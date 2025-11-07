magazin
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Ζω μόνο για τον γιο μας: Ο Τομ Φορντ μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του συζύγου του το 2021
07 Νοεμβρίου 2025 | 22:30

Ζω μόνο για τον γιο μας: Ο Τομ Φορντ μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του συζύγου του το 2021

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Τομ Φορντ μίλησε για πρώτη φορά για τον θάνατο του συζύγου του Ρίτσαρντ Μπάκλεϊ το 2021 και τη σημασία του γιου τους στη ζωή του.

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Δεν είναι από τους ανθρώπους που ζουν με μυστικοπάθεια γύρω από τη ζωή τους – ωστόσο σίγουρα δεν θέλει να μιλάει ιδιαίτερα για αυτήν. Για παράδειγμα, έχει αποκαλύψει ότι ο πρώτος μεγάλος του έρωτας ήταν ο εικαστικός Ίαν Φαλκόνερ. Ωστόσο για ένα πράγμα που δεν είχε μιλήσει ποτέ έως τώρα ο Τομ Φορντ ήταν για την απώλεια του συζύγου του το 2021.

Ο πασίγνωστος fashion designer και ο Ρίτσαρντ Μπάκλεϊ γνωρίστηκαν το 1986 σε μια επίδειξη μόδας το 1986. Ο Τομ Φορντ ήταν ένας νεαρός ταλαντούχος σχεδιαστής, ενώ ο Μπάκλεϊ ένα από τα γνωστά ονόματα στη δημοσιογραφία μόδας. Αυτή η γνωριμία θα αλλάξει τις ζωές και των δύο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TOM FORD (@tomford)

Μέσα στα επόμενα χρόνια ο κόσμος της μόδας θα υποκλιθεί στην καλλιτεχνική ευφυΐα του Τομ Φορντ, ο οποίος θα απογειώσει τον οίκο Gucci στη δεκαετία του ’90. Οι δυο τους θα γίνουν ένα από τα fashion power couples, θα παντρευτούν το 2014, θα αποκτήσουν μέσω παρένθετης μητέρας τον γιο τους Τζακ, ωστόσο το 2021 θα έρθει η δύσκολη στιγμή.

Ο Ρίτσαρντ Μπάκλεϊ θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών, μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Ο Τομ Φορντ έως τώρα δεν είχε μιλήσει για αυτή την απώλεια, ωστόσο έσπασε τον κανόνα του ως καλεσμένος του στο podcast του Τζέιμς Κορντέν This Life of Mine.

«Ήταν κάτι πολύ αναπάντεχο για εμένα» είπε ο 64χρονος σχεδιαστής και επιχειρηματίας. «Βλέπαμε τηλεόραση, κάποια στιγμή σηκώθηκε και πήγε στο υπνοδωμάτιο στον πάνω όροφο και τότε άκουσα έναν θόρυβο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη amfAR (@amfar)

Ο Τομ Φορντ έτρεξε πάνω και στην αρχή νόμιζε ότι ο Ρίτσαρντ είχε πάθει εγκεφαλικό. «Τα μάτια του ήταν ορθάνοιχτα. Μετά από λίγο κατάλαβα ότι είχε πεθάνει» εξομολογήθηκε.

Όπως τόνισε «δεν έχει περάσει μέρα που να μην έχω σκεφτεί το πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή. Αυτή η εικόνα δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ από μέσα μου».

Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι ο μοναδικός λόγος που πλέον αξίζει να ζει είναι για τον γιο τους Τζακ, που είναι 13 ετών. «Αν δεν ήταν αυτός δεν ξέρω αν θα υπήρχε νόημα να ζω» είπε ο Τομ Φορντ.

«Αν πέθαινα τώρα θα είχε μια υπέροχη ζωή, θα είχα καταφέρει πράγματα, θα ένιωθα απίστευτα τυχερός με ότι πέτυχα. Αγάπησα και αγαπήθηκα. Και δεν θα είχα πρόβλημα με αυτό, γιατί τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα μέσα μου» συμπλήρωσε.

«Όμως ευτυχώς έχω τον Τζακ, κάτι που αξίζει να ζεις. Να τον μεγαλώσεις, να του μάθεις πράγματα. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί γονείς σκέφτονται έτσι» τόνισε, προτού συμπληρώσει: «Είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου. Μου φέρνει χαρά -και νεύρα, εννοείται- αλλά είναι μια ωραία περιπέτεια».

// Κεντρική φωτογραφία: AFP PHOTO | Martin BUREAU

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς
Ελλάδα 07.11.25

Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας - Η 80χρονη και ο 55χρονος έμεναν μόνοι τους με ελάχιστες κοινωνικές επαφές

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Euroleague 07.11.25

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Ο ποδοσφαιριστής Ιβ Μπισουμά θύμα οικονομικής απάτης: Του… εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ποδοσφαιριστής της Premier League - θύμα οικονομικής απάτης: Του... εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!

Πώς ο Ιβ Μπισουμά είδε τον προσωπικό του λογαριασμό να μειώνεται κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο από έναν επιτήδειο, αλλά και γιατί χρειάστηκε σχεδόν... έναν χρόνο για να το καταλάβει.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια συγκλονίζει περιγράφοντας όλα όσα έζησε με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς

Σύνταξη
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA
«Τρομερό παιδί» 07.11.25

Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA

Ήταν 97 ετών. Μαζί με τον Φράνσις Κρικ βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη. Διχαστική προσωπικότητα, επικρίθηκε σφοδρά για ρατσιστικά σχόλια.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ
Ελλάδα 07.11.25

Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ

Η υπάλληλος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να καθυστερούσε να εκδώσει άδεια σε κτίριο του ΤΕΕ. Πολλά είναι πάντως τα ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία, αλλά και το χειρισμό της υπόθεσης.

Σύνταξη
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Χαιρέτισε ο Χριστοδουλίδης 07.11.25

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια

Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν: Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (pics)
Euroleague 07.11.25

Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Ελλάδα 07.11.25

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος - Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. 

Σύνταξη
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
