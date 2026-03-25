Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν
Για τους περισσότερους από εμάς θα είναι πάντα η παλαιοβοτανολόγος του franchise Jurassic Park. Ωστόσο, η Λόρα Ντερν είναι πολλά περισσότερα.
Μπήκε στον χώρο του θεάματος από παιδί – άλλωστε οι γονείς της ήταν οι γνωστοί ηθοποιοί Νταϊάν Λαντ και Μπρους Ντερν, δοκίμασε τις δυνάμεις της από τη μικρή έως τη μεγάλη οθόνη, έπαιξε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, ενώ έως τώρα στην καριέρα της μετράει ένα Όσκαρ, ένα Emmy και 5 Χρυσές Σφαίρες – χωρίς ποτέ να γίνει το μεγάλο όνομα της 7ης Τέχνης. Δεν το λες και άσχημα.
Η 59χρονη ηθοποιός, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στο AARP δεν δίστασε να αποκαλύψει πως αντιλαμβάνεται τη σεξουαλικότητα από τα 50 της και μετά, αλλά να τα… βάλει και με το Χόλιγουντ που ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να δείξει με τον σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν.
«Όταν είσαι 20 ετών, μπροστά από την κάμερα και συζητάς για τη σεξουαλικότητα, η αντίδρασή σου είναι κάπως έτσι: πες μου ποιος θέλεις να είμαι, τι θεωρείς σέξι και θα προσπαθήσω να το μιμηθώ στη σκηνή» είπε η Λόρα Ντερν.
Αλλά, όπως τόνισε, όταν φτάνεις στα 50 αντιλαμβάνεσαι τη σεξουαλικότητα με έναν διαφορετικό τρόπο. «Σκέφτεσαι πως αυτό έχει ενδιαφέρον, αυτό είναι σέξι, έτσι νιώθει ένας άνθρωπος. Τελικά η ευαλωτότητα είναι η σεξουαλικότητα».
Laura Dern Opens Up About How Exploring Sexuality Changed After 50: ‘Vulnerability Is Sexuality’ https://t.co/jiGmFUPqHt
— People (@people) March 24, 2026
Και κάπου εκεί, τα έβαλε λίγο και με τους δημιουργούς του Χόλιγουντ, που δυσκολεύονται να απεικονίσουν σωστά τους ανθρώπους όταν γερνούν.
«Έχει πολύ δρόμο ο χώρος του θεάματος σε αυτό το θέμα. Όλοι ξέρουμε πως είναι να είμαστε νέοι, αλλά δεν ξέρουμε πως να μεγαλώνουμε – να μιλήσουμε για τους φόβους μας, τις αρρώστιες, αλλά και την απώλεια αγαπημένων προσώπων».
