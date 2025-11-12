Η Adele στο σινεμά: Η σταρ κάνει το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στην ταινία του Τομ Φορντ

Η Adele αφήνει για λίγο τις σκηνές των sold–out συναυλιών και περνά μπροστά από την κάμερα: η σταρ της ποπ θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του Τομ Φορντ, ο οποίος επιστρέφει στον κινηματογράφο με τη διασκευή του μυθιστορήματος της Aν Ράις Cry to Heaven.

Όπως αποκαλύπτει το Deadline, ο Φορντ –ο άνθρωπος που άφησε τη μόδα για το σινεμά– μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα σκοτεινό δράμα που διαδραματίζεται στην Ιταλία του 18ου αιώνα. Η Adele μπαίνει σε ένα εντυπωσιακό καστ, όπου συναντά τους Νίκολας Χουλτ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Κίραν Χάιντς, Θάντιγουε Νιούτον, Κόλιν Φερθ, Μαρκ Στρονγκ, Χάντερ Σέιφερ, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Τζορτζ ΜακΚέι, Πολ Μπέτανι και τον ανερχόμενο Όουεν Κούπερ – τον 15χρονο που έγινε ένας από τους νεότερους νικητές Emmy.

Cry to Heaven

Η ταινία ακολουθεί δύο απρόσμενους συμμάχους που διεκδικούν μια θέση στην ελίτ της όπερας: έναν ευγενή από τη Βενετία και έναν ευνουχισμένο μαέστρο από την Καλαβρία. Το μυθιστόρημα της Ράις είχε χαρακτηριστεί «τολμηρό και γεμάτο αισθησιασμό, πολυτέλεια και μουσική» από το New York Times Book Review, ενώ η Washington Post έκανε λόγο για «βύθιση σε έναν γοητευτικό, άγνωστο κόσμο».

Για τον Τομ Φορντ, το Cry to Heaven αποτελεί την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία μετά το A Single Man και το Nocturnal Animals, έργα που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα σε κριτικούς και Όσκαρ. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί πως η μόδα πλέον δεν τον ενδιαφέρει: «Θέλω τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής μου να κάνω ταινίες. Ο χρόνος τρέχει», είχε πει στο GQ.

Η παραγωγή της ταινίας έχει ήδη ξεκινήσει σε Λονδίνο και Ρώμη, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για τον Ιανουάριο και την κυκλοφορία να τοποθετείται προς το τέλος του 2026.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα της Adele συνδέεται με υποκριτικό ρόλο. Είχε συζητήσει συνεργασία με τον Ξαβιέ Ντολάν για το The Death and Life of John F. Donovan, όμως τελικά εμφανίστηκε μόνο τραγούδι της – όχι η ίδια. «Θα έπαιζα σίγουρα σε ταινία του», είχε δηλώσει τότε.

Μετά τις sold-out εμφανίσεις του 2024 στο Μόναχο, η Adele ανακοίνωσε μια παύση από τη μουσική. Το Cry to Heaven μοιάζει να είναι το επόμενο μεγάλο της βήμα.

Η ταινία εντάσσεται στο κύμα διασκευών έργων της Αν Ράις , μετά το νέο Interview with the Vampire, το Mayfair Witches και το Talamasca: The Secret Order.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @adele

