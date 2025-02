Η Adele διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής της. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Los Angeles και παρακολούθησε τον αγώνα μπάσκετ των Lakers μαζί με τον manager αθλητών και σύντροφό της Rich Paul.

Η σχέση του ζευγαριού κρατά από το 2021. Την ίδια χρονιά εκδόθηκε το διαζύγιό της με τον Simon Konecki, με τον οποίο χώρισε το 2019 μετά από ένα χρόνο γάμου, 8 χρόνια σχέσης και ένα παιδί, τον γιο τους Angelo.

Οι πρώτες φήμες για αρραβώνα με τον Rich Paul κυκλοφόρησαν το 2022 όταν στην τελετή των Brit Awards η Adele εμφανίστηκε φορώντας ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο φορά και στη νέα της δημόσια εμφάνιση.

Η επιβεβαίωση του αρραβώνα ήρθε το2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Μόναχο της Γερμανίας.

«Δεν γίνεται να σε παντρευτώ, γιατί παντρεύομαι» είχε απαντήσει η Adele σε θαυμαστή της δείχνοντας το χέρι της και υποννοώντας τον αρραβώνα της.

Πριν λίγο καιρό ο Paul Rich απάντησε διπλωματικά στις φήμες περί γάμου εξηγώντας πώς αυτός και η Adele, «βοήθησαν ο ένας τον άλλον» κατά τη διάρκεια της διετούς σχέσης τους.

Καλεσμένος της εκπομπής «CBS Mornings», ο 41χρονος ανέφερε για την τραγουδίστρια: «Ήταν υπέροχη, νομίζω ότι θα συμφωνούσε ότι σίγουρα βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον. Είμαι σε μια καλή κατάσταση, είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Ευτυχισμένος. Είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη για μένα. Έχουμε υπάρξει υπέροχοι ο ένας για τον άλλον».

‘Οταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο για το αν μπορεί να αναφέρεται στην Adele ως «κυρία Paul» εκείνος απάντησε: «Μπορείς να λες ό,τι θέλεις».

“Everything that we did, that you thought was a detriment to you, today it puts me so far ahead of the competition”: @RichPaul4 discusses his new memoir, «Lucky Me,» and reveals how the very challenges he once saw as obstacles now serve as the building blocks to his success. pic.twitter.com/KUaphmO08q

— CBS Mornings (@CBSMornings) October 9, 2023