Δίχασε η τελευταία εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον – Δεν πείθονται οι θαυμαστές της

Λίγες ώρες αφότου κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από την τελευταία εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μαζί με την οικογένειά της, σηματοδοτώντας την τρίτη εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση διάγνωσής της με καρκίνο, και προκλήθηκαν εκ νέου αντιδράσεις.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον πρίγκιπα Γεώργιο, τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα συμμετείχαν σε μια οικογενειακή τελετή στην εκκλησία Crathie Kirk στις 25 Αυγούστου.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε η Mirror, η Κέιτ Μίντλετον -η οποία εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια στο Γουίμπλεντον μαζί με την πριγκίπισσα Σάρλοτ- φαίνεται να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ οδηγούσε προς την εκκλησία.

Η Κέιτ Μίντλετον δίνει τη μεγάλη προσωπική της μάχη με τον καρκίνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών της και κάνοντας σπάνιες εμφανίσεις (μόλις δύο μέσα στη χρονιά). Η πριγκίπισσα της Ουαλίας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ξεκούραση και ηρεμία κατά το διάστημα που υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.

Διχασμένοι για την Κέιτ Μίντλετον

Λίγες ώρες αφότου έκαναν τον γύρο του κόσμου φωτογραφίες που απαθανάτιζαν την Κέιτ Μίντλετον μέσα στο αυτοκίνητο να χαμογελά φορώντας ένα λαδί καπέλο με φτερό, ο κόσμος διχάστηκε.

Ήταν πολλοί εκείνοι που χάρηκαν βλέποντας τη 42χρονη Κέιτ Μίντλετον ευδιάθετη και χαμογελαστή.

Kate Middleton, the Princess of Wales, made a fashion statement in a familiar hat while driving to church near Balmoral Castle. All about the royal repeat. Source: Peoplemag https://t.co/aCWY9eV0y6 — Brandon Adams (@bjadams156) August 27, 2024

Real good photo taken August 25, 2024. I mean, HOW can anyone argue that this is NOT Kate Middleton? 🤣🤣🤣🤡🤡🤡#WhereIsKate#RoyalDeception #KateWhatHappened pic.twitter.com/4UTvfUoxnP — New World Disorder (@NWDisorder1111) August 27, 2024

Kate Middleton Makes a Statement in a Familiar Hat During Surprise Appearance – Royal Family Story. Check first comment for full article 👇 pic.twitter.com/AzSTXw9nBf — Royal Family Story (@thuongnb) August 27, 2024

Kate Middleton spotted heading to a private appointment, in what appears to be a strategic move to look active post-surgery amid the edited Mother’s Day photo controversy. https://t.co/zOaKG9McrW pic.twitter.com/vuGDpq9oiH — Teresa Avatarson (@tokentes5) August 27, 2024

Prince Andrew Joins Kate Middleton, Prince William on Drive to Church in Surprise Start of Balmoral Stay https://t.co/FphFGFRDGs via @people — cminmd (@cminmd) August 26, 2024

Ωστόσο, αρκετοί θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας δεν πείστηκαν από το νέο φωτογραφικό υλικό και θυμήθηκαν ότι είχε ακριβώς το ίδιο look σε περσινή της εμφάνιση.

Η αλήθεια είναι ότι μετά τη φωτογραφία με το photoshop που είχε διαρρεύσει πριν μερικούς μήνες, οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας είναι λίγο πιο καχύποπτοι απέναντι στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ποικίλες αντιδράσεις, με μερικούς να απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια από τα μέσα που τις δημοσίευσαν. Αναμένεται, λοιπόν, αν θα πάρει κάποιος επίσημα θέση απέναντι στον σάλο που έχει εκ νέου προκληθεί.