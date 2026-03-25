Αρκάς: Η «καλημέρα» της 25ης Μαρτίου
Την «καλημέρα» του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς
Την καλημέρα του μας λέει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.
Στο σκίτσο, σε φόντο με διαβάθμιση μπλε, δεσπόζει στο πάνω μέρος η λέξη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ». Στο κέντρο βρίσκεται μια φιγούρα ντυμένη με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά, με φουστανέλα, μπλε γιλέκο, κόκκινο φέσι και τσαρούχια, ενώ πάνω στη φουστανέλα αναγράφεται «ΜΑΡΤΙΟΣ».
Η μορφή έχει τα χέρια ανοιχτά και συνοδεύεται από ένα συννεφάκι διαλόγου που γράφει: «Σ’ όλους τους εορτάζοντες ευχές και από μένα, να ζήσουν οι Βαγγελάδες και το εικοσιένα!».
