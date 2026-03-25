Η Αντέλ στο καστ, τα γυρίσματα στη Ρώμη – Όσα γνωρίζουμε για τη νέα ταινία του Τομ Φορντ

H ταινία που σηματοδοτεί την επιστροφή του Τομ Φορντ ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στη Ρώμη. Αυτό του αφήνει πέντε μήνες για την μεταπαραγωγή, αν θέλει να παρουσιάσει την ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το «Cry To Heaven» είναι η πρώτη ταινία του Φορντ μετά από πάνω από 10 χρόνια με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπέντζαμιν Κρακούν («Promising Young Woman», «The Substance»). Τα γυρίσματα διήρκησαν 10 εβδομάδες, με την ολοκλήρωσή τους στα τέλη Μαρτίου όπως και είχε προβλεφθεί από την αρχή -μήπως να περιμένουμε την ταινία αυτή τον Σεπτέμβριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας;

Αντίο μόδα!

Πριν από δύο χρόνια, ο Τομ Φπρντ δήλωσε στο GQ ότι επρόκειτο να αποσυρθεί από την εμβληματική καριέρα του στη μόδα ως σχεδιαστής και να επικεντρωθεί πλήρως στον κινηματογράφο.

«Θέλω να περάσω τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής μου κάνοντας ταινίες. Και ο χρόνος τρέχει. Ήταν λοιπόν καιρός να αποχαιρετήσω τη μόδα. Η μόδα είναι παιχνίδι για νεότερους» είπε.

Δεν αστειευόταν. Το είπε και το έκανε. Ξεκίνησε την επόμενη ταινία του, μια διασκευή του «Cry to Heaven» της Αν Ράις, και, σύμφωνα με το Deadline συγκέντρωσε ένα φοβερό καστ.

Δυνατό καστ

Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν οι Νίκολας Χουλτ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Αντέλ, Σιάραν Χιντς, Τζορτζ Μακέι, Μαρκ Στρονγκ, Κόλιν Φερθ, Πολ Μπέτανι, Όουεν Κούπερ, Χάντερ Σέιφερ, Τάντιουε Νιούτον, Θεόδωρος Πελερίν, Ντάριλ Μακόρμακ, Κάσιαν Μπίλτον, Χάουκ Χάνεμαν και Λουξ Πασκάλ.

Ναι, αυτή η Αντέλ, η γνωστή. Πρόκειται για την κινηματογραφική πρεμιέρα της τραγουδίστριας. Η ταινία φέρνει επίσης κοντά τον Τομ Φορντ με αρκετούς ηθοποιούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του Τέιλορ-Τζόνσον, γνωστού από την προηγούμενη ταινία του Φορντ, το «Nocturnal Animals», και του Φερθ, ο οποίος κέρδισε το Βραβείο Volpi στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για το «A Single Man», την άλλη ταινία του Φορντ.

Ωραίο στόρι

Όσον αφορά το θέμα αυτής της «επικής» νέας ταινίας, αν ακολουθήσει πιστά το πρωτότυπο έργο, πιθανότατα θα διαδραματίζεται στη Βενετία του 18ου αιώνα και θα αφηγείται τις περιπέτειες δύο απίθανων συνεργατών: ενός Βενετού ευγενούς και ενός ευνουχισμένου τραγουδιστή από την Καλαβρία, οι οποίοι προσπαθούν να επιτύχουν στον κόσμο της όπερας.

Προφανώς, αφού συνομίλησε με «αρκετά στούντιο», ο Φορντ αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος την ταινία και να τη γυρίσει με τους δικούς του όρους, με σχέδια να την προωθήσει στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του φθινοπώρου του 2026.

Το μάτι του σκηνοθέτη

Ο Φορντ έχει σκηνοθετήσει μέχρι στιγμής δύο ταινίες που έλαβαν θετικές κριτικές: το ντεμπούτο του το 2009 «A Single Man» και το «Nocturnal Animals» του 2016. Η τελευταία κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στη Βενετία και συνέχισε να κερδίζει εννέα υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA.