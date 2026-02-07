Όταν ο τυφώνας χτύπησε το σετ του Jurassic Park – «Πίστευα ότι θα πεθάνουμε όλοι», λέει ο Σαμ Νιλ

Ο Σαμ Νιλ θυμάται τον τυφώνα που έπληξε το σετ του «Jurassic Park» — ένας ακραίο γεγονός που αποδείχθηκε ότι ήταν ικανό να τον κάνει να δεθεί με τους συμπρωταγωνιστές του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Νιλ διηγήθηκε πώς ο τυφώνας Iniki έπληξε το τμήμα της Χαβάης όπου γυριζόταν η ταινία τον Σεπτέμβριο του 1992.

«Δουλεύαμε στη Χαβάη για μια εβδομάδα και πήγαμε να παρουσιαστούμε για δουλειά στις 6:30 το πρωί ή κάτι τέτοιο», είπε ο Νιλ— ο οποίος υποδύθηκε τον Alan Grant στην ταινία. «Και μας είπαν: ‘Δεν θα δουλέψουμε σήμερα… Έρχεται τυφώνας’».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Λόρα Ντερν (που υποδύθηκε την Έλι Σάτλερ) εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια τους.

«Η Λόρα και εγώ πήγαμε στην παραλία και μου είπε: ‘Πιστεύεις ότι μπορεί να πεθάνουμε σήμερα;’ Και εγώ απάντησα: ‘Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό’», είπε.

Ευτυχώς, τα μέλη παρέμειναν προστατευμένα σε μια αίθουσα χορού μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

«Δεν ήταν ένας πολύ καταστροφικός τυφώνας, αλλά προκάλεσε πολλές ζημιές όταν βρισκόταν ακριβώς από πάνω μας», είπε ο Νιλ στο EW. «Κατέστρεψε τα σκηνικά μας και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να επιστρέψουμε στο Λος Άντζελες σε δύο μέρες, όταν θα μπορούσε να προσγειωθεί αεροπλάνο, γιατί το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο με δέντρα και άλλα αντικείμενα».

Η επανένωση

Ο Σαμ Νιλ επανενώθηκε πρόσφατα με τους συμπρωταγωνιστές του στο Jurassic Park, Ντερν και Τζεφ Γκόλντμπλουμ, για μια διαφήμιση του Super Bowl για την Xfinity.

Πριν από το Super Bowl LX την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η Xfinity μοιράστηκε δύο ολοκαίνουργια διαφημιστικά σποτ που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένα από τα οποία δείχνει τον Γκόλντμπλουμ να παίζει τις πρώτες νότες της μουσικής του Αμερικανού μαέστρου Τζον Γουίλιαμ από το αρχικό Jurassic Park του 1993, ενώ η Ντερν και ο Νιλ παρακολουθούν.

«Τζεφ, αυτό είναι τόσο ωραίο. Μόλις το επινόησες;» ρωτά ο Νιλ στο ξεκαρδιστικό κλιπ, ενώ η Ντερν απαντά: «Όχι, Σαμ. Αυτή είναι η μουσική από την ταινία μας».

«Ποια ταινία;» πειράζει ο Νιλ, ενώ ο Γκόλντμπλουμ παίζει τις εμβληματικές νότες σε ένα πιάνο.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Νιλ είπε ότι η επανένωση ήταν «ευχαρίστηση», προσθέτοντας: «Δεν συμβαίνει αρκετά συχνά».

«Είμαστε καλοί φίλοι, αλλά αν το σκεφτείς, δεν θα μπορούσαμε να ζούμε πιο μακριά ο ένας από τον άλλο. Εγώ είμαι στη Νέα Ζηλανδία, ο Τζεφ είναι στην Ιταλία και η Λόρα είναι στο Λος Άντζελες τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να απλωθείς περισσότερο στον κόσμο από αυτό», είπε.

*Με πληροφορίες από: People