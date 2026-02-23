Ο Μπενίτεθ βρίσκει σταθερότητα και τον Τεττέη

Έχουμε κατανοήσει όλοι και το έχει δηλώσει ο ίδιος, πως ο Ράφα Μπενίτεθ αρέσκεται στις εναλλαγές συστημάτων, αγωνιστικών προσεγγίσεων και προσώπων στην ενδεκάδα. Άλλωστε, η ευμεταβλητότητα στον χαρακτήρα του Ισπανού προπονητή, έχει αποτελέσει το κεντρικό αντικείμενο της κριτικής από τον Τύπο. Όχι άδικα, αφού όλες οι ομάδες που εκπληρώνουν τους σκοπούς τους στο ποδόσφαιρο, διέπονται από μία κεντρική ιδέα. Εξυπακούεται πως αυτό δεν σημαίνει δογματισμός, αλλά ούτε και… ότι βρέξει, ας κατεβάσει.

Προφανώς, ο Ράφα δεν είναι τρελός. Έχει τους λόγους του που πειραματίστηκε τόσο πολύ στο τετράμηνο της παρουσίας του στην Αθήνα. Μαθαίνει το ρόστερ του, δεν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες του, συνήθιζε στις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος και εκ πεποιθήσεως, προσαρμόζει πάντα το σχέδιο του στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα του επόμενου αντιπάλου του. Αυτός είναι ο τρόπος που ανέκαθεν δούλευε ο Ισπανός και πέτυχε στην καριέρα του επιτεύγματα που η συντριπτική πλειονότητα των συναδέρφων του δεν τολμά καν να τα ονειρευτεί.

Κατά τα φαινόμενα, η περίοδος των πειραματισμών έχει τελειώσει. Ο Μπενίτεθ (μοιάζει να) έχει κατασταλάξει στο αγωνιστικό στυλ που θα βελτιώσει τον Παναθηναϊκό στο συγκεκριμένο τάιμινγκ και με βάση το υλικό που έχει στη διάθεση του. Έχουμε πλέον ένα επαρκές δείγμα πέντε παιχνιδιών για να το υποθέσουμε αυτό.

Ο Μπενίτεθ θεωρεί πως το 3-4-3 καμουφλάρει τις αδυναμίες του δυναμικού του και αναδεικνύει τα προτερήματα του. Ο 65χρονος τεχνικός ανάλογα με τους παίκτες που θα αρχίζει στην ενδεκάδα, θα το μετατρέπει σε πιο επιθετικό ή πιο αμυντικό, κατάλληλο για κατοχή ή για πρέσινγκ και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, ο Μπενίτεθ προτίμησε το δίδυμο των Μπακασέτα και Ρενάτο στον «άξονα» εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, επειδή ήθελε μέσους ικανούς με τη μπάλα, που θα ελέγχουν τον ρυθμό και θα προσφέρουν ασφάλεια στις μεταβιβάσεις. Αντίστοιχα, κόντρα στον ΟΦΗ ο Ισπανός επέλεξε τους Κοντούρη και Σιώπη για να έχει πιο ενεργητικούς χαφ, με ένταση και περισσότερα τρεξίματα. Υπάρχει και ο Τσέριν, ενώ η ενσωμάτωση των Γιάγκουσιτς και Σισοκό θα αυξήσει τους συνδυασμούς που θα σκεφτεί ο Ράφα.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, λοιπόν, γιατί με τον Μπενίτεθ ποτέ δεν είσαι σίγουρος, θα δούμε την πολυπόθητη σταθερότητα στον Παναθηναϊκό. Με νίκες και με αρνητικά αποτελέσματα, με καλές και κακές εμφανίσεις, με μεταπτώσεις, αλλά τουλάχιστον ο προπονητής του Τριφυλλιού έχει πια την κεντρική ιδέα του.

Πάντως, το πλάνο του Μπενίτεθ ευδοκιμεί σε μεγάλο βαθμό επειδή ο Ανδρέας Τεττέη προσφέρει το απρόβλεπτο στην επίθεση. Βέβαια, έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Τα σχέδια των προπονητών αποδίδουν από τους παίκτες και όχι μόνα τους, ως θεωρία. Ο Μπενίτεθ έχει αφιερώσει χρόνο και κόπο στον Τεττέη, για να του τονώσει την αυτοπεποίθηση, να τον διδάξει τακτική και πως να κατανέμει πιο ορθολογικά τις δυνάμεις του.

Στην προκειμένη, έχει σημασία να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που σημειώνει μία σοβαρή επένδυση του Τριφυλλιού υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή. Ο Τεττέη είναι καλύτερος παίκτης από τα Χριστούγεννα, όταν και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Αυτή η εξέλιξη του, ανταποδίδει στον Μπενίτεθ τα αποτελέσματα για τον Παναθηναϊκό!

Όταν τα λέει ο Μπενίτεθ, είναι δικαιολογίες

Μετά την ισοπαλία της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξήγησε – και σωστά – πως οι ποδοσφαιριστές του έχουν ξεζουμιστεί από τα συνεχόμενα 90λεπτά και δεν έχουν ενέργεια. Εξαιτίας των τραυματισμών, ο Ρουμάνος έχει μικρό ροτέισον και η ομάδα του χάνει βαθμούς εδώ και τρεις αγωνιστικές. Οι πιο πολλοί αντιμετώπισαν φυσιολογικά τις εξηγήσεις του Λουτσέσκου και συμφώνησαν. Διότι πράγματι, είναι μία ορθή τοποθέτηση.

Όταν όμως ο Μπενίτεθ επισήμανε την ανάλογη κατάσταση στον Παναθηναϊκό με τις απουσίες και τα διαδοχικά ματς, χωρίς να συμπληρώνει πως εκείνος δεν προετοίμασε την ομάδα του και δεν έχει εκπαιδεύσει το ρόστερ του, έτυχε διαφορετικής αντιμετώπισης. Πως αυτά είναι δικαιολογίες και πως ο Ισπανός τα επικαλείται για να καλύψει την αποτυχία του… Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά…

Υ.Γ.: Είναι δυνατόν ο διαιτητής Κατσικογιάννης να μην σφυρίξει αμέσως το πέναλτι από το πάτημα του Νους στον Τσέριν; Είχε καθαρό οπτικό πεδίο και άμεση αντίληψη του μαρκαρίσματος. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να λήξει το ματς και να περιμένει την ειδοποίηση του VAR… Η τεχνολογία πρέπει να βοηθά τους διαιτητές και όχι να τους υποκαθιστά. Διότι οι Έλληνες ρέφερι έχουν πάψει να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις και επαναπαύονται στην ασφάλεια του VAR. Όμως έτσι χειροτερεύουν και δεν προοδεύουν. Επιτέλους, ας πάρουν αποφάσεις και ας συμπεριφέρονται σαν διαιτητές και το βίντεο να τους διευκολύνει μόνο με τις λεπτομέρειες.

Υ.Γ.2: Τιάγκο, κρίμα για τα προσόντα του. Με τέτοια απερισκεψία, μετά από χρόνια θα μετανιώνεις για την καριέρα που δεν έκανες…