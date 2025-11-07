Ζω μόνο για τον γιο μας: Ο Τομ Φορντ μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του συζύγου του το 2021

Δεν είναι από τους ανθρώπους που ζουν με μυστικοπάθεια γύρω από τη ζωή τους – ωστόσο σίγουρα δεν θέλει να μιλάει ιδιαίτερα για αυτήν. Για παράδειγμα, έχει αποκαλύψει ότι ο πρώτος μεγάλος του έρωτας ήταν ο εικαστικός Ίαν Φαλκόνερ. Ωστόσο για ένα πράγμα που δεν είχε μιλήσει ποτέ έως τώρα ο Τομ Φορντ ήταν για την απώλεια του συζύγου του το 2021.

Ο πασίγνωστος fashion designer και ο Ρίτσαρντ Μπάκλεϊ γνωρίστηκαν το 1986 σε μια επίδειξη μόδας το 1986. Ο Τομ Φορντ ήταν ένας νεαρός ταλαντούχος σχεδιαστής, ενώ ο Μπάκλεϊ ένα από τα γνωστά ονόματα στη δημοσιογραφία μόδας. Αυτή η γνωριμία θα αλλάξει τις ζωές και των δύο.

Μέσα στα επόμενα χρόνια ο κόσμος της μόδας θα υποκλιθεί στην καλλιτεχνική ευφυΐα του Τομ Φορντ, ο οποίος θα απογειώσει τον οίκο Gucci στη δεκαετία του ’90. Οι δυο τους θα γίνουν ένα από τα fashion power couples, θα παντρευτούν το 2014, θα αποκτήσουν μέσω παρένθετης μητέρας τον γιο τους Τζακ, ωστόσο το 2021 θα έρθει η δύσκολη στιγμή.

Ο Ρίτσαρντ Μπάκλεϊ θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών, μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Ο Τομ Φορντ έως τώρα δεν είχε μιλήσει για αυτή την απώλεια, ωστόσο έσπασε τον κανόνα του ως καλεσμένος του στο podcast του Τζέιμς Κορντέν This Life of Mine.

«Ήταν κάτι πολύ αναπάντεχο για εμένα» είπε ο 64χρονος σχεδιαστής και επιχειρηματίας. «Βλέπαμε τηλεόραση, κάποια στιγμή σηκώθηκε και πήγε στο υπνοδωμάτιο στον πάνω όροφο και τότε άκουσα έναν θόρυβο».

Ο Τομ Φορντ έτρεξε πάνω και στην αρχή νόμιζε ότι ο Ρίτσαρντ είχε πάθει εγκεφαλικό. «Τα μάτια του ήταν ορθάνοιχτα. Μετά από λίγο κατάλαβα ότι είχε πεθάνει» εξομολογήθηκε.

Όπως τόνισε «δεν έχει περάσει μέρα που να μην έχω σκεφτεί το πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή. Αυτή η εικόνα δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ από μέσα μου».

Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι ο μοναδικός λόγος που πλέον αξίζει να ζει είναι για τον γιο τους Τζακ, που είναι 13 ετών. «Αν δεν ήταν αυτός δεν ξέρω αν θα υπήρχε νόημα να ζω» είπε ο Τομ Φορντ.

«Αν πέθαινα τώρα θα είχε μια υπέροχη ζωή, θα είχα καταφέρει πράγματα, θα ένιωθα απίστευτα τυχερός με ότι πέτυχα. Αγάπησα και αγαπήθηκα. Και δεν θα είχα πρόβλημα με αυτό, γιατί τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα μέσα μου» συμπλήρωσε.

«Όμως ευτυχώς έχω τον Τζακ, κάτι που αξίζει να ζεις. Να τον μεγαλώσεις, να του μάθεις πράγματα. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί γονείς σκέφτονται έτσι» τόνισε, προτού συμπληρώσει: «Είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου. Μου φέρνει χαρά -και νεύρα, εννοείται- αλλά είναι μια ωραία περιπέτεια».

