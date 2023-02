Δραματικές ώρες ζουν Τουρκία και Συρία μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ήδη ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τις 2.500, δεκάδες χιλιάδες είναι οι τραυματισμένοι, ενώ οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό είναι τρομακτικές, με κάποιους να μιλούν ακόμη και για 10.000 νεκρούς.

Όσο πέφτει το σκοτάδι μεγαλώνει η αγωνία για τους χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι και παγιδευμένοι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Εχθρός των χιλιάδων διασωστών που δίνουν τη μάχη, σκάβοντας κυριολεκτικά μέσα στα χαλάσματα για να εντοπίσουν επιζώντες είναι εκτός από τον χρόνο και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς βρέχει και χιονίζει. Οι συνεχείς δε μετασεισμοί κάνουν το έργο τους ιδιαιτέρως επικίνδυνο.

Το in παρακολουθεί και μεταδίδει τις προσπάθειες των διασωστών που κάθε φορά που καταφέρνουν να βγάλουν κάποιο ζωντανό κλαίνε από συγκίνηση, τις επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων και την ενημέρωση των Αρχών, τη διεθνή κινητοποίηση, τους φόβους και τις εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Τζο Μπάιντεν και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τα θύματα του φονικού σεισμού.

Δραματικά αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση έφτασαν τους 2.316.

Παράλληλα 13.293 άνθρωποι είναι τραυματίες.

• 5,606 buildings destroyed

• Total of 14,720 search and rescue, military personnel

deployed in the field

• Over 2,316 killed, 13,293 injured

Earthquakes hit 10 provinces in southern Türkiye, home to about 13.5 million https://t.co/gMpky5JWdY pic.twitter.com/1oTOTimVZ7

