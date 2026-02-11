Οι συμβουλές του Μπερμπάτοφ στον Σέσκο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δαπάνησε 80 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο, αλλά μέχρι στιγμής ο Σλοβένος στράικερ δεν έχει κάνει την διαφορά.

Το τελευταίο διάστημα βέβαια έχει ανεβάσει την απόδοσή του, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο σημαντικά γκολ, στη νίκη με 3-2 επί της Φούλαμ και στην χθεσινή ισοπαλία με την Γουέστ Χαμ (1-1).

Και τα δύο γκολ ήταν στις καθυστερήσεις και ο Μίκαελ Κάρικ θεωρεί πως ο διεθνής σέντερ φορ μπορεί να προσφέρει πράγματα στην Γιουνάιτεντ.

Αυτό μάλιστα που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο προπονητής της αγγλικής ομάδας, προχώρησε σε μια κίνηση που σκοπό είχε να τονώσει την ψυχολογία του Σέσκο και μάλλον τα κατάφερε.

Ο Κάρικ ζήτησε από τον πρώην σέντερ φορ της Γιουνάιτεντ, Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ (ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ) να πάρει τηλέφωνο τον Σέσκο και να του μιλήσει, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τον νεαρό σέντερ φορ.

Ο παλαίμαχος Βούλγαρος σέντερ φορ, με την σπουδαία καριέρα στο Ολντ Τράφορντ, δεν χάλασε το χατίρι στον Κάρικ κι όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πήρε τηλέφωνο τον νεαρό άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μίλησαν γι’ αρκετή ώρα.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας η άποψη που έχει σχηματίσει ο Μπερμπάτοφ για τον Σέσκο, με τον πρώην άσο της Γιουνάιτεντ να τονίζει χαρακτηριστικά.

«Ο Κάρικ μου ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να μιλήσω με τον Σέσκο. Είχαμε μια καλή κουβέντα για την οργάνωση της φυσικής του κατάστασης αλλά και τις αποφάσεις που πρέπει να παίρνει στο τελείωμα των φάσεων.

Θα γίνει ένας εξαιρετικός σκόρερ, ένας από τους κορυφαίους γκολτζήδες στην ιστορία του κλαμπ».

Ο Σέσκο έχει πετύχει έξι γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ, στην πρώτη του σεζόν με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ έχει σκοράρει μία φορά και στο Κύπελλο Αγγλίας.

Σίγουρα όμως στην Γιουνάιτεντ περιμένουν περισσότερα γκολ από τον 22χρονο Σλοβένο επιθετικό, καθώς όπως προαναφέραμε η αγγλική ομάδα έδωσε το καλοκαίρι 80 εκατ. ευρώ για ν’ αποκτήσει τον παίκτη από την Λειψία.