Σέσκο: «Θα είμαι έτοιμος να αρπάξω την μπάλα και να σκοράρω»

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο ήταν το ηχηρό «μπαμ» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, με το κόστος να ανέρχεται στα 85 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Σλοβένος επιθετικός πραγματοποίησε σήμερα το πρωί (11/8) την πρώτη του προπόνηση στο «Κάρινγκτον», με τον ίδιο να μπαίνει ορεξάτος στο πρόγραμμα, δείχνοντας τις εντυπωσιακές «πτήσεις» του.

Ο Σέσκο μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας και εξήγησε το στυλ παιχνιδιού που τον χαρακτηρίζει: «Μου αρέσουν πολύ οι σέντρες και τα γεμίσματα στην περιοχή. Θα βρίσκομαι πάντα στο σωστό σημείο, έτοιμος να αρπάξω την μπάλα και να σκοράρω».

Έτσι, ο Ρούμπεν Αμορίμ προσθέτει ένα πολύτιμο «όπλο» στη φαρέτρα του και πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το ύψος του 22χρονου φορ στις στατικές φάσεις.