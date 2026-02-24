sports betsson
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Το «μυστικό» της αναγέννησης του Μπέντζαμιν Σέσκο
On Field 24 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Το «μυστικό» της αναγέννησης του Μπέντζαμιν Σέσκο

Ο Σλοβένος σκόραρε ξανά και ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για τις αλλαγές που τον βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να πάρει τη νίκη στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Έβερτον με 1-0 και ο Μπέντζαμιν Σέσκο ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ των φιλοξενούμενων στο 74’.

Ο Σλοβένος επιθετικός, για την απόκτηση του οποίου η Γιουνάιτεντ δαπάνησε 75 εκατ. λίρες το περασμένο καλοκαίρι, έκανε την διαφορά για την ομάδα του και είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστημα έχει αναγεννηθεί.

Αυτό ήταν το τρίτο σημαντικό γκολ που πετυχαίνει ο διεθνής σέντερ φορ, στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Σλοβένος επιθετικός δίνει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του.

Ο Μίκαελ Κάρικ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος με την εικόνα του Σέσκο και ο 22χρονος στράικερ αποκάλυψε το «μυστικό» της αγωνιστικής του εικόνας.

Η έξτρα προπόνηση που κάνει το τελευταίο διάστημα ο Σέσκο με τον βοηθό του Κάρικ, Τράβις Μπίνιον έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση και φυσικά την αποτελεσματικότητα του Σλοβένου επιθετικού κι αυτό άλλωστε επισήμανε ο ίδιος ο παίκτης.

«Η έξτρα προπόνηση που κάνω το τελευταίο διάστημα με τον Τράβις, μ’ έχει βοηθήσει σε μεγάλό βαθμό. Δουλεύουμε πολύ πάνω σε πολλά πράγματα και αυτή η έξτρα προπόνηση έχει παίξει μεγάλο ρόλο στα γκολ που έχω πετύχει στα τελευταία παιχνίδια.

Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία να δουλέψω μ’ έναν τόσο καλό προπονητή κι έχει βοηθήσει εμένα αλλά και όλη την ομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο διεθνής στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι όταν ο Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας, ζήτησε την προσθήκη του Μπίνιον στο τεχνικό του επιτελείο.

Ο τελευταίος ήταν ο προπονητής της ομάδας Κ21 της Γιουνάιτεντ και ο Κάρικ γνώριζε καλά τις δυνατότητες που έχει και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε, μια από τις πρώτες κινήσεις του ήταν να τον έχει δίπλα του στην δύσκολη αποστολή που ανέλαβε στο Ολντ Τράφορντ.

Ο Σέσκο λοιπόν αποκάλυψε ότι ο βοηθός του Κάρικ έχει παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της αγωνιστικής του εικόνας και θεωρεί ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερα στην Γιουνάιτεντ.

Κι όσο για τον Κάρικ; Κάθε παιχνίδι που περνά βάζει σε μεγαλύτερες σκέψεις την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, αναφορικά με το αν η Γιουνάιτεντ πρέπει να προσλάβει άλλον προπονητή μετά το τέλος της σεζόν ή πρέπει να εμπιστευτεί τον Κάρικ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πολλές πιθανότητες να πάρει ένα «εισιτήριο» για το Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και αν ο στόχος επιτευχθεί, θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον παλαίμαχο μέσο της ομάδας, ο οποίος κάθισε στον πάγκο της Γιουνάιτεντ σε μια δύσκολη περίοδο και δείχνει ότι μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν στο «θέατρο των ονείρων».

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
On Field 22.02.26

Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη

Τα πράγματα δεν πάνε όπως θα επιθυμούσε ο διεθνής άσος και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το Μπερναμπέου είναι κάτι παραπάνω από πιθανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»
On Field 21.02.26

Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»

Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς και ο Αντρέ Λουίζ έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
30 χρόνια πορείας 24.02.26

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος «έστησε» το πιο ωραίο πάρτι στο Λονδίνο, καθώς χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο London Palladium.

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Προδημοσίευση interview 24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
«Μόλυνση» 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

