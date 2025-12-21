Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι ερμηνευτές των δυο τελευταίων συναυλιών μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή

Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού που γέμισαν τον χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων είχαν τη δυνατότητα, να απολαύσουν επί σκηνής τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης.

Πριν λίγες ημέρες η Μικρή Άρκτος κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση αυτής της μοναδικής και ιστορικής συναυλίας-γιορτής: όλα τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν και σύστησαν στο κοινό τις φωνές του μέλλοντός μας. Δεκαπέντε νέες και νέοι ερμηνευτές, είκοσι επτά καινούργια και σημαντικά τραγούδια με τις υπογραφές ισάριθμων νέων τραγουδοποιών, στιχουργών και συνθετών/τριών.

Η γιορτή αυτή συνεχίζεται σε τέσσερις μοναδικές παραστάσεις στον χώρο εκδηλώσεων του Ιανού! Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, και η δεύτερη την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και το φινάλε γίνεται την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Οι διακριθέντες ερμηνευτές και τραγουδοποιοί όρισαν ένα καινούργιο σημείο συνάντησης στο κέντρο της Αθήνας, στον Ιανό όπου και παρουσιάστηκαν τα πρώτα βήματα, όλων των προηγούμενων Ακροάσεων και μοιράζονται ανά παράσταση τα τραγούδια που ακούστηκαν στην Τεχνόπολη, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να επικοινωνήσει μαζί τους.

Τέσσερις παραστάσεις λοιπόν, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης.

Οι ερμηνευτές της τρίτης και τέταρτης συναυλίας μιλούν στο in για όλα θα ζήσουμε στις 22 και στις 23 Δεκεμβρίου στον Ιανό

Τι σημαίνει για εσάς η συμμετοχή σας στη 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου και πώς νιώσατε όταν βρεθήκατε στη σκηνή της Τεχνόπολης;

Μαρία Νικοθόδη

Η 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου με πέτυχε σε μια πολύ χαοτική φάση της ζωής μου, και συγκεκριμένα στα μέσα της Γ’ Λυκείου. Όμως, παρά το άγχος και τον φόβο, αποφάσισα να συμμετέχω στις ακροάσεις… μια απόφαση που κάθε μέρα ευγνωμονώ που πήρα. Όλα αυτά οδήγησαν στη μεγάλη συναυλία της Μικρής Άρκτου, στις 2 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη… στο μέρος όπου, λίγες εβδομάδες πριν, έβλεπα μαζί με τις φίλες μου τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και έλεγα «μακάρι σε δέκα χρόνια να είμαι εγώ εκεί πάνω». Τελικά, όμως, τα δέκα χρόνια έγιναν ένας μήνας…

Και μόνο με μία εικόνα μπορώ να περιγράψω πώς ένιωσα όταν ανέβηκα στη σκηνή: οι αγαπημένοι μου άνθρωποι στη γη να κρατάνε ένα τεράστιο πανό και να φωνάζουν. Πάνω σε αυτούς ακούμπησα όλη την αγωνία και το τρέμουλο στα χέρια… τότε, αλήθεια, ένιωθα τόσο πλήρης, τυχερή και ευτυχισμένη.

Γιώργος Καλογερόπουλος

Αισθάνομαι ευλογημένος που, μέσα από τη διαδικασία της ακρόασης, μπήκα στην οικογένεια της Μικρής Άρκτου, την οποία αισθάνομαι σαν κιβωτό που πλέει ήρεμα παρά τις φουρτούνες και τους κατακλυσμούς της «μαύρης» εποχής.

Το επισφράγισμα αυτής της ένωσης ήρθε στο live της Τεχνόπολης, που με γέμισε ελπίδα και χαρά για το μέλλον της μουσικής και της τέχνης. Ήταν μια σημαντική στιγμή αντίστασης στην ευκολία του εφήμερου.

Ευγένιος Κλιμ

Σκέφτηκα αρκετές φορές στο παρελθόν να μπω να κοιτάξω αν έχει ανακοινωθεί 5η Ακρόαση από τη Μικρή Άρκτο. Όλα αυτά τα χρόνια άκουγα και ακούω πολλούς από τους καλλιτέχνες των προηγούμενων ακροάσεων. Συνεπώς, το να πάρω μέρος στην Ακρόαση και να διακριθώ ήταν για μένα ιδιαίτερα σημαντικές στιγμές και μου δίνουν πολλή χαρά.

Η σκηνή της Τεχνόπολης με εντυπωσίασε. Ήταν σαν μεγάλο σπίτι. Τα φώτα, ο ήχος, ο κόσμος από κάτω: απίστευτα.

Ελεάννα Πάσχου

Για εμένα είναι τεράστια τιμή που είμαι ανάμεσα σε όλα τα υπέροχα πλάσματα που διακρίθηκαν στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου. Η αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα, και όταν συνειδητοποίησα πραγματικά ότι συνέβη, χάρηκα πολύ. Εννοείται πως δεν μπορούσα καν να φανταστώ να τραγουδάω στη σκηνή της Τεχνόπολης.

Και δεν είχα καταλάβει το μέγεθος της κατάστασης μέχρι να ανέβω στη σκηνή στη γενική πρόβα. Όταν ανέβηκα εκεί και στάθηκα στη μέση, ένιωσα πραγματικά δέος και αγωνία να δω πώς θα πάει όλο αυτό. Όταν τελείωσε, ήταν πραγματικά μοναδικό το συναίσθημα που ένιωθα. Δεν νομίζω ότι μπορώ καν να το περιγράψω.

Χρήστος Γκρότζος

Η συμμετοχή μου στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου ήταν μια ευκαιρία για μένα να συναντηθώ με πολλούς άλλους νέους δημιουργούς και ερμηνευτές και να γνωρίσω τους ξεχωριστούς μουσικούς και ψυχικούς τους κόσμους. Ήταν επίσης μια ευκαιρία να συναντηθώ με το «μέσα» μου, να αναμετρηθώ με τα όριά μου και να τολμήσω να εκτεθώ και να είμαι ευάλωτος.

Η εμπειρία της συναυλίας στην Τεχνόπολη ήταν ένα πολύ έντονο βίωμα, το οποίο θα θυμάμαι για πάντα. Είχε όλη τη χαρά αλλά και το άγχος της πρώτης φοράς· ταυτόχρονα, βέβαια, είχε και τη θέρμη μιας ζεστής αγκαλιάς από όλους τους ανθρώπους που ήμασταν εκεί και ο ένας υποστήριζε τον άλλον.

Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης

Αναμφισβήτητα, το να μπορείς να παρευρίσκεσαι στον χώρο της Τεχνόπολης και να ερμηνεύεις κιόλας το δικό σου τραγούδι είναι τουλάχιστον τιμητικό και σίγουρα ένα σκαλοπάτι για τη δημιουργία του καλλιτεχνικού μας αποτυπώματος. Ιδιαίτερη τιμή είναι να εκπροσωπείς και την ομάδα της Μικρής Άρκτου, μιας ομάδας με ιδιαίτερο κύρος αλλά και σημασία για το καλλιτεχνικό στερέωμα της χώρας.

Κωνσταντίνος Μπεφάνης

Σίγουρα, γνωρίζοντας την ιστορία και τους καλλιτέχνες που έχουν διακριθεί μέσα από τις ακροάσεις της Μικρής Άρκτου, δεν μπορεί παρά να νιώθω χαρούμενος για τη συμμετοχή μου. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία και εφόδιο για το μέλλον. Αποκορύφωμα, φυσικά, ήταν η συναυλία στην Τεχνόπολη, όπου τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, και τη στιγμή που τραγούδησα, απλά τα πάντα μέσα μου ήταν πιο φωτεινά.

Μαρίνα Καλλιφατίδου

Η 5η Ακρόαση, για εμένα, είναι ένα όνειρο. Από μικρή άκουγα για τις ακροάσεις της Μικρής Άρκτου και τις σκεφτόμουν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό, αφού έχουν αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι στην εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε η μουσική μου να διακριθεί στην 5η Ακρόαση, οπότε η ευγνωμοσύνη και ο ενθουσιασμός με πλημμυρίζουν. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά για εμένα και ένα μεγάλο βήμα, για να ακουστούν τα λόγια της ψυχής μου.

Η Μικρή Άρκτος, άλλωστε, μας έδωσε σπίτι κάτω από τον ίδιο ουρανό και τα αστέρια της, τη νύχτα της 2ης Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Μας ένωσε σε μια μουσική οικογένεια, ο παλμός της οποίας χτυπούσε πολύ δυνατά για τον καθένα μας. Ενωθήκαμε με το κοινό, με τις μελωδίες και τους στίχους, και αυτή ήταν μια εμπειρία που σίγουρα θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.

Γαλανού Βιολέττα

Η συμμετοχή μου στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου ήταν για μένα μια σημαντική διάκριση, μια ξεχωριστή στιγμή στην καλλιτεχνική μου πορεία και μια δυνατή επιβεβαίωση για την ενασχόλησή μου με το τραγούδι. Το να βρεθώ στη σκηνή της Τεχνόπολης ήταν μια πολύ έντονη και συγκινητική εμπειρία. Η ενέργεια του χώρου και η επαφή με το κοινό έκαναν τη στιγμή αυτή μοναδική και αξέχαστη.

Τάσος Λούκος

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή! Είναι μια μορφή αναγνώρισης, και δη από μια ομάδα της οποίας ηγείται ένας από τους στιχουργούς που διαμόρφωσαν την τραγουδοποιία που μας μεγάλωσε.

Το πατάρι της Τεχνόπολης ήταν μια στιγμή εξωπραγματική, και ταυτόχρονα ένιωθα σαν να είμαι στο σπίτι μου.

Ευγένιος Κοχαψείλης

Η 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου ήρθε, τυχαία, την πιο κατάλληλη στιγμή στη ζωή μου. Εν αγνοία μου, η προετοιμασία και η δουλειά πολλών χρόνων βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία να «τρυπώσουν» σε έναν κόσμο γεμάτο ανθρώπους που έχουν τόση αγάπη, γνώση και επιρροή στην έντεχνη ελληνική μουσική.

Οι διακριθέντες από τις προηγούμενες ακροάσεις, που έχουν περάσει από την οικογένεια της Μικρής Άρκτου, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής με την οποία μεγάλωσα — πράγμα που δεν μπορεί παρά να με συγκινήσει, γνωρίζοντας πως μπορώ να γίνω κι εγώ ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας. Ένα τέτοιο μικρό κομμάτι επισφραγίστηκε με τη συναυλία στην Τεχνόπολη. Ο κόσμος: μια μεγάλη αγκαλιά. Και η σκηνή της Τεχνόπολης, υπό την αιγίδα της Μικρής Άρκτου, ένα μεγάλο σκαλοπάτι για έκφραση και παρουσίαση νέας μουσικής.

Αλεξάνδρα Μάγκου

«Η συμμετοχή μου στη 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου είναι για μένα ένα “άνοιγμα” προς το φως. Το να σε επιλέγει ένας φορέας με τέτοια ιστορία στην ανάδειξη νέων δημιουργών σου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση, αλλά και ευθύνη.

Όταν βρέθηκα στη σκηνή της Τεχνόπολης, ένιωσα ένα μείγμα δέους και απόλυτης ελευθερίας. Είναι ένας χώρος “φορτισμένος” από σπουδαίες φωνές που έχουν περάσει από εκεί. Εκείνη τη στιγμή, ο φόβος εξαφανίζεται και μένει μόνο η ανάγκη να μοιραστείς την αλήθεια σου με τον κόσμο, κάτω από τα φώτα.»

Ποιο από τα τραγούδια που ερμηνεύετε στις παραστάσεις του ΙΑΝΟΥ αισθάνεστε ότι σας “συστήνει” καλύτερα στο κοινό και γιατί;

Μαρία Νικοθόδη

Δύσκολη ερώτηση… Δεν ξέρω ποιο τραγούδι με συστήνει καλύτερα, αλλά ξέρω ποιο τραγούδι αγαπώ περισσότερο. Αυτό δεν είναι άλλο από «Το μικρό μου βοτάνι», σε στίχους του Θωμά Ψήμμα και μουσική της Δέσποινας Πραφτσιώτη… ένα τραγούδι που με συγκίνησε από την πρώτη στιγμή που το άκουσα στα γραφεία της Μικρής Άρκτου και είπα «εδώ είμαστε». Αυτό πιστεύω πως συνέβη επειδή το τραγούδι λέει αλήθεια — την αλήθεια που βιώνουμε σήμερα, αυτή που δεν μας αφήνει να «ανθίζουμε»… γι’ αυτό και ταυτίστηκα απευθείας. Βέβαια, το «βοτάνι» έχει γίνει inside joke και όλοι με φωνάζουν «μικρό βοτάνι», οπότε δεν ξέρω κατά πόσο με συμφέρει η απάντηση αυτή, χαχαχ!

Γιώργος Καλογερόπουλος

Όλα τα τραγούδια της ακρόασης έχουν κάτι μοναδικό και κάτι κοινό· αποτέλεσμα έμπνευσης, δουλειάς και ταλέντου. Θα μιλήσω για το δικό μου τραγούδι («Θαύματα»), καθώς μ’ αυτό είμαι άρρηκτα συνδεδεμένος και ως δημιουργός, οπότε αισθάνομαι ότι, στην περίπτωση αυτή, είναι ένας δυνατός δίαυλος επικοινωνίας με το κοινό, γιατί με περιέχει εντελώς.

Ευγένιος Κλιμ

Το τραγούδι που με «συστήνει» καλύτερα, από αυτά που θα ερμηνεύσω στον Ιανό, είναι το «Καλοκαίρι», αφού έχω γράψει τους στίχους και τη μουσική. Είναι ένα τραγούδι που με εκφράζει, με συγκινεί και το αγαπάω πολύ.

Ελεάννα Πάσχου

Θεωρώ πως το «Κοχύλι», που είναι και το τραγούδι που ερμήνευσα στην Τεχνόπολη και ηχογραφήθηκε, είναι αυτό που με συστήνει καλύτερα στο κοινό και με εκφράζει, μιας και είναι ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη και μουσική Πολύβιου Χριστοφή, που βγάζει ένα συναίσθημα πολύ κοντά στην ψυχή και την ιδιοσυγκρασία μου.

Χρήστος Γκρότζος

Αγαπώ πολύ όλα τα κομμάτια που θα τραγουδήσω στον ΙΑΝΟ, αλλά νομίζω ότι το «Χελιδόνι» του Πέτρου Σολωμού, που τραγούδησα και στην Τεχνόπολη, είναι ένας ωραίος τρόπος να γνωριστούμε, γιατί εμπεριέχει και δικά μου προσωπικά στοιχεία που με κάνουν να συνδέομαι αρκετά με αυτό το κομμάτι.

Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης

Το τραγούδι το οποίο ερμηνεύω και αισθάνομαι ότι με συστήνει κατάλληλα είναι το τραγούδι του δημιουργού μου, του Κωνσταντίνου Προκόπη, με τίτλο «Μαριονέτα», γιατί σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των ανθρώπων σήμερα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Κωνσταντίνος Μπεφάνης

Όλα τα τραγούδια της 5ης Ακρόασης ακουμπάνε και μια διαφορετική πτυχή του εαυτού μου. Ωστόσο, το τραγούδι «Σ’ έναν κόσμο ψεύτικο» του Θάνου Μάρκου και του Γιάννη Μπαμπαλούκα, που είχα την τιμή να ερμηνεύσω και στην Τεχνόπολη, νομίζω με εκφράζει στον μεγαλύτερο βαθμό.

Μαρίνα Καλλιφατίδου

Το τραγούδι που με συστήνει στο κοινό είναι το «Κοντά στις ράγες». Ένα δικό μου τραγούδι για το έγκλημα στα Τέμπη, από μια διαφορετική οπτική: εκείνη του παιδιού που δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του μετά την επιβίβαση σε εκείνο το τρένο. Ανέκαθεν ήμουν προβληματισμένη και ευαισθητοποιημένη στα κοινωνικά ζητήματα. Όταν όμως έμαθα για την τραγωδία εκείνης της νύχτας, όταν άκουγα από την ανοιχτή τηλεόραση τις κραυγές των συγγενών, την αγανάκτηση των ανθρώπων και την ανάγκη τους για την εύρεση της αλήθειας, έγραψα αυτό το τραγούδι.

Νιώθω πως είναι η δική μου προσπάθεια αντίστασης και έκφρασης όλων των συναισθημάτων που βιώνουμε ως κοινωνία για το τραγικό αυτό έγκλημα. Αυτό που επιθυμώ να κατορθώσω μέσω αυτού του τραγουδιού είναι να φτάσει το μήνυμά μας όσο πιο μακριά γίνεται: αλήθεια και δικαίωση.

Γαλανού Βιολέττα

Όλα τα τραγούδια της 5ης Ακρόασης ήταν υπέροχα και το καθένα είχε τη δική του ταυτότητα· σε κάποια μάλιστα έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Αν όμως έπρεπε να διαλέξω ένα που με «συστήνει» καλύτερα στο κοινό, αυτό θα ήταν το «Μια ανάμνηση παλιά», γιατί η όμορφη μελωδία του, με επιρροές που ταιριάζουν στο ύφος μου, ο ρομαντικός ρυθμός του βαλς και οι ιδιαίτεροι στίχοι του, που αφηγούνται την ιστορία μιας αγάπης με άδοξο τέλος, με εκφράζουν βαθιά τόσο ερμηνευτικά όσο και συναισθηματικά και μου επιτρέπουν να συνδεθώ άμεσα με το κοινό.

Τάσος Λούκος

Η πιο καλή σύσταση γίνεται σαφώς με το κομμάτι «Για μια γωνιά», που έγραψα ο ίδιος. Τη μεγαλύτερη συγγένεια ένιωσα με το κομμάτι «Καλοκαίρι» του Ευγένιου Κλιμ. Είχα πάντα αδυναμία στις ματζόρε γλυκόπικρες μπαλάντες που έχουν τη ρίζα τους στη δεκαετία του ’80.

Ευγένιος Κοχαψείλης

Θα έχω την τύχη να ερμηνεύσω πολύ όμορφα τραγούδια στην παρουσίαση του Ιανού, ωστόσο δεν μπορώ να μην εκφράσω την ιδιαίτερη συμπάθειά μου στο τραγούδι που μου χάρισε ο Γιώργος Ρήγας με τη μουσική του και ο Μιχάλης Ελμύρας με τους στίχους του: το «Νανούρισμα». Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τα παιδιά… Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε «…αν γλυτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα…» και επειδή, δυστυχώς, στις μέρες μας το παιδί δεν γλυτώνει… εγώ θα τραγουδάω γι’ αυτό.

Αλεξάνδρα Μάγκου

Το τραγούδι που επιλέχθηκε για εμένα από τον Παρασκευά Καρασούλο και την ομάδα της Μικρής Άρκτου ήταν το «Τελευταίο μας φιλί» της Λουκίας Ανάγνου. Πέραν του γεγονότος ότι με τη δημιουργό ταιριάξαμε σαν άνθρωποι — και για εμένα αυτή είναι η βάση για όλες τις «καλές συνεργασίες» — είναι ένα τραγούδι που με εκφράζει, γιατί ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και τη δύναμη.

Όταν το ερμηνεύω, νιώθω ότι δεν τραγουδώ απλώς λέξεις, αλλά αφηγούμαι μια ιστορία που πραγματικά θα μπορούσε να είναι δική μου. Είναι ο τρόπος μου να πω στο κοινό: «Αυτή είμαι, έτσι νιώθω». Θα πιστεύω στην ύπαρξη του κάθε μας άλλου ολοκλήρου μέχρι τέλους — και η Λουκία έγραψε ένα τραγούδι γι’ αυτό το τέλος. Την ευχαριστώ.

Ποιες είναι οι βασικές μουσικές σας αναφορές; Υπάρχει κάποιος δημιουργός ή ερμηνευτής που θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει τον τρόπο που προσεγγίζετε το τραγούδι;

Μαρία Νικοθόδη

Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου το έντεχνο ελληνικό τραγούδι ήταν πολύ αγαπητό. Αυτό, βέβαια, λειτούργησε αντιδραστικά μέσα μου, γι’ αυτό και μικρή άκουγα πολύ ξένη ποπ μουσική. Ωστόσο, μεγαλώνοντας, άρχισα να πειραματίζομαι με διάφορα είδη: από έντεχνο ελληνικό σε ξένο indie, σε ρεμπέτικο, σε κλασικό, ή ακόμα και σε ξένη και ελληνική ραπ. Γι’ αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια ή κάποιον δημιουργό.

Μπορώ όμως να πω πως ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Μάνος Χατζιδάκις, οι Κόρε. Ύδρο., ο Διονύσης Σαββόπουλος, οι Mazzy Star, η Σοφία Μπέλλου, ο Νόβελ, η Νατάσσα Μποφίλιου, τα Καλογεράκια, οι Queen, η Τζένη Βάνου, ο The Boy, ο Leonard Cohen, η Αρλέτα, τα Ξύλινα Σπαθιά, ο Δημήτρης Κοντολάζος, τα αδέρφια Κατσιμίχα, ο Θάνος Μικρούτσικος, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Elvis Presley, ο Frank Sinatra, ο Δημήτρης Τάσαινας, η Amy Winehouse και πολλές και πολλοί άλλοι είναι οι άνθρωποι που θαυμάζω απεριόριστα και στους οποίους πάντα «κοιτάω» όταν σκέφτομαι ποια θέλω να είμαι καλλιτεχνικά.

Γιώργος Καλογερόπουλος

Βρίσκω σε όλα τα μουσικά ρεύματα σημεία έμπνευσης και ταύτισης. Ο δρόμος και η ψυχή με ώθησαν στο λεγόμενο «έντεχνο», αλλά μέσα μου κατοικούν πολλά τραγούδια και καλλιτέχνες: Anohni, Björk, Χατζιδάκις, Κραουνάκης, Νικολακοπούλου, Florence and the Machine — και άλλα πολλά και διάφορα.

Ευγένιος Κλιμ

Μεγάλωσα ακούγοντας παλιό λαϊκό και έντεχνο ελληνικό τραγούδι — και ακόμα ακούω. Αργότερα ήρθαν κι άλλες επιρροές: το ροκ, το χιπ-χοπ και άλλοι πιο «εναλλακτικοί» ήχοι. Άκουγα πάντα κυρίως ελληνικά τραγούδια λόγω του στίχου.

Σαν τραγουδοποιός, θεωρώ ότι περισσότερο ο Ιωαννίδης, ο Μάλαμας, ο Αγγελάκας, ο Παυλίδης έχουν κάπως επηρεάσει τον τρόπο που γράφω ανά καιρούς, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες δημιουργοί, παλιότεροι και νεότεροι.

Ελεάννα Πάσχου

Μεγάλωσα ακούγοντας πολλούς σπουδαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Μαρία Δημητριάδη και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τα τελευταία χρόνια ανακάλυψα περισσότερα είδη και καλλιτέχνες και, η αλήθεια είναι πως, εκτός από αυτούς που προανέφερα, μεγάλη επιρροή στον τρόπο που προσεγγίζω τα τραγούδια — και ως ακροάτρια αλλά και ως ερμηνεύτρια — αποτελούν ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και η Νατάσσα Μποφίλιου. Είναι μια πολύ σημαντική «αγία τριάδα» της ελληνικής σύγχρονης μουσικής, που αγαπώ και θαυμάζω πολύ.

Χρήστος Γκρότζος

Από μικρός ήμουν σε ένα σπίτι που ακούγαμε πολλή και διαφορετική μουσική, οπότε τα ακούσματά μου έχουν μεγάλη ποικιλία. Αγαπώ το παλιό λαϊκό τραγούδι, το έντεχνο, τη ροκ, τα παραδοσιακά στοιχεία των Βαλκανίων που με φέρνουν κοντά στις ρίζες μου…

Ξεχωρίζω ενδεικτικά τις φωνές του Παντελή Θαλασσινού, του Βασίλη Λέκκα, του Αργύρη Μπακιρτζή, του Αλκίνοου Ιωαννίδη, της Δήμητρας Γαλάνη, για το ξεχωριστό τους ηχόχρωμα — μια φωνή που μου άνοιγε από παιδί παράθυρα σε μυστηριώδεις αλλά τόσο ζωντανούς κόσμους. Αυτοί, μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου, τη Σαβίνα Γιαννάτου, τη Χάρις Αλεξίου και αρκετούς ακόμα, με έκαναν να κλείνω τα μάτια και να ταξιδεύω με την ερμηνεία τους και μου έμαθαν ότι αυτό ακριβώς το κύμα και το ταξίδι είναι το τραγούδι — και όχι απλά μια καλή φωνή που αρθρώνει λέξεις και νότες σωστά.

Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης

Πηγή έμπνευσης, ερμηνευτικά και καλλιτεχνικά, συνιστά για εμένα ο Μάριος Φραγκούλης. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το κάθε τραγούδι και την κάθε νότα με έχει επηρεάσει πολύ στον τρόπο σκέψης και στην αντιμετώπιση του κάθε τραγουδιού.

Κωνσταντίνος Μπεφάνης

Σίγουρα, η βάση μου ήταν η ενασχόλησή μου με τη βυζαντινή μουσική, το παραδοσιακό και το έντεχνο-λαϊκό τραγούδι, το οποίο υπήρχε πάντα στο σπίτι, καθώς ο πατέρας μου ήταν επαγγελματίας μουσικός. Πολλοί καλλιτέχνες με έχουν επηρεάσει στο θέμα της προσέγγισης — τόσο τραγουδιστές όσο και δημιουργοί. Ωστόσο, νομίζω ότι η περισσότερη δουλειά έχει γίνει από τους δασκάλους που είχα, τόσο από τα μαθητικά μου χρόνια στο Μουσικό Σχολείο Βόλου όσο και από καταξιωμένους μουσικούς, δίπλα στους οποίους είχα την τύχη να μάθω — και να μαθαίνω μέχρι και σήμερα.

Αν έπρεπε, ωστόσο, να ξεχωρίσω έναν καλλιτέχνη που με έχει επηρεάσει περισσότερο, νομίζω ότι είναι ο Γ. Νταλάρας.

Μαρίνα Καλλιφατίδου

Από τη μέρα που γεννήθηκα, ανασαίνω μέσα στη μουσική και τις μελωδίες, και έτσι η κλασική μουσική ήταν πάντα για εμένα «σπίτι».

Παράλληλα, όμως, με θυμάμαι μικρή να τραγουδάω από Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, μέχρι Γιάννη Κότσιρα, Παντελή Θαλασσινό, Δήμητρα Γαλάνη και Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Στην εφηβεία μου είχα συντροφιά τη Νατάσσα Μποφίλιου, η οποία, μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, έφτιαξαν έναν κόσμο όπου ήθελα πολύ να ανήκω. Ο κόσμος αυτός με επηρέασε βαθιά, βοηθώντας με να ανακαλύψω και άλλες πτυχές του εαυτού μου και καθορίζοντάς με σε μεγάλο βαθμό.

Γαλανού Βιολέττα

Οι μουσικές μου επιρροές προέρχονται από πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής, τόσο ελληνικά όσο και ξένα, όμως αισθάνομαι ότι το ύφος μου κλίνει κυρίως προς το ελληνικό ρεπερτόριο. Με έχουν διαμορφώσει βαθιά οι συνθέτες του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Λοΐζος, καθώς και οι πιο σύγχρονοι δημιουργοί Σταμάτης Κραουνάκης και Δημήτρης Μαραμής.

Σημαντικές είναι επίσης οι επιρροές μου από το ρεμπέτικο και το παλιό λαϊκό τραγούδι — Τσιτσάνης, Χιώτης, Ζαμπέτας — καθώς και από το παλιό ελαφρό και το Νέο Κύμα. Οι ερμηνεύτριες που με εκφράζουν περισσότερο είναι η Χάρις Αλεξίου, η Βίκυ Μοσχολιού και η Αρλέτα.

Τάσος Λούκος

Αδιαμφισβήτητα, η μεγαλύτερη επιρροή είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτός είναι που γέμισε το κενό των χεριών μας με μια κιθάρα και ένα μολύβι, ακόμα κι αν κάποιοι/ες τραγουδοποιοί δεν το συνειδητοποιούν. Έχω ακούσει επίσης πολύ Socrates, Χατζιδάκι, Pink Floyd κ.ά.

Ευγένιος Κοψαχείλης

Η αλήθεια είναι πως οι μέντορές μου και οι άνθρωποι που είναι στον καλλιτεχνικό μου κύκλο και με εμπνέουν καθημερινά είναι αυτοί που έχουν παίξει τον σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωσή μου, πρώτα ως άνθρωπο και μετά ως καλλιτέχνη. Είμαι ευγνώμων απέναντι στους δασκάλους μου, από τους οποίους έχω διδαχθεί την αγάπη που τόσο απλόχερα μου πρόσφεραν, τη σκληρή δουλειά και τη μελέτη που απαιτεί αυτός ο χώρος, αλλά και πολλά άλλα, με τα οποία ο καθένας, με διαφορετικό τρόπο, συνέβαλε στο ποιος είμαι σήμερα, με ρόλο καθοριστικό.

Παράλληλα, δεν μπορώ να μην αναφέρω πως οι υπέροχες μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και τα στιχουργικά διαμάντια που έχει μελοποιήσει, καθώς και ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου, παίζουν από πάντα στα αυτιά μου. Ακόμα, η οικογένεια της Μικρής Άρκτου — από τον ίδιο τον Παρασκευά Καρασούλο, με τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ελληνική δισκογραφία, μέχρι την ομάδα της Νατάσσας Μποφίλιου, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου, τον Δημήτρη Μαραμή, και τους πιο σύγχρονους ερμηνευτές και δημιουργούς, που πρόσφατα γνώρισα και ήρθα σε επαφή με το έργο τους — είναι μεγάλο κεφάλαιο στη διαμόρφωση της αισθητικής μου.

Αλεξάνδρα Μάγκου

«Οι αναφορές μου είναι ένα “μωσαϊκό”. Μεγάλωσα με τη στιβαρότητα του λαϊκού τραγουδιού και τη λυρικότητα των μεγάλων μας συνθετών. Αν θα έπρεπε να κατονομάσω μια επιρροή, αυτή θα ήταν η Χάρις Αλεξίου — όχι για να τη μιμηθώ, αλλά για τον τρόπο που κατάφερε να κάνει την ερμηνεία “βίωμα” και κατάθεση ψυχής. Επίσης, η Δήμητρα Γαλάνη με έχει επηρεάσει στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον ήχο και την εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Αναζητώ πάντα αυτό το “κάτι” που ενώνει το χθες με το σήμερα.»

Ποιο είναι το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό σας όνειρο αυτή τη στιγμή και τι θα θέλατε ιδανικά να συναντήσετε στην πορεία σας;

Μαρία Νικοθόδη

Μπορεί να φταίει το ότι είμαι 18 χρονών και νιώθω ατρόμητη και παντοδύναμη, αλλά το μότο «dream big» το ’χω πάρει στα σοβαρά, χαχαχ… μέχρι στιγμής μου ’χει βγει σε καλό, οπότε συνεχίζω ακάθεκτη.

Επομένως, το επόμενο καλλιτεχνικό μου όνειρο, το οποίο περιμένω με λαχτάρα, είναι η δημιουργία ενός δίσκου: να φτιάξω και να πω μία ιστορία. Αυτό, βέβαια, δεν θα το είχα σκεφτεί ποτέ αν δεν είχα συναντήσει τον Θωμά και τη Δέσποινα — δύο ταλαντούχα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που μοιράζονται τα ίδια όνειρα με εμένα, την ίδια λαχτάρα και την ίδια ανάγκη για αφήγηση. Με τα παιδιά γνωριστήκαμε και δεθήκαμε κατά τη διάρκεια της 5ης Ακρόασης και, απ’ ό,τι φαίνεται, ταιριάξαμε πολύ· γι’ αυτό και αποφασίσαμε να πορευτούμε μαζί.

Οπότε, με τη Δέσποινα στις νότες και τον Θωμά στις λέξεις, θέλουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο δικό μας — μια ιστορία που θα έχω τη χαρά και την τιμή να αφηγηθώ.

Γιώργος Καλογερόπουλος

Το μεγάλο όνειρο είναι η επικοινωνία και η σύμπραξη. Με τους ανθρώπους — οι συναντήσεις και το μοίρασμα! Εκεί βρίσκεται, για μένα, όλη η ουσία της τέχνης, σε κάθε της έκφανση. Αν ο προσωπικός κραδασμός πετύχει να ανακινήσει, σαν το βότσαλο στο νερό, κι άλλες ψυχές, τότε επέρχεται εκπλήρωση.

Ευγένιος Κλιμ

Αυτό που θέλω περισσότερο από όλα αυτή τη στιγμή είναι να μοιραστώ τα τραγούδια μου με τον κόσμο, μέσα από έναν ολοκληρωμένο δίσκο και έπειτα μέσα από ζωντανές εμφανίσεις. Ανυπομονώ. Το να γράφω και να τραγουδάω είναι, πάνω από όλα, ανάγκη και έκφραση για εμένα, οπότε το να καταφέρνω να το κάνω μου δίνει μεγάλη χαρά και πληρότητα.

Στην πορεία μου θα ήθελα ιδανικά να συναντήσω επικοινωνία με τον κόσμο, πολλά τραγούδια, συνεργασίες και όμορφες στιγμές.

Ελεάννα Πάσχου

Δεν είμαι σίγουρη πού θα με βγάλει ο δρόμος, αλλά σίγουρα θα είναι σε κάποιο «παρακλάδι» της μουσικής. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, θα ασχολούμαι με αυτό που αγαπώ πιο πολύ — το ένα πράγμα που ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτό.

Προφανώς κανένας δρόμος δεν είναι εύκολος και όλοι έχουν τα εμπόδιά τους, οπότε θα ευχόμουν να πετύχω όσα λιγότερα εμπόδια γίνεται. Και αν μου τύχουν εμπόδια, να έχω το κουράγιο και τη δύναμη να τα ξεπεράσω.

Χρήστος Γκρότζος

Αυτό που θέλω να καταφέρω μέσα από ό,τι κάνω είναι να φέρνω τους ανθρώπους κοντά και να πάμε κάπου μαζί — όχι ο ένας κόντρα στον άλλον, αλλά ο ένας δίπλα στον άλλον. Όπως τα καλοκαίρια που μαζευόμασταν γύρω από μια φωτιά στην παραλία, ανταλλάζαμε βλέμματα, γελούσαμε και λέγαμε τραγούδια.

Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης

Ιδανικά, θα ήθελα να φτάσω σε ένα σημείο έτσι ώστε να μπορώ να συστηθώ στον κόσμο με τη μουσική μου και τη δουλειά μου, και όποιος τη νιώθει να μπορεί και να ταυτιστεί με τα τραγούδια μου. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ταβάνι καλλιτεχνικά, από τη στιγμή που σε αυτή την πορεία μαθαίνεις ξανά και ξανά τον εαυτό σου.

Κωνσταντίνος Μπεφάνης

Το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό μου όνειρο είναι να μπορώ, για πολλά χρόνια, να απευθύνομαι μέσα από το τραγούδι και από το θέατρο σε όλο και περισσότερους ανθρώπους για αυτά που ζούμε και βιώνουμε όλοι μαζί. Να γίνομαι μια παρέα με τους ανθρώπους που έρχονται να με ακούσουν ή να με δουν και να συνομιλούμε με αυτόν τον τρόπο. Να γίνομαι ο διαμεσολαβητής ενός δημιουργού ανάμεσα σε εκείνον και στο κοινό.

Μαρίνα Καλλιφατίδου

Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να δημιουργώ και να μοιράζομαι. Νιώθοντας πως η μουσική είναι το πιο ασφαλές μου καταφύγιο, αλλά συνάμα κάτι ιερό και ύψιστο, προσπαθώ να την προσεγγίζω με σεβασμό και απλότητα. Θέλω με τις δημιουργίες μου να συγκινώ και να αγγίζω τον κόσμο, αλλά και να μοιράζομαι τις ιστορίες που πλάθω με όσους θέλουν να τις ακούσουν και να τις κάνουν κομμάτι τους.

Στο μέλλον επιθυμώ να συνεργαστώ με ανθρώπους με κοινό όραμα και κοινή αντίληψη για τη μουσική, με σκοπό την αλήθεια και την έκφραση μέσω του τραγουδιού.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι φαντάζομαι τη ζωή μου μέσα στη μουσική και τη μουσική μέσα στη ζωή μου.

Γαλανού Βιολέττα

Το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό μου όνειρο αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσω να εξελίσσομαι μουσικά και να μπορώ να ασχολούμαι επαγγελματικά με τη μουσική, μέσα από δουλειές που έχουν ουσιαστικό καλλιτεχνικό όραμα. Θα ήθελα η πορεία μου να περιλαμβάνει ζωντανές εμφανίσεις και συναυλίες, συνεργασίες με καλλιτέχνες που εκτιμώ και δημιουργικές δισκογραφικές δουλειές. Θα ήθελα, ακόμα, να ασχοληθώ με το μουσικό θέατρο και το μιούζικαλ, που αγαπώ πολύ. Πάνω απ’ όλα, εύχομαι να συνοδεύει κάθε μου βήμα η αλήθεια στην έκφραση και ο σεβασμός στη μουσική.

Τάσος Λούκος

Η ιδανική συνθήκη θα ήταν να μου επιτρέψει η ζωή να ασχολούμαι αποκλειστικά με τη μουσική, με τους δικούς μου όρους, χωρίς περισπασμούς. Επίσης, θα ήταν τέλειο να ανοίξω μια μέρα τυχαία το ράδιο στο αμάξι και να πέσω πάνω σε τραγούδι μου!

Ευγένιος Κοψαχείλης

Αυτή η ερώτηση είναι κάτι που βασανίζει κι εμένα τον ίδιο αρκετά συχνά, και κάθε φορά η απάντηση καταλήγει να είναι η ίδια: σε ένα ιδανικό μέλλον δεν υπάρχει συγκεκριμένο όνειρο προς ολοκλήρωση, παρά μόνο το να είμαι υγιής και ευτυχισμένος, κάνοντας ουσιαστικές συνεργασίες και δουλειές με ανθρώπους που με εμπνέουν και έχουμε τις ίδιες αγωνίες και ιδανικά.

Είμαι τυχερός και ευγνώμων που, ήδη από τα πρώτα μου βήματα, είχα ανθρώπους για να βιώσω ακριβώς αυτού του είδους την αλληλεπίδραση. Τώρα, στη Μικρή Άρκτο, πιστεύω πως θα κάνω ακόμα ένα τέτοιο βήμα σε αυτό το όμορφο μονοπάτι που έχω ξεκινήσει.

Αλεξάνδρα Μάγκου

«Το μεγαλύτερο όνειρό μου αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρω να χτίσω έναν προσωπικό κόσμο που να χωράει τους ανθρώπους που με ακούν. Θα ήθελα η μουσική μου να γίνει “καταφύγιο” για κάποιον, όπως έγινε η μουσική άλλων για μένα.

Ιδανικά, στην πορεία μου θα ήθελα να συναντήσω ανθρώπους με μεράκι και κοινή αισθητική, να δημιουργήσω ουσιαστικές συνεργασίες και να παραμείνω πιστή σε αυτό που με έκανε να ξεκινήσω: την αγάπη για την τέχνη χωρίς εκπτώσεις.»