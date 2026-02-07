magazin
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Όταν ο τυφώνας χτύπησε το σετ του Jurassic Park – «Πίστευα ότι θα πεθάνουμε όλοι», λέει ο Σαμ Νιλ
Fizz 07 Φεβρουαρίου 2026, 16:40

Όταν ο τυφώνας χτύπησε το σετ του Jurassic Park – «Πίστευα ότι θα πεθάνουμε όλοι», λέει ο Σαμ Νιλ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Σαμ Νιλ διηγήθηκε πώς ο τυφώνας Iniki έπληξε το τμήμα της Χαβάης όπου γυριζόταν η ταινία τον Σεπτέμβριο του 1992.

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Ο Σαμ Νιλ θυμάται τον τυφώνα που έπληξε το σετ του «Jurassic Park» — ένας ακραίο γεγονός που αποδείχθηκε ότι ήταν ικανό να τον κάνει να δεθεί με τους συμπρωταγωνιστές του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Νιλ διηγήθηκε πώς ο τυφώνας Iniki έπληξε το τμήμα της Χαβάης όπου γυριζόταν η ταινία τον Σεπτέμβριο του 1992.

«Δουλεύαμε στη Χαβάη για μια εβδομάδα και πήγαμε να παρουσιαστούμε για δουλειά στις 6:30 το πρωί ή κάτι τέτοιο», είπε ο Νιλ— ο οποίος υποδύθηκε τον Alan Grant στην ταινία. «Και μας είπαν: ‘Δεν θα δουλέψουμε σήμερα… Έρχεται τυφώνας’».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Λόρα Ντερν (που υποδύθηκε την Έλι Σάτλερ) εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια τους.

«Η Λόρα και εγώ πήγαμε στην παραλία και μου είπε: ‘Πιστεύεις ότι μπορεί να πεθάνουμε σήμερα;’ Και εγώ απάντησα: ‘Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό’», είπε.

Ευτυχώς, τα μέλη παρέμειναν προστατευμένα σε μια αίθουσα χορού μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

«Δεν ήταν ένας πολύ καταστροφικός τυφώνας, αλλά προκάλεσε πολλές ζημιές όταν βρισκόταν ακριβώς από πάνω μας», είπε ο Νιλ στο EW. «Κατέστρεψε τα σκηνικά μας και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να επιστρέψουμε στο Λος Άντζελες σε δύο μέρες, όταν θα μπορούσε να προσγειωθεί αεροπλάνο, γιατί το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο με δέντρα και άλλα αντικείμενα».

Η επανένωση

Ο Σαμ Νιλ επανενώθηκε πρόσφατα με τους συμπρωταγωνιστές του στο Jurassic Park, Ντερν και Τζεφ Γκόλντμπλουμ, για μια διαφήμιση του Super Bowl για την Xfinity.

Πριν από το Super Bowl LX την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η Xfinity μοιράστηκε δύο ολοκαίνουργια διαφημιστικά σποτ που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένα από τα οποία δείχνει τον Γκόλντμπλουμ να παίζει τις πρώτες νότες της μουσικής του Αμερικανού μαέστρου Τζον Γουίλιαμ από το αρχικό Jurassic Park του 1993, ενώ η Ντερν και ο Νιλ παρακολουθούν.

«Τζεφ, αυτό είναι τόσο ωραίο. Μόλις το επινόησες;» ρωτά ο Νιλ στο ξεκαρδιστικό κλιπ, ενώ η Ντερν απαντά: «Όχι, Σαμ. Αυτή είναι η μουσική από την ταινία μας».

«Ποια ταινία;» πειράζει ο Νιλ, ενώ ο Γκόλντμπλουμ παίζει τις εμβληματικές νότες σε ένα πιάνο.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Νιλ είπε ότι η επανένωση ήταν «ευχαρίστηση», προσθέτοντας: «Δεν συμβαίνει αρκετά συχνά».

«Είμαστε καλοί φίλοι, αλλά αν το σκεφτείς, δεν θα μπορούσαμε να ζούμε πιο μακριά ο ένας από τον άλλο. Εγώ είμαι στη Νέα Ζηλανδία, ο Τζεφ είναι στην Ιταλία και η Λόρα είναι στο Λος Άντζελες τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να απλωθείς περισσότερο στον κόσμο από αυτό», είπε.

*Με πληροφορίες από: People

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση
Έχει στυλ (και σεξαπίλ) 07.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν - Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα σύνολο της Vivienne Westwood με παπούτσια Christian Louboutin ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Μην την ενοχλήσουμε» 07.02.26

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Go Fun 06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
«Ακόμη κλαίω» 05.02.26

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
Συνέδριο 07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Βόλος 07.02.26

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύνταξη
Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
Εκτεταμένες ζημιές 07.02.26

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα - «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Πολλά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο

Σύνταξη
Αίγιο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο
«Τρομερό θράσος» 07.02.26

Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο

«Είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για την ασφάλεια του μαγαζιού μου. Φαίνονται ανενόχλητοι, ατάραχοι» λέει στο in ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ
Ελλάδα 07.02.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ

Σημειώνεται ότι από τα επεισόδια, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μια 21χρονη διεκομίσθη με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο
Όσα βρέθηκαν 07.02.26

Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο

Ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Στοιβαγμένα 4 χρόνια 07.02.26

Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη

Ο συνιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο Κολοράντο λάμβανε αρκετά χρήματα ώστε να φροντίζει επαρκώς τις σορούς, αλλά λόγω απληστίας δεν το έκανε, ανέφερε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης
Δημογραφικό 07.02.26

Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα - Δύο όψεις της ίδιας κρίσης

Πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη διαμορφώνει μια ήπειρο δύο ταχυτήτων και τι αποκαλύπτει το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων για το δημογραφικό στην Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»

Στο προσεχές μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν θέλει να έχει τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια
Της Μελίνας 07.02.26

Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια

Νέο βίντεο ανήρτησε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - Τι αναφέρει για τα εξωφρενικά ενοίκια, απαντώντας σε viral βίντεο νεαρής από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Βόλος: Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία – Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό
Ελλάδα 07.02.26

Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία - Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της και όταν το άνοιξε για να δει σε ποιον ανήκει, ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό

Σύνταξη
Αίγιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου
Οι δράστες διέφυγαν 07.02.26

Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Oι δράστες επέβαιναν σε κλεμμένο αγροτικό, με το οποίο εμβόλισαν επανειλημμένα και με μεγάλη σφοδρότητα την αλεξίσφαιρη πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο ώσπου την διέλυσαν

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη:
Καμία σύλληψη 07.02.26

Πάνω από 300 προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Τραυματίστηκε μία 21χρονη και ένας αστυνομικός

Σε αριθμό ρεκόρ προσαγωγών έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη μετά τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Οι Πρυτανικές Αρχές διερευνούν με την αστυνομία το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
