Μπενίτεθ: «Υποφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αντέξαμε και πήραμε τη νίκη»

Ικανοποιημένος για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ με 2-0 δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Ισπανός τόνισε ότι η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο δέχθηκε πίεση και υπέφερε σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά άντεξε και κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που νικήσαμε, βάλαμε και ένα δεύτερο γκολ στο τέλος του αγώνα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν το καλό, εκεί που βάλαμε ένα γκολ και μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και περισσότερα τέρματα για να διευρύνουμε το προβάδισμα και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το β’ ημίχρονο.

Στο β’ ημίχρονο υποφέραμε λίγο από τον αντίπαλο, μας πίεσε αρκετά αλλά καταφέραμε και αντέξαμε και στο τέλος κερδίσαμε. Στο α’ ημίχρονο καταφέραμε και χτίζαμε τις επιθέσεις μας από πίσω και καταφέραμε και φτάναμε στην αντίπαλη περιοχή αλλά εκεί μας έλειπε η τελική πάση, ή μια καλύτερη ακρίβεια όσον αφορά τις τελευταίες κινήσεις ή ο συγχρονισμός. Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι καταφέραμε και φτάσαμε εκεί, αλλά από την άλλη θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο γιατί δεν θα είναι πάντα τόσο εύκολο να φτάνουμε στην αντίπαλη περιοχή», ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Κόντης: «Είναι ένα παιχνίδι που θέλω να ξεχάσω γρήγορα»

«Είναι ένα παιχνίδι που θέλω να ξεχάσω πολύ γρήγορα. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήμασταν κατώτεροι του αναμενόμενου. Κάναμε μέτρια εμφάνιση για άλλη μια φορά με πολλά ατομικά λάθη, δεν είχαμε καθαρές επιλογές. Θεωρώ ότι ήταν ένα εύκολο για να παίξουμε, να κάνουμε πράγματα. Καθοριστική ήταν η στιγμή του Νους στο 16′, θα μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε και πλέον να διεκδικήσουμε κάτι. Στο τέλος όχι μόνο δεν διεκδικήσαμε κάτι αλλά φάγαμε και δεύτερο γκολ, δεχθήκαμε και κόκκινη κάρτα.

Αν προσπαθήσω να σκεφτώ τι πήγε καλά, δεν πήγε τίποτα καλά στο παιχνίδι. Η ευθύνη είναι δική μου και των παικτών γιατί μετά την πρόκριση στον τελικό δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξει την εικόνα μας, έχουμε μείνει εκεί. Το έχω ξαναπεί πως ο τελικός είναι στις 25 Απριλίου και μέχρι τότε έχουμε κι άλλα παιχνίδια για να μπούμε στο 5-8. Αν δεν το κάνουμε με τον τρόπο που μας αξίζει, με τον τρόπο που ξέρουμε και πάμε και παίζουμε έτσι αυτά τα παιχνίδια με χαλαρότητα, με φόβο, πραγματικά δεν θα κάνουμε τίποτα.

Εχω πολλά παράπονα από τις μεταβιβάσεις. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μία επαγγελματική ομάδα το 2026 και οι παίκτες μας που έχουν δείξει τρομερή αυτοπεποίθηση και έχουν δείξει πολλά πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις υπερήφανος, να μη μπορούν να κάνουν απλές πάσες! Αυτό με προβληματίζει και έχει να κάνει με το καθαρό μυαλό. Από το ματς με την ΑΕΛ θα πρέπει να δείξουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης.