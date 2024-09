Κέιτ Μίντλετον: Φωτογραφίζεται για πρώτη φορά από τότε που ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της

Η Κέιτ Μίντλετον, 42 ετών, εμφανίστηκε δημοσίως νωρίτερα σήμερα συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, 42 ετών, τον βασιλιά Κάρολο, 75 ετών, και τη βασίλισσα Καμίλα, 77 ετών, καθώς σήμερα το πρωί έδωσαν το παρών στην εκκλησία Crathie Kirk στο Balmoral.

Η μητέρα των τριών παιδιών φαινόταν να είναι καλά καθώς μετέβη στην κυριακάτικη λειτουργία, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που εθεάθη δημοσίως μετά την δημοσιοποίηση της χαρμόσυνης είδησης ότι η χημειοθεραπεία της έχει τελειώσει.

Η ίδια φόρεσε ένα από τα αγαπημένα της καπέλα χρώματος χακί, το οποίο στο παρελθόν έχει φορέσει σε εκκλησιαστικές λειτουργίες, ενώ καθόταν στη θέση του συνοδηγού του αυτοκινήτου, την ώρα που ο Γουίλιαμ καθόταν στη θέση του οδηγού – και επιδείκνυε με καμάρι το μούσι που έχει σχολιαστεί ιδιαιτέρως από τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας τους τελευταίους μήνες.

Το αξεσουάρ της πριγκίπισσας ήταν ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια Cassandra Goad Temple of Heaven.

