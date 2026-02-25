Όταν η ίδια η ΕΠΟ υποβαθμίζει τους διεθνείς διαιτητές

Την Τρίτη 24/2 η ΕΠΟ είχε προγραμματίσει την απονομή των σημάτων της FIFA στους διεθνείς διαιτητές, με δεδομένο ότι η λίστα στέλνεται κάθε χρόνο, περιλαμβάνοντας κι αυτούς που ήδη είναι, εκτός από τους νέους διεθνείς ρέφερι. Ακόμη και αν ξεπεράσουμε ότι η συγκεκριμένη (περιθωριακή) εκδήλωση άργησε να γίνει, καθώς έπρεπε να φτάσουμε στον Φεβρουάριο, ενώ τα νέα σήματα αποστέλλονται στις αρχές κάθε έτους, κανείς δεν την πήρε χαμπάρι! Δεν ανακοινώθηκε πουθενά, παρά μετέπειτα διέρρευσαν φωτογραφίες και δηλώσεις (μόνο του Γκαγκάτση και του Λανουά).

Η ίδια η ΕΠΟ, αν και παρέστη ο πρόεδρός της Μάκης Γκαγκάτσης, υποβάθμισε τη συγκεκριμένη εκδήλωση η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα των συνεδριάσεων της ΕΕ, μικρός χώρος για τόσα άτομα, συνολικά 38. Ακόμη και η ΚΕΔ αδιαφόρησε αφού παρέστη μόνο ο Λανουά και έλαμψαν διά της απουσίας τους τόσο ο αναπληρωτής πρόεδρός της Πάολο Βαλέρι όσο και το μέλος της Φερνάντες Αλόνσο. Ακόμη κι αν είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις έπρεπε να προγραμματίσουν την παρουσία τους, καθώς οι ρέφερι και οι βοηθοί αφίχθηκαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Έγινε και αυτό! Απονομή σημάτων στους διεθνείς διαιτητές σε μια εκδήλωση που δεν πήρε κανείς χαμπάρι! Όμως, στο παρελθόν αποτελούσε μεγάλο γεγονός. Η εκδήλωση γινόταν παρουσία και των υπολοίπων διαιτητών, συνήθως προγραμμάτιζαν το χειμερινό σεμινάριο, πάντα και με την παρουσία δημοσιογράφων.

Ήταν μια κανονική εκδήλωση και όχι κρυφή εκδήλωση. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η ίδια η ΕΠΟ υποβαθμίζει τους διεθνείς διαιτητές, αν και κατά άλλα ο Γκαγκάτσης θέλει να εισηγηθεί να σφυρίζουν Ελληνες διαιτητές στα ντέρμπι πρωταθλήματος, ενώ η ίδια η UEFA τους έχει εκτός πλάνων, απόδειξη ότι στα πλέι οφ των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA μόνο ο Φωτιάς ορίστηκε να σφυρίξει παιχνίδι (συγκεκριμένα τον αγώνα Λεχ Πόζναν-Κουόπιο για το Conference League, που γίνεται αύριο).

Επίσης, άλλοι έπρεπε να πουν ότι σχολιάστηκε θετικά η κίνηση να οριστούν Έλληνες διαιτητές στα ματς του Κυπέλλου Betsson, όχι ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Ο τελευταίος θέλει Ελληνες διαιτητές να σφυρίζουν και αγώνες πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, ενώ ο Λανουά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμοι σε 3-4 χρόνια. Ποιός είναι ειδικός ο Γκαγκάτσης ή ο Λανουά;

Αν ρωτούσε κανείς τους διεθνείς για αυτή την εκδήλωση, ήδη θα την έχουν ξεχάσει. Βρήκαν μόνο ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες.