To 91% του Ντιόγκο Νασιμέντο και η ιδέα του Μεντιλίμπαρ

Μια γρήγορη ματιά στον ως τώρα έλεγχο του επιβεβαιώνει τα προφανή: Πως ο Ντιόγκο Νασιμέντο της Βιζέλα θέλει υπομονή και δουλειά πολύ μέχρι να φτάσει στο σημείο να του εμπιστευτεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μια θέση στον κύκλο ασφαλείας του rotation.

Διόλου παράξενο. Αυτό ήταν εξ αρχής το σενάριο. Και για τον 24χρονο Πορτογάλο box to box και για τον Λορέντσο Σιπιόνι και για τον Γκουστάβο Μάντσα, εκπροσώπους ενός συγκεκριμένου –και φιλόδοξου- μεταγραφικού μπλοκ του Ολυμπιακού. Η εκτέλεση της ίδιας ιδέας. Na αποκτηθούν. Να προσαρμοσθούν. Να εναρμονιστούν σταδιακά. Μια διαδικασία ωρίμανσης με θέα στον επόμενο αγωνιστικό κύκλο.

Ο Νασιμέντο πίσω από τον Τσικίνιο. Ο Σιπιόνι πίσω από τον Γκαρθία. Ο Μάντσα πίσω από τον Πιρόλα. Ο τελευταίος είναι ήδη στη Ριό Άβε αναζητώντας πριν την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τον ίδιο τον προσανατολισμό του στη Γηραιά ήπειρο. Οι δύο πρώτοι ακόμη το παλεύουν στα καλά χέρια ενός προπονητή που δεν στερεύουν οι ιδέες του. Και που αν μη τι άλλο έχει αποδείξει πως ξέρει καλά να κάνει και αυτή τη δουλειά: Να βοηθά ποδοσφαιριστές στο επόμενο βήμα τους.

Χθες για παράδειγμα ο Βάσκος είχε την ιδέα να στείλει για πρώτη φορά τον Ντιόγκο Νασιμέντο στον αριστερό διάδρομο. Να τον απομονώσει σε έναν χώρο που αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Πλάι στον ασβέστη παίζεις με πρόσωπο. Στον άξονα υποδέχεσαι τη μπάλα με πλάτη. «Έξω» παίζεις ένας με έναν και βρίσκεις τρόπο να κάνεις μέτρα με τη μπάλα συγκλίνοντας. «Μέσα» θέλεις δύναμη να αντέξεις στα μαρκαρίσματα, αλλά και στην αντοχή που χρειάζεται για να γυρίσεις πρόσωπο στην εστία.

Αυτή η λεπτομέρεια πριν καμιά 15αριά χρόνια και βάλε έκανε τον Ερνέστο Βαλβέρδε να στείλει στον δεξιό διάδρομο τον Γιάννη Φετφατζίδη και να του ανοίξει το δρόμο για μια σπουδαία καριέρα. Αυτή η λεπτομέρεια έκανε ένα σωρό ψευτοδεκάρια στην Ισπανία να βγουν στις πτέρυγες στην εποχή που οι Ίβηρες άλλαζαν το παιχνίδι καταθέτοντας την αλά Μπάρτσα πρόταση που έκανε το ποδόσφαιρο πιο όμορφο.

Ποιος ήταν ο στόχος για τον Νασιμέντο; Να πάρει πιο εύκολα τη μπάλα. Να κάνει μέτρα με αυτή. Και να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός σε ένα ματς που θα περνούσε στο επιθετικό του τρίτο, την ικανότητα του Πορτογάλου στην πάσα. Πως δούλεψε; Οι αριθμοί λένε «εντυπωσιακά» κανακεύοντας τον καλύτερο Νασιμέντο της σεζόν. Ο 24χρονος έχοντας δίπλα του τον Τσικίνιο με τον οποίο μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αλλάζει θέσεις, είχε 88% ευστοχία πάσας (45/51) που ανέβαινε στο σχεδόν άριστο 91% (32/35) στο αντίπαλο μισό! Είχε 6 ντρίμπλες σε 7 προσπάθειες (85,7%).

Και το σημαντικότερο; Η στατιστική λέει πως κατάφερε να μεταφέρει τη μπάλα κατά 223,7 μέτρα, δίνοντας την απαραίτητη ισορροπία σε όσα ξεκινούσε από απέναντι ο Αντρέ Λουίς (342.9μ).

Μιλώντας για αριθμούς εντοπίζεις κάτι ακόμη για τον Πορτογάλο από τη Λεϊρία. Μια ακολουθία που αφορά στις συμμετοχές του σαν βασικός στη Super League σε ματς με σενάριο σαν το χθεσινό. Από την αρχή στην Τρίπολη (0-3), με τον Βόλο (1-0), εκτός με Παναιτωλικό (0-1), μέσα με Ατρόμητο (3-0), έξω με την Κηφισιά (1-3). Μόνο νίκες από τις 9 Νοέμβρη. Χθες έδωσε την πρώτη του ασίστ. Έχει και ένα γκολ. Κυρίως όμως μοιάζει να αποκτά έναν ρόλο σε ένα συγκεκριμένο στιλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι καλό νέο. Ειδικά με αυτή την –από αριστερά παραλλαγή- που μόλις μπήκε στην εξίσωση.

Φυσικά μια καλή προσαρμογή στην πραγματικότητα θυμίζει και άλλα. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο δεν είναι 19 σαν τον Σιπιόνι και το χαμηλό του προφίλ τον κάνει να περνά απαρατήρητος. Μέχρι εδώ δεν είναι μια επιτυχημένη μεταγραφή. Από εδώ και στο εξής όμως η «παρατήρηση» της περίπτωσης του μόλις απέκτησε περισσότερο ενδιαφέρον.