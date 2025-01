Ζίρκζε – Μπαγιντίρ: Δύο μαύρα πρόβατα που έγιναν ήρωες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε στο πρόσωπο των Μπαγιντίρ και Ζίρκζε δύο απρόσμενους ήρωες στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, που τις χάρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας. Δύο παιδιά που είχαν ακούσει ουκ ολίγα τις προηγούμενες εβδομάδες για την απόδοσή τους.

Ο Αλτάι Μπαγιντίρ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όταν σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του κάτω από τα γκολπόστ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που έχει αποκτηθεί από την Φενέρμπαχτσε, δέχτηκε γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ στο αγώνα με την Τότεναμ στο League Cup.

https://www.youtube.com/watch?v=00XgXAbegGY&ab_channel=ManchesterUnited

Την Κυριακή ο 26χρονος γκολκίπερ μπορεί να μην ξεκίνησε καλά τον αγώνα, κάνοντας αρκετά λάθη, ειδικά με την μπάλα στα πόδια, ωστόσο όλα του συγχωρέθηκαν στη συνέχεια. Με το σκορ στο 1-1 και με την ομάδα του να παίζει με 10 πάικτες, ο Τούρκος απέκρουσε πέναλτι του Έντεγκαρντ στο 72. Ενώ στη ρουλέτα των πέναλτι πραγματοποίησε μια φανταστική επέμβαση στην αριστερή του γωνία, στην εκτέλεση του Χάβερτς. Έτσι έγραψε ιστορία αφού έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας ομάδας Premier League (από το 2013-14) που πιάνει πέναλτι στην κανονική διάρκεια και στη διαδικασία των πέναλτι στο ίδιο παιχνίδι Κυπέλλου.

Is there a better penalty save than this?

Altay Bayındır is 6’6” and look how fast and far how got down to save it.

Good penalty from Kai Havertz but it’s simply a WORLD CLASS save!

pic.twitter.com/jcC2AclUqL

— Billy Meredith (@BillyMeredithMU) January 12, 2025