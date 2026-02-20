ΕΠΟ: Μια απομονωμένη διοίκηση ψάχνει διέξοδο

Η αποτυχία της διοίκησης του Μάκη Γκαγκάτση, καθώς πέρασαν 19 μήνες από την εκλογή του (22/7/24) στην προεδρία της ΕΠΟ, φαίνεται από μακριά. Η ομοσπονδία έχει μεταμορφωθεί σε ένα κλειστό κλαμπ παραγόντων και πλέον δεν πρόκειται για διοίκηση ευρείας αποδοχής αλλά για ένα σύνολο μερικής αποδοχής, με συνέπεια ο Μάκης Γκαγκάτσης που είχε ξεκινήσει την θητεία του με ισχνή αντιπολίτευση, να έχει απέναντί του (και να συνεχίζει να μεγαλώνει) σημαντικό αριθμό ΠΑΕ και ΕΠΣ.

Η διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση δεν έχει στο πλευρό της την πλειοψηφία των ΠΑΕ, με δεδομένο ότι ψηφίζουν για την ΕΠΟ, όταν ξεκίνησε το… ταξίδι της στα ποδοσφαιρικά πράγματα. Επίσης, δεν έχει και την αποδοχή αρκετών ποδοσφαιρικών ενώσεων, με δεδομένο ότι ήδη έχει καταγραφεί μέτωπο ποδοσφαιρικών ενώσεων που αμφισβητούν τον Μάκη Γκαγκάτση.

Σα να μην έφτανε αυτό, έβαλε και «αυτογκόλ» καθώς στην ΕΕ της ΕΠΟ υπάρχει μια κλειστή ομάδα 4-5 παραγόντων, που έχει επιλέξει ο ίδιος να είναι στο πλευρό του, από τους συνολικά 17 που στελεχώνουν την ΕΕ της ΕΠΟ, ή αν προτιμάτε από τους 11 που εξελέγησαν με την ψήφο των ΠΑΕ της Super League και των ΕΠΣ.

Αυτή η πολιτική εξελίχθηκε σε μπούμερανγκ για τον Μάκη Γκαγκάτση καθώς αυξάνονται τα παράπονα για την διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου. Ήδη, ο πρόεδρος της ΕΠΟ και οι συν αυτώ άρχισαν να αισθάνονται ανασφάλεια για το μέλλον.

Ηδη, υπάρχουν παράπονα των ΕΠΣ για δυο μέτρα και δυο σταθμά στον διακανονισμό των χρεών της ΕΠΟ προς αυτές και των χρεών των ΕΠΣ προς την ΕΠΟ. Επιπλέον, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, καμία ΕΠΣ δεν ξέρει τον διακανονισμό της άλλης! Ακόμη, υπάρχουν παράπονα για έλλειψη στήριξης της ΕΠΟ προς τις Ενώσεις που βρίσκονται σε διαμάχη με τους συνδέσμους των διαιτητών για το θέμα των ποσοστών από τις αμοιβές των ρέφερι ή της διοργάνωσης σχολών για την ανάδειξη νέων διαιτητών, αν και οι ενώσεις υλοποιούν όσα περιλαμβάνει η ΕΠΟ στους κανονισμούς της!

Η διοίκηση Γκαγκάτση νιώθει ανασφάλεια. Ένιωσαν την ανάγκη να συγκεντρώσουν μέχρι και ενώσεις στην ετήσια γιορτή της ΕΠΣ Μακεδονίας και να προβάλουν την παρουσία τους, αν και οι ΕΠΣ γνώριζαν ότι θα πάνε σε γιορτή και όχι σε εκδήλωση διοικητική εκδήλωση-δήλωση της ΕΠΟ.

Και κάτι ακόμα. Επειδή προβάλλουν τις καλές σχέσεις με την UEFA. Αφενός από κάπου θέλουν να πιαστούν αφτέρου η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία θα στήριζε όποια διοίκηση υπήρχε στην ΕΠΟ, με την προϋπόθεση ότι την ψηφίζει.