Ο Νίκολας Χουλτ μιλάει για την επερχόμενη ταινία του Τομ Φορντ – «Ανυπομονώ να ξαναβρεθώ στο πλατό μαζί του»

Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, ο Νίκολας Χουλτ αναφέρθηκε στην επερχόμενη ταινία του Τομ Φορντ, «Cry to Heaven», η οποία είναι μια διασκευή του μυθιστορήματος της Άν Ράις.

Ο Χουλτ συμπρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με την Adele, τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, τον Σαϊραν Χαϊντς, τον Τζορτζ ΜακΚέι, τον Μαρκ Στρονγκ, τον Κόλιν Φερθ, τον Πολ Μπέτανι, την Χάντερ Σάφερ και την Θάντι Νιούτον, μεταξύ άλλων.

Ο Χουλτ, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμφανιστεί στην αισθηματική ταινία ταινία του 2009 σε σκηνοθεσία του Φορντ «Ένας άντρας μόνος», είπε: «Ναι, αρχίζουμε τα γυρίσματα για την ταινία τον επόμενο χρόνο. Ανυπομονώ πραγματικά να ξαναβρεθώ στο πλατό με τον Τομ. Είναι ένας υπέροχος σκηνοθέτης. Η προσοχή του στη λεπτομέρεια. Η κατανόησή του για τα συναισθήματα των χαρακτήρων. Έχει γράψει ένα πραγματικά όμορφο σενάριο και το καστ είναι υπέροχο. Ανυπομονώ λοιπόν να συνεργαστώ με όλους».

«Θα ήθελα πραγματικά να παίξω σε μια ταινία γουέστερν»

Αφού αναφέρθηκε στην επικείμενη ταΙνία, ο Νίκολας Χουλτ, ο οποίος πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία του Κλιντ Ίστγουντ «Juror #2», δήλωσε ότι θα ήθελε να παίξει σε μια ταινία γουέστερν. «Δουλεύοντας με τον Κλιντ, ξαναείδα όλες τις κλασικές του ταινίες. Μια από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών είναι το Unforgiven. Νομίζω ότι είναι ένα αριστούργημα. Γι’ αυτό, κάποια στιγμή, θα ήθελα πραγματικά να παίξω σε μια ταινία γουέστερν».

Πέραν των επαγγελματικών του σχεδίων, ο Χουλτ στάθηκε και σε μια τρυφερή στιγμή που είχε με τον γιο του.

Ο ηθοποιός είπε ότι αφού αυτός και ο γιος του είδαν την ταινία «F1: The Movie», μια από τις πρώτες που είδαν μαζί ως πατέρας και γιος, πήγαν για καρτ. «Τον πήγα για καρτ λίγες εβδομάδες μετά και, καθώς ετοιμαζόμασταν να βγούμε από την πόρτα, μου είπε: ‘Περίμενε, περίμενε, περίμενε’, έτρεξε μακριά και επέστρεψε. ‘Πού πήγες; Τι συνέβη; Τι έγινε’ Και μου έδειξε ότι είχε δύο τραπουλόχαρτα. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι ο χαρακτήρας του Μπραντ Πιτ έχει δύο τραπουλόχαρτα, τα τυχερά του τραπουλόχαρτα για όποτε οδηγεί. Ο γιος μου είπε: ‘Χρειάζομαι τα τραπουλόχαρτα μου για να γίνω σαν τον Μπραντ’».

*Με πληροφορίες από: Variety