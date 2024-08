«Είναι καυτή!»: Η ατάκα του πρίγκιπα Γουίλιαμ όταν είδε την Κέιτ Μίντλετον στην πασαρέλα

Είναι ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια της Βρετανίας, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, παντρεμένοι από το 2011 και γονείς τριών παιδιών. Ο λόγος φυσικά για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, που τους τελευταίους μήνες έχουν να ασχοληθούν περισσότερο με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να βρίσκονται σε κόντρα.

Ωστόσο, πριν από 22 χρόνια, τα πράγματα ήταν πιο απλά και πιο αθώα τόσο για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ όσο και για την Κέιτ Μίντλετον. Φοιτητές και οι δύο στο Πανεπιστήμιο του Σαιντ Άντριους, προτού καν αρχίσει η μεταξύ τους σχέση, η ιστορία θέλει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να εντυπωσιάζεται από τη μελλοντική σύζυγό του, όταν την είδε στη φοιτητική επίδειξη μόδας, που διοργάνωσε η σχολή ώστε να μαζευτούν χρήματα για τις οικογένειες των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Ουάου, η Κέιτ είναι καυτή!» ήταν τα λόγια που βγήκαν από το στόμα του 20χρονου τότε πρίγκιπα προς τον φίλο του Φέργκους Μπόιντ, βλέποντας την Μίντλετον να περπατάει στην πασαρέλα, φορώντας ένα see through φόρεμα. Όπως είναι γνωστό, ο Γουίλιαμ είχε πληρώσει 200 λίρες για πρώτο τραπέζι στο σόου αλλά μέσω ενός φίλου του, ώστε να μην ξέρει ο κόσμος ότι θα βρίσκεται εκεί.

