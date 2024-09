Κέιτ Μίντλετον: «Τελείωσα με τις χημειοθεραπείες» – Το βίντεο με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τα παιδιά τους

Ήταν ο περασμένος Μάρτιος, όταν μετά από μια περίοδο με αρκετές φήμες σχετικά με την υγεία της, η Κέιτ Μίντλετον έκανε γνωστό σε όλους μέσω ενός βίντεο ότι πάσχει από καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπείες. Οι φήμες είχαν ξεκινήσει μερικούς μήνες νωρίτερα, όταν στο ξεκίνημα της χρονιάς έγινε γνωστό ότι εισήχθει στο νοσοκομείο για μια επέμβαση, χωρίς ωστόσο το παλάτι να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, επέλεξε ξανά να μιλήσει στον κόσμο μέσω ενός βίντεο: μόνο που αυτή τη φορά είχε να αναγγείλει ευχάριστα νέα. «Με το καλοκαίρι να έχει φτάσει στο τέλος του, δεν μπορώ να σας πω πόσο ανακουφισμένη νιώθω που επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι χημειοθεραπείες» ήταν τα πρώτα λόγια με τα οποία ξεκινούσε το μήνυμά της.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024