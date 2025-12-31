Ο Σέσκο είχε (ξανά) ραντεβού με την ατυχία και τα έβαλε με το δοκάρι

«Κλώτσησε το δοκάρι από την απογοήτευση και φαινόταν πόσο πολύ σήμαινε εκείνη η στιγμή, καθώς ήθελε πολύ να σκοράρει», σχολίασε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 38’ του εντός έδρας αγώνα (1-1) με τη Γουλβς, την Τρίτη (30/12) για τη 19η αγωνιστική της Premier League. Ο παίκτης που αντέδρασε με αυτό τον τρόπο και με έντονα τα συναισθήματά του δεν ήταν άλλος από τον Μπέντζαμιν Σέσκο. Ηταν το δεύτερο σερί ματς που ο 20χρονος Σλοβένος επιθετικός ήταν άτυχος καθώς στο 60’ του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ 1-0 είχε σημαδέψει το οριζόντιο δοκάρι.

Η εικόνα του Σέσκο να κλωτσά το αριστερό κάθετο δοκάρι ήταν σαν προσπάθεια να διώξει την ατυχία του. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετρά τρεις μήνες χωρίς γκολ. Γενικά, οι πρώτοι μήνες της σεζόν 2025-26 δεν τού πήγαν καλά καθώς σκόραρε μόνο δυο γκολ. Σα να μην έφτανε αυτό ένας μικροτραυματισμός νωρίτερα στη σεζόν διέκοψε τον ρυθμό του, ενώ η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση δεν συνοδεύτηκε από επιστροφή στα γκολ.

Ο Σέσκο, στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Γουλβς, έδειξε δραστήριος από νωρίς, δημιουργώντας κινδύνους με μια δυνατή κούρσα από το άκρο και ένα διαγώνιο σουτ που κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ. Η καλύτερη στιγμή του ήταν στο 38’, όταν για ακόμη μία φορά, όπως αναφέραμε, σημάδεψε το δοκάρι (και άουτ).

Ο Τζόσουα Ζίρκζε άνοιξε το σκορ για τη Γιουνάιτεντ, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να διαφυλάξουν το προβάδισμά τους. Ετσι συμβιβάστηκαν με μια απογοητευτική ισοπαλία 1-1 απέναντι στην τελευταία ομάδα της Premier League, η οποία έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Πάντως, ο Σλοβένος επιθετικός παραμένει δραστήριος και απειλητικός. Βρίσκεται σταθερά σε επικίνδυνες θέσεις και μοιάζει θέμα χρόνου να σπάσει το αρνητικό του σερί. Επόμενος στόχος του είναι να κάνει «ποδαρικό» με γκολ το 2026. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στη δράση στις 4 Ιανουαρίου με εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Λιντς Γιουνάιτεντ, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Σέσκο ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τον συμπατριώτη του Γιάκα Μπίγιολ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει τις τελευταίες εβδομάδες.