειραιωτών αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση κι αυτό δεν αφορά μόνο την αυτοθυσία που επιδεικνύει, παίζοντας είτε με μπαταρισμένο κεφάλι είτε με σπασμένο δάχτυλο.

Είναι πολύ σημαντικό να σταθεί κάποιος στην σταθερά καλή απόδοση που έχει ο Ρέτσος και τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αποδεικνύοντας πως είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμος για την ομάδα του λιμανιού.

Ο Ολυμπιακός έκανε προπόνηση το πρωί της Τετάρτης στην Γερμανία και οι «ερυθρόλευκοι» κοιτάζουν τώρα το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, το μεσημέρι της Κυριακής.

Ένα δύσκολο ματς, στο οποίο οι πρωταθλητές θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14, για να πάρουν τη νίκη και τους τρεις βαθμούς κι αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί συγκέντρωση και προσοχή για να πετύχει ο Ολυμπιακός τον στόχο του.

Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, ειδικά τώρα που έχει προηγηθεί κι ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι για το Champions League και οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μεγάλη «μάχη» και στις Σέρρες.

Η νίκη επαναλαμβάνουμε είναι «μονόδρομος» για τους πειραιώτες καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Business
ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

Vita.gr
Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
