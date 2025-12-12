Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι έξι ερμηνευτές της αποψινής συναυλίας μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή

Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού που γέμισαν τον χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων είχαν τη δυνατότητα, να απολαύσουν επί σκηνής τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης.

Πριν λίγες ημέρες η Μικρή Άρκτος κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση αυτής της μοναδικής και ιστορικής συναυλίας-γιορτής: όλα τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν και σύστησαν στο κοινό τις φωνές του μέλλοντός μας. Δεκαπέντε νέες και νέοι ερμηνευτές, είκοσι επτά καινούργια και σημαντικά τραγούδια με τις υπογραφές ισάριθμων νέων τραγουδοποιών, στιχουργών και συνθετών/τριών.

Η γιορτή αυτή συνεχίζεται σε τέσσερις μοναδικές παραστάσεις στον χώρο εκδηλώσεων του Ιανού! Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη είναι προγραμματισμένη απόψε, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και οι δυο επόμενες για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Οι διακριθέντες ερμηνευτές και τραγουδοποιοί ορίζουν ένα καινούργιο σημείο συνάντησης στο κέντρο της Αθήνας, στον Ιανό όπου και παρουσιάστηκαν τα πρώτα βήματα, όλων των προηγούμενων Ακροάσεων και μοιράζονται ανά παράσταση τα τραγούδια που ακούστηκαν στην Τεχνόπολη, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να επικοινωνήσει μαζί τους.

Τέσσερις παραστάσεις λοιπόν, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης.

Οι έξι ερμηνευτές της δεύτερης συναυλίας μιλούν στο in για όλα θα ζήσουμε απόχε στον Ιανό

Τι σημαίνει για εσάς η συμμετοχή σας στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου και πώς νιώσατε όταν βρεθήκατε στη σκηνή της Τεχνόπολης;

Άρης Δελαγραμμάτικας

Η συναυλία στην Τεχνόπολη, μέχρι τώρα, είναι η πιο όμορφη στιγμή της καλλιτεχνικής μου πορείας. Αρχικά, δεν θα ξεχάσω τη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα της 5ης ακρόασης και είδα το όνομά μου μέσα. Ήταν μια μοναδική στιγμή που θα μείνει χαραγμένη μέσα μου για πάντα. Νιώθω πολύ τυχερός που βρέθηκα στην ακρόαση της Μικρής Άρκτου, γιατί ήταν μια ευκαιρία που δεν είχε δοθεί γενικά στον χώρο του τραγουδιού εδώ και πολλά χρόνια.

Γενικά, οι ανοιχτές, αξιοκρατικές ακροάσεις —είτε στο θέατρο είτε στο τραγούδι— είναι ένα είδος προς εξαφάνιση τα τελευταία χρόνια, και ήρθε η Μικρή Άρκτος να δώσει ελπίδα και φως σε νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς, πραγματοποιώντας μια ακρόαση–θεσμό που μας έχει δώσει σπουδαίους καλλιτέχνες στο παρελθόν. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων, λοιπόν, για όλο αυτό.

Στην Τεχνόπολη ένιωσα κάπως σαν… ότι εδώ ανήκω. Ότι είμαι στον σωστό δρόμο, ότι όλο αυτό που συμβαίνει εδώ είναι το καλλιτεχνικό μου σπίτι. Ήταν μαγικό αυτό που ζήσαμε όλοι εκείνη την ημέρα.

Ιωάννα Γκέλλη

Η 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου είναι για μένα η πίστη σε ένα όνειρο που επιμένει. Έμαθα για την ακρόαση λίγο πριν ολοκληρωθεί η περίοδος συμμετοχής. Το σίγουρο είναι ότι δεν περίμενα όσα ακολούθησαν. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για το ταξίδι αυτό.

Όταν ανέβηκα στη σκηνή της Τεχνόπολης, με κυρίευσε ένας συνδυασμός έντονων συναισθημάτων: η συγκίνηση της στιγμής, το γνώριμο τρέμουλο του άγχους, η ενέργεια της προσμονής και μια αίσθηση πληρότητας που δύσκολα περιγράφεται. Ήταν μια εμπειρία που έχει αποτυπωθεί ως μία πολύ γλυκιά ανάμνηση.

Φλωρεντία Τασιάνη

Η συμμετοχή μου στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου είναι μια συγκινητική επιβεβαίωση, από ανθρώπους που εκτιμώ βαθιά, ότι όσα δημιουργώ και κουβαλάω μέσα μου μπορούν να βγουν στον κόσμο. Η πρώτη μου εμφάνιση ως δημιουργός σε μια τόσο σημαντική σκηνή της Αθήνας ήταν ένα μεγάλο βήμα, που χρειάστηκε λίγος χρόνος για να το συνειδητοποιήσω.

Έφυγα γεμάτη ευγνωμοσύνη, με ακόμη μεγαλύτερη πίστη σε όσα θέλω να μοιραστώ μέσα από τη μουσική μου και με την επιθυμία να επιστρέψω ξανά σε αυτή τη σκηνή.

Γιώργος Δρούγκας

Για εμένα, η 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου ξεκίνησε ως μια ευκαιρία να μοιραστώ τη μουσική μου με κάποιους σημαντικούς ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου. Δεν φανταζόμουν καθόλου ότι, από μια απλή αίτηση συμμετοχής, θα διακριθώ ως νέος δημιουργός και θα μπορέσω να τραγουδήσω δικό μου κομμάτι στην Τεχνόπολη, όπου τόσα χρόνια που πηγαίνω ονειρευόμουν να παίξω.

Αν και αγχωμένος ήδη από την προηγούμενη μέρα —που κάναμε πρόβα και soundcheck— προσπαθούσα να εκδηλώνω μονάχα τον ενθουσιασμό μου. Και πράγματι, όταν ανέβηκα στη σκηνή και αντίκρισα τόσους χιλιάδες ανθρώπους να «γκρουβάρουν» με το τραγούδι μου, το όποιο άγχος μου μετατράπηκε σε έξαψη, που με βοήθησε να κάνω αυτή τη βραδιά μία από τις ομορφότερες στιγμές της μουσικής μου ζωής.

Νικόλας Μαλιώρας

Η συμμετοχή μου στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να έρθω σε επαφή με μια ομάδα πολύ ταλαντούχων καλλιτεχνών, που αναζητούν —όπως κι εγώ— τη θέση τους στον χώρο του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Ήταν τιμή και χαρά μου να μοιραστώ μαζί τους τη σκηνή της Τεχνόπολης. Συνολικά, ήταν μια ιδιαίτερα δημιουργική εμπειρία, που σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για μένα.

Πάρης Γαρός

Στη 5η Ακρόαση με παρότρυνε να συμμετάσχω ο δάσκαλος μουσικής μου στη Δραματική Σχολή, ο Χρήστος Θεοδώρου. Το ένιωσα αμέσως ως μία ευκαιρία να ξεφύγω από το καραόκε με φίλους, ως μια πρόκληση να δοκιμάσω κάτι νέο, ως μια ευκαιρία να προσεγγίσω το τραγούδι με έναν διαφορετικό τρόπο, πιο επαγγελματικό και ποιοτικό.

Πριν ανέβω στη σκηνή της Τεχνόπολης, σκεφτόμουν τον μικρό Πάρη… Το παιδικό αυτό του όνειρο θα ήθελε να το ευχαριστηθώ και όχι να αγχωθώ πάνω στη σκηνή. Άφησα το άγχος να λειτουργήσει μόνο ως ενθαρρυντικό μέσο, ως μια υπενθύμιση ότι κάνω κάτι σημαντικό για μένα —και το έζησα! Όπως του (μου) όφειλα.

Ντορίτα Χωραφά

Η συμμετοχή μου στην 5η Ακρόαση, ουσιαστικά, ήταν ένα όμορφο κι απρόσμενο δώρο. Ένα σπρώξιμο στην πλάτη. Η σκηνή της Τεχνόπολης είναι μαγική… Το απόλαυσα αληθινά και σ’ αυτό βοήθησε όλη η παραγωγή και, φυσικά, ο μαέστρος μας, Χρίστος Θεοδώρου, και οι εξαιρετικοί μουσικοί που πλαισίωσαν τη συναυλία.

Ποιο από τα τραγούδια που ερμηνεύετε στις παραστάσεις του ΙΑΝΟΥ αισθάνεστε ότι σας “συστήνει” καλύτερα στο κοινό και γιατί;

Άρης Δελαγραμμάτικας

Όσα τραγούδια θα ερμηνεύσω τυχαίνει να είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό από μόνο του θεωρώ πως με συστήνει στο κοινό, γιατί και η φωνή μου, αλλά και η ανάγκη μου στον χώρο αυτό, απαρτίζονται από πολλά διαφορετικά είδη που θέλω συνεχώς να εξερευνώ.

Το σίγουρο κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η έντονη θεατρικότητα που έχουν —κάτι που εκφράζει πολύ και την άλλη μου ιδιότητα ως ηθοποιός.

Ιωάννα Γκέλλη

Οι «Πατρίδες», σε μουσική της Χρύσας Κωττάκη και στίχους του Σπύρου Λιμνιάτη. Είναι ένα τραγούδι που, όταν το άκουσα για πρώτη φορά στα γραφεία της Μικρής Άρκτου στον Υμηττό, με βρήκε εντελώς απροετοίμαστη. Ένιωσα πως ήταν αδύνατο να περιγράψω όσα μου προκάλεσε.

Κάθε φορά που καλούμαι να το ερμηνεύσω, φαντάζομαι μια νεαρή πρόσφυγα μητέρα να ψιθυρίζει στη θάλασσα τραγούδι για χαμένες ζωές και όνειρα. Η εικόνα αυτή και η ευθραυστότητα που κουβαλά το κομμάτι με συγκινούν βαθιά — σαν να ακούω εκείνη τη μητέρα να τραγουδά την απελπισία και την κραυγή της.

Φλωρεντία Τασιάνη

Στον ΙΑΝΟ θα έχω τη χαρά να ερμηνεύσω και το δικό μου τραγούδι με τίτλο «Στου Χρόνου τη Σκιά». Είναι ένα τραγούδι που έγραψα μια μέρα πριν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής της ακρόασης και το έστειλα με δισταγμό.

Έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί του, καθώς με βρήκε σε μια πολύ εύθραυστη στιγμή. Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού από τη Μικρή Άρκτο ήταν ένα όμορφο ξάφνιασμα.

Γιώργος Δρούγκας

Νομίζω πως το κομμάτι που με συστήνει καλύτερα —μιας και έχω γράψει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους— είναι το «Ακόμα βγαίνω», που έπαιξα και στη συναυλία της Τεχνόπολης.

Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που θα ερμηνεύσω είναι μια γοητευτική πρόκληση: να με συστήσω στον κόσμο μέσω ενός τραγουδιού, μεταφέροντας την ταυτότητα του δημιουργού του.

Νικόλας Μαλιώρας

Όντας ένας από τους τραγουδοποιούς της ακρόασης, πιστεύω πως το τραγούδι μου «Η Λιλαία» είναι αυτό που αισθάνομαι πιο κοντά μου και με εκπροσωπεί καλύτερα στα μάτια του κοινού.

Πάρης Γαρός

Το πρώτο μου κομμάτι, «Ανθισμένες κερασιές», είναι για μένα ένα βαθιά ερωτικό κομμάτι. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι με φέρνει σε άμεση επαφή με τα συναισθήματά μου.

Όταν το τραγουδώ, μου δημιουργεί ζωντανές εικόνες ζεστασιάς και τρυφερότητας — σας τις αναβιώνω — κάτι το οποίο ελπίζω να περνάει και στους ακροατές.

Ντορίτα Χωραφά

Θεωρώ ότι το τραγούδι μου «Είμαι εγώ» είναι αυτό που με συστήνει καλύτερα στο κοινό, παρόλο που γράφτηκε αρκετά χρόνια πριν και το πιο πρόσφατο υλικό μου είναι διαφορετικού ύφους — ακυκλοφόρητο ακόμη.

Για εμένα, όμως, είναι το πρώτο μου «παιδάκι» και πάντα έχω χαρά να το παρουσιάζω σε νέους ακροατές. Ωστόσο, μου δίνεται η ευκαιρία να ερμηνεύσω και άλλα τρία τραγούδια από την ακρόαση, τα οποία βρίσκω πολύ αξιόλογα και εύχομαι να φτάσουν σε όλα τα αυτιά!

Ποιες είναι οι βασικές μουσικές σας αναφορές; Υπάρχει κάποιος δημιουργός ή ερμηνευτής που θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει τον τρόπο που προσεγγίζετε το τραγούδι;

Άρης Δελαγραμμάτικας

Με ξεκάθαρη εικόνα, ο ερμηνευτής που με έχει επηρεάσει στην προσέγγισή μου στην ερμηνεία εν γένει είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Ο τρόπος που κάνει δικό του κάθε είδος που τραγουδά —έντεχνο, λαϊκό, παραδοσιακό, δυτικό κ.ά.— είναι κάτι που θαυμάζω και θέλω κι εγώ να πλησιάσω.

Ιωάννα Γκέλλη

Έχω αρκετές μουσικές αναφορές και δεν θα περιοριζόμουν σε έναν μόνο καλλιτέχνη. Αν όμως έπρεπε να ξεχωρίσω μία, αυτή θα ήταν η Τάνια Τσανακλίδου.

Με μαγεύει το πάθος της και ο τρόπος που βυθίζεται σε αυτό κάθε φορά που τραγουδά. Αισθάνομαι πως κάθε ερμηνεία της αφήνει ένα αποτύπωμα στον ψυχισμό μου.

Φλωρεντία Τασιάνη

Από τα ακούσματα και τις επιρροές μου σίγουρα ξεχωρίζω τη μεστή φωνή της Λιζέτας Καλημέρη και τον λιτό δυναμισμό της, τις ειλικρινείς ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Μαρίας Παπαγεωργίου και τη λατρεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου για το τραγούδι.

Ο Αντώνης Απέργης με συγκινεί πολύ με τον ιδιαίτερο μουσικό κόσμο που δημιουργεί. Μέσα από τα διαφορετικά ακούσματα που αγαπώ αναζητώ και ανακαλύπτω τον δικό μου μουσικό δρόμο.

Γιώργος Δρούγκας

Λόγω του επαγγελματικού κύκλου του ηχολήπτη πατέρα μου, βρέθηκα από πολύ μικρή ηλικία σε συναυλίες του Ορφέα Περίδη, του Αλκίνοου Ιωαννίδη, του Σωκράτη Μάλαμα και άλλων. Σίγουρα αυτοί οι τραγουδοποιοί της δεκαετίας του ’90 και του 2000 με στιγμάτισαν από παιδί.

Έπειτα, τα χρωστάω όλα στο ροκ, που με ακολούθησε σε όλη την εφηβεία. Θα ξεχωρίσω τους Dire Straits και τους Pink Floyd, μιας και κερδίζουν σε ώρες ακρόασης.

Όσον αφορά την επιρροή μου στο πώς προσεγγίζω το τραγούδι ως ερμηνεία αλλά και ως δημιουργία —αν και είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις έναν μόνο καλλιτέχνη— νομίζω πως ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παίρνει δικαίως την πρώτη θέση.

Νικόλας Μαλιώρας

Στις πρώτες μου αναφορές συμπεριλαμβάνω σίγουρα τα τραγούδια της Λιλιπούπολης και τις συνθέσεις του Μιχάλη Κουμπιού («Τα Ψηλά Βουνά»).

Στη συνέχεια αυτά αναμίχθηκαν με τα έργα των κλασικών Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Λοΐζου, που χάραξαν την πορεία για το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Από τη σύγχρονη ελληνική σκηνή ξεχωρίζω τη μουσική του Θανάση Παπακωνσταντίνου, του Σωκράτη Μάλαμα και του Φοίβου Δεληβοριά, που αναπόφευκτα άφησαν το στίγμα τους στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη μουσική —τόσο ως δημιουργός όσο και ως ακροατής.

Πάρης Γαρός

Οι βασικές μου μουσικές αναφορές προέρχονται από τα παιδικά μου ακούσματα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα ταξίδια για το χωριό, όπου έπαιζε συνεχώς το ίδιο CD, με τραγούδια της Δήμητρας Γαλάνη, της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Επίσης, πολλοί νεότεροι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπο για εμένα και με εμπνέουν να κάνω κι εγώ το δικό μου ξεκίνημα.

Ντορίτα Χωραφά

Ως μουσικός, οι αναφορές που έχω δεν μπορούν να περιοριστούν σε ένα είδος. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τη μουσική πρέπει να έχουμε μια μεγάλη βεντάλια ακουσμάτων.

Σίγουρα έχω μεγάλες αγάπες, όπως η Χάρις Αλεξίου, η Βίκυ Μοσχολιού, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Πάνος Γαβαλάς, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Και στο σήμερα, ο τραγουδοποιός που θαυμάζω περισσότερο είναι ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Ωστόσο, επειδή αγαπώ πολύ το ελληνικό τραγούδι, αυτό δεν σημαίνει πως δεν βρίσκω συντροφιά σε καλλιτέχνες όπως η Whitney Houston, ο Freddie Mercury, η Ella Fitzgerald, η Fayrouz ή οι Thievery Corporation.

Επίσης, εκτιμώ απεριόριστα δημιουργούς όπως τον Jacob Collier και τους Altin Gün και απολαμβάνω τη συνάντηση διαφορετικών κόσμων μέσω της μουσικής.

Δεν μπορώ να καταλήξω, λοιπόν, κάπου συγκεκριμένα, καθώς κάθε μουσική —ανεξάρτητα από τη γλώσσα, τον τρόπο γραφής, την ενορχήστρωση— μάς επηρεάζει και μας «γαργαλάει» συνειδητά ή υποσυνείδητα. Άλλωστε, είμαστε πρώτα ακροατές κι έπειτα δημιουργοί.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό σας όνειρο αυτή τη στιγμή και τι θα θέλατε ιδανικά να συναντήσετε στην πορεία σας;

Άρης Δελαγραμμάτικας

Όντας πλέον στην οικογένεια της Μικρής Άρκτου και έχοντας ήδη ξεκινήσει μαζί της τη δισκογραφία μου με δύο υπέροχα τραγούδια, το πιο προσεχές καλλιτεχνικό όνειρό μου είναι η κυκλοφορία κι άλλων.

Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται μελέτη και προσοχή, ώστε να έχω υλικό που να μπορώ να υποστηρίξω live με δικά μου τραγούδια. Αυτό θα ήθελα να συναντήσω στην πορεία κάποια στιγμή.

Τα live είναι κάτι που αγαπώ πολύ και είναι όνειρο ζωής να μπορέσω κάποια στιγμή στο μέλλον να ετοιμάζω live με τραγούδια που έχω πρωτοερμηνεύσει και πρωτοκυκλοφορήσει εγώ.

Ιωάννα Γκέλλη

Ονειρεύομαι να μεταδίδω κάθε φορά το συναίσθημα που κρύβει ένα τραγούδι· εκείνο που, έστω για λίγα λεπτά, μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους. Θέλω κάποτε να κάνω αυτό το όνειρο επάγγελμα, με συνέπεια, δουλειά και αφοσίωση.

Σε μια χώρα όπου η τέχνη συχνά αντιμετωπίζεται ως χόμπι, αναζητώ ανθρώπους που πιστεύουν —όπως κι εγώ— ότι η μουσική δεν είναι απλώς έκφραση ή αισθητική, αλλά μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη.

Φλωρεντία Τασιάνη

Ονειρεύομαι όμορφες συνεργασίες και μουσικές ανταλλαγές με ανθρώπους που μοιραζόμαστε κοινό όραμα και δημιουργικό πάθος. Θα ήθελα τα τραγούδια μας να συναντήσουν ανθρώπους που θα τα αγγίξουν και θα πορευτούν μαζί μας.

Γιώργος Δρούγκας

Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να βγάλω δίσκο με δικά μου τραγούδια. Με χαρά μπορώ να πω ότι αυτό το όνειρο έχει ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιείται.

Στην πορεία θα ήθελα ιδανικά αυτός ο ένας δίσκος να γίνουν πολλοί —και όλοι αυτοί να φτάσουν κάποια στιγμή στα αυτιά ανθρώπων που θα τους αγκαλιάσουν, όπως αγκάλιασα κι εγώ τους δίσκους που με συνοδεύουν όλα τα χρόνια που ακούω μουσική. Από πάντα, δηλαδή.

Νικόλας Μαλιώρας

Προς το παρόν δοκιμάζω τον εαυτό μου στον χώρο της μουσικής και ψάχνω τη θέση μου σε αυτόν. Γενικότερη προσδοκία μου είναι να δημιουργώ μουσική που βρίσκει ανθρώπους με όμοιους προβληματισμούς, ανησυχίες και όνειρα.

Πάρης Γαρός

Το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό μου όνειρο (ως τώρα) είναι να μπορώ να εξελίσσομαι μέσα από τη μουσική και να ερμηνεύω έργα που μιλούν αληθινά στους ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια ενός τραγουδιού μπαίνω σε έναν κόσμο στον οποίο θέλω να παρασύρω και το κοινό — να το παίρνω μαζί μου σε ένα συναισθηματικό ταξίδι.

Ντορίτα Χωραφά

Στόχος μου είναι να δημιουργήσω ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό υλικό, ώστε να παρουσιάσω στον κόσμο αυτό που θέλω να μοιραστώ.

Ευχής έργον να ακουστεί και να παιχτεί σε όλη την Ελλάδα, με την μπάντα που τώρα στήνω, και φυσικά να προκύψουν ενδιαφέρουσες συνεργασίες.

Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Στέλλα Άλφα, Μαρία Ζουμποπούλου, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Μιχάλης Τσομπάνογλου, Προκόπης Τσουκαρέλλης & Χριστίνα Ψύχα

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Πάρης Γαρός, Ιωάννα Γκέλλη, Άρης Δελαγραμμάτικας, Γιώργος Δρούγκας, Νικόλας Μαλιώρας, Φλωρεντία Τασιάνη & Ντορίτα Χωραφά

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, Χρήστος Γκρόζος, Γιώργος Καλογερόπουλος, Ευγένιος Κλίμ, Γρηγορία Μεθενίτη, Μαρία Νικοθόδη & Ελεάννα Πάσχου

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Βιολέττα Γαλανού, Μαρίνα Καλλιφατίδου, Ευγένιος Κοψαχείλης,

Τάσος Λούκος, Αλεξάνδρα Μάγκου & Κωνσταντίνος Μπεφάνης

Μουσικοί:

Χρίστος Θεοδώρου, πιάνο

Φωτεινή Τσακνάκη, πλήκτρα

Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος

Υπεύθυνη παραγωγής: Γερολυμάτου Βιβή

Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Παραγωγή: Μικρή Άρκτος

Προπώληση: Ticketservises

Γενική είσοδος: 15 ευρώ (χωρίς ποτό)

IANOS, Σταδίου 24 Αθήνα

Ώρα έναρξης: 20.30

Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τα τραγούδια τους στα ακόλουθα Links

Youtube:

https://youtube.com/playlist?list=PLWEj8HNMv3Ks8Z1hh-tL6o2hgGol-WWz0&si=lGbA3r9i4GCDh5xI

Spotify:

https://open.spotify.com/album/4PNwAOYmRyB0gr5H5nYTm0