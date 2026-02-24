Το «μυστικό» της αναγέννησης του Μπέντζαμιν Σέσκο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να πάρει τη νίκη στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Έβερτον με 1-0 και ο Μπέντζαμιν Σέσκο ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ των φιλοξενούμενων στο 74’.

Ο Σλοβένος επιθετικός, για την απόκτηση του οποίου η Γιουνάιτεντ δαπάνησε 75 εκατ. λίρες το περασμένο καλοκαίρι, έκανε την διαφορά για την ομάδα του και είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστημα έχει αναγεννηθεί.

Αυτό ήταν το τρίτο σημαντικό γκολ που πετυχαίνει ο διεθνής σέντερ φορ, στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Σλοβένος επιθετικός δίνει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του.

Ο Μίκαελ Κάρικ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος με την εικόνα του Σέσκο και ο 22χρονος στράικερ αποκάλυψε το «μυστικό» της αγωνιστικής του εικόνας.

Η έξτρα προπόνηση που κάνει το τελευταίο διάστημα ο Σέσκο με τον βοηθό του Κάρικ, Τράβις Μπίνιον έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση και φυσικά την αποτελεσματικότητα του Σλοβένου επιθετικού κι αυτό άλλωστε επισήμανε ο ίδιος ο παίκτης.

«Η έξτρα προπόνηση που κάνω το τελευταίο διάστημα με τον Τράβις, μ’ έχει βοηθήσει σε μεγάλό βαθμό. Δουλεύουμε πολύ πάνω σε πολλά πράγματα και αυτή η έξτρα προπόνηση έχει παίξει μεγάλο ρόλο στα γκολ που έχω πετύχει στα τελευταία παιχνίδια.

Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία να δουλέψω μ’ έναν τόσο καλό προπονητή κι έχει βοηθήσει εμένα αλλά και όλη την ομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο διεθνής στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι όταν ο Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας, ζήτησε την προσθήκη του Μπίνιον στο τεχνικό του επιτελείο.

Ο τελευταίος ήταν ο προπονητής της ομάδας Κ21 της Γιουνάιτεντ και ο Κάρικ γνώριζε καλά τις δυνατότητες που έχει και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε, μια από τις πρώτες κινήσεις του ήταν να τον έχει δίπλα του στην δύσκολη αποστολή που ανέλαβε στο Ολντ Τράφορντ.

Ο Σέσκο λοιπόν αποκάλυψε ότι ο βοηθός του Κάρικ έχει παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της αγωνιστικής του εικόνας και θεωρεί ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερα στην Γιουνάιτεντ.

Κι όσο για τον Κάρικ; Κάθε παιχνίδι που περνά βάζει σε μεγαλύτερες σκέψεις την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, αναφορικά με το αν η Γιουνάιτεντ πρέπει να προσλάβει άλλον προπονητή μετά το τέλος της σεζόν ή πρέπει να εμπιστευτεί τον Κάρικ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πολλές πιθανότητες να πάρει ένα «εισιτήριο» για το Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και αν ο στόχος επιτευχθεί, θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον παλαίμαχο μέσο της ομάδας, ο οποίος κάθισε στον πάγκο της Γιουνάιτεντ σε μια δύσκολη περίοδο και δείχνει ότι μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν στο «θέατρο των ονείρων».