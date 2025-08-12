Σέσκο: «Θα είμαι έτοιμος να αρπάξω την μπάλα και να σκοράρω»
Ο Μπέντζαμιν Σέσκο αποτελεί τη μεγάλη φετινή μεταγραφή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας και ξεκίνησε τις «πτήσεις».
Ο Μπέντζαμιν Σέσκο ήταν το ηχηρό «μπαμ» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, με το κόστος να ανέρχεται στα 85 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Σλοβένος επιθετικός πραγματοποίησε σήμερα το πρωί (11/8) την πρώτη του προπόνηση στο «Κάρινγκτον», με τον ίδιο να μπαίνει ορεξάτος στο πρόγραμμα, δείχνοντας τις εντυπωσιακές «πτήσεις» του.
Ο Σέσκο μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας και εξήγησε το στυλ παιχνιδιού που τον χαρακτηρίζει: «Μου αρέσουν πολύ οι σέντρες και τα γεμίσματα στην περιοχή. Θα βρίσκομαι πάντα στο σωστό σημείο, έτοιμος να αρπάξω την μπάλα και να σκοράρω».
Έτσι, ο Ρούμπεν Αμορίμ προσθέτει ένα πολύτιμο «όπλο» στη φαρέτρα του και πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το ύψος του 22χρονου φορ στις στατικές φάσεις.
Benjamin Sesko airlines ✈ pic.twitter.com/NF0bfLHfox
— centredevils. (@centredevils) August 11, 2025
