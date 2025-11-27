Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι έξι πρώτοι ερμηνευτές μάς αποκαλύπτουν όλα όσα θα ζήσουμε στις 28 Νοεμβρίου

Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού που γέμισαν τον χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων είχαν τη δυνατότητα, να απολαύσουν επί σκηνής τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης.

Πριν λίγες ημέρες η Μικρή Άρκτος κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση αυτής της μοναδικής και ιστορικής συναυλίας-γιορτής: όλα τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν και σύστησαν στο κοινό τις φωνές του μέλλοντός μας. Δεκαπέντε νέες και νέοι ερμηνευτές, είκοσι επτά καινούργια και σημαντικά τραγούδια με τις υπογραφές ισάριθμων νέων τραγουδοποιών, στιχουργών και συνθετών/τριών.

Σήμερα, με χαρά παρουσιάζουμε τη συνέχεια αυτής της γιορτής, σε τέσσερις μοναδικές παραστάσεις στον χώρο εκδηλώσεων του Ιανού, τις Παρασκευές 28 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Οι διακριθέντες ερμηνευτές και τραγουδοποιοί ορίζουν ένα καινούργιο σημείο συνάντησης στο κέντρο της Αθήνας, στον Ιανό όπου και παρουσιάστηκαν τα πρώτα βήματα, όλων των προηγούμενων Ακροάσεων και μοιράζονται ανά παράσταση τα τραγούδια που ακούστηκαν στην Τεχνόπολη, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να επικοινωνήσει μαζί τους.

Τέσσερις παραστάσεις λοιπόν, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης.

Οι έξι πρώτοι ερμηνευτές μιλούν στο in για όλα θα αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στον Ιανό

1. Τι σημαίνει για εσάς η συμμετοχή σας στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου και πώς νιώσατε όταν βρεθήκατε στη σκηνή της Τεχνόπολης;

Στέλλα Άλφα: Έχοντας παρακολουθήσει, από μικρή, την ιστορία των ακροάσεων, αποφάσισα να στείλω κι εγώ τη συμμετοχή μου. Η συμμετοχή μου στο θεσμό των ακροάσεων έρχεται να περιγράψει και να επικυρώσει την επιθυμία μου να ζω σε έναν κόσμο μουσικό και να φτιάχνω «εκεί» τη μουσική μου, μαζί με άλλους δημιουργούς που μοιράζονται την ίδια ευαισθησία και έναν αμοιβαίο ρομαντισμό. Η σκηνή της Τεχνόπολης είναι πραγματικά ένας χώρος μυσταγωγίας. Ο τρόπος που πέφτουν τα φώτα, η ακουστική εικόνα που δημιουργείται πάνω στη σκηνή, η θέα της πλατείας από κάτω, όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με την παραγωγή της Μικρής Άρκτου και την ενέργεια του κόσμου, σκηνοθέτησαν μια εμπειρία ζωής.

Μαρία Ζουμποπούλου: Η συμμετοχή μου στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου είχε και μια αστεία σύμπτωση από πίσω της. Τρεις μέρες πριν ανακοινωθούν οι ακροάσεις, συζητούσα με έναν φίλο μου για το τι θα έκανα αν άνοιγαν ξανά, αν θα δήλωνα συμμετοχή. Και πριν προλάβω να το σκεφτώ σοβαρά, βγήκε η ανακοίνωση, οπότε το πήρα σαν σημάδι να το προσπαθήσω. Όταν βρέθηκα στη σκηνή της Τεχνόπολης, ένιωσα ένα μείγμα συναισθημάτων. Η σκηνή κουβαλάει την ενέργεια όλων των προηγούμενων καλλιτεχνών που έχουν περάσει από εκεί, και φυσικά το να ερμηνεύει κανείς μπροστά σε τόσο κόσμο και να νιώθει τη δόνηση του χειροκροτήματος είναι κάτι μοναδικό.

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου: Η Μικρή Άρκτος και οι Ακροάσεις της υπήρξαν πάντοτε ένα φιλόξενο σπίτι για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού. Διαχρονικά έδωσε φωνή σε ανθρώπους που εξέλιξαν και εξελίσσουν σήμερα με το έργο τους την τέχνη του τραγουδιού. Η συμμετοχή μου λοιπόν, στην 5η Ακρόαση υπήρξε ένα βήμα μπροστά στο όνειρο και την επιθυμία μου. Στις 2 του Σεπτέμβρη στη σκηνή της Τεχνόπολης ο κόσμος που βρέθηκε εκεί να μας καλωσορίσει και να ακούσει τα νέα μας τραγούδια ήταν μια μεγάλη συγκινητική αγκαλιά. Μια αγκαλιά που μας ανδρώνει με το αίσθημα ευθύνης, να σταθούμε από εδώ και πέρα όσο το δυνατόν πιο συνεπείς και ειλικρινείς απέναντι στο τραγούδι. Το να ανεβαίνεις σε μια τόσο μεγάλη σκηνή, με ένα απέραντο κύμα ανθρώπων που περιμένουν τη στιγμή που θα τα τραγουδήσεις είναι μαγικό και συνάμα πολύ αγχωτικό. Απερίγραπτο συναίσθημα, και δύσκολο να το εκφράσω με λέξεις.

Μιχάλης Τσομπάνογλου: Οι ακροάσεις της Μικρής Άρκτου είναι θεσμός πια για το έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Νιώθω εξαιρετικά χαρούμενος που είμαι κομμάτι τους και κάνουμε ωραία πράγματα μαζί με τους υπόλοιπους διακριθέντες της 5ης Ακρόασης όπως την μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη που ήταν πιστεύω μια μαγευτική βράδια για όλους μας.

Προκόπης Τσουκαρέλλης: Η συμμετοχή στην 5η Ακρόαση αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω εξαιρετικούς ανθρώπους και πολλά ταλαντούχα παιδιά, επιβεβαιώνοντας τόσο το υλικό, όσο και τη διάθεση που υπάρχει. Στην Τεχνόπολη, για μένα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά ενθουσιασμός.

Χριστίνα Ψύχα: Για μένα η ακρόαση ήταν μια ευκαιρία να γνωριστώ με νέους δημιουργούς, να ανταλλάξουμε ιδέες και να μοιραστούμε μουσική. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία που μαζί με την συναυλία της Τεχνόπολης θα μου μείνει αξέχαστη.

2. Ποιο από τα τραγούδια που ερμηνεύετε στις παραστάσεις του ΙΑΝΟΥ αισθάνεστε ότι σας “συστήνει” καλύτερα στο κοινό και γιατί;

Στέλλα Άλφα: Το τραγούδι που με συστήνει καλύτερα στο κοινό λέγεται «Να πας εκεί που κοιτάς». Είναι ένα δικό μου τραγούδι και βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία. Αφετέρου στο κομμάτι αυτό συναντώ κάθε φορά έναν καθρέφτη του κόσμου όπως θα ήθελα να είναι. Το να πας εκεί που κοιτάς μιλάει για μια αποτυχημένη ερωτική ιστορία που δεν πρόλαβε να ζήσει. Περιγράφει την κινητήρια ισχύ της επιθυμίας, την απογοήτευση που νιώθουμε όταν ο έρωτας μας γυρίζει την πλάτη, περιγράφει όμως και την απελευθέρωση που υπάρχει εκεί, όταν συναντάς μια κλειστή πόρτα, που απλώς δεν ήταν για σένα. Το τραγούδι αυτό έχει κάτι απλό και καθημερινό και νομίζω γι’ αυτό μας συγκινεί όλους τόσο.

Μαρία Ζουμποπούλου: Ένα από τα τραγούδια που ένιωθα δεμένη μαζί του από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, και χάρηκα πραγματικά όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να το ερμηνεύσω στην παράσταση του ΙΑΝΟΥ, είναι το «Δεν είμαι για έρωτες εγώ». Στο πρώτο άκουσμα μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι μιλά για κάποιον που δεν καταλαβαίνει τους έρωτες, όμως η δική μου ανάγνωση είναι διαφορετική. Για μένα, το τραγούδι μιλά για ένα άτομο που δεν πιστεύει στους ευκαιριακούς και επιφανειακούς έρωτες της εποχής ,κάτι που εκφράζει και τη δική μου στάση.

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου: Στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου ερμηνεύω το τραγούδι «Δυνάμωσέ το» σε στίχους Γρηγόρη Μαρινάκη και μουσική Χρήστου Κατσίδη. Πρόκειται για ένα τραγούδι που καταθέτει τη βαθιά πίστη του στον άνθρωπο και τη δυνατότητα του να ορίζει ο ίδιος τη ζωή του, να μαθαίνει μέσα από το λάθος και να τολμάει την αλλαγή. Το τραγούδι αυτό γεννήθηκε από μια εσωτερική ανάγκη όλων μας, να γίνει φωνή για όσα δε λέγονται εύκολα, να γίνει χώρος όπου η ευαισθησία δεν ντρέπεται και το συναίσθημα βρίσκει χώρο να σταθεί. Σήμερα αυτή η φωνή φωνάζει δυνατά και λέει ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ. Δυνάμωσέ το λοιπόν. Στο ηχείο, στην καρδιά, στη ζωή.

Μιχάλης Τσομπάνογλου: Στον Ιανό θα τραγουδήσω 5 υπέροχα τραγούδια. Το τραγούδι που ερμήνευσα για πρώτη φορά εγώ, σε στίχους και μουσική του Νίκου Παπαντώνη, με σύστησε και θα με συστήνει πάντα. Ένα όμορφο τραγούδι που ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο, το οποίο λέγεται «Μια βραδιά στην καταιγίδα».

Προκόπης Τσουκαρέλλης: Το «Μια άλλη γη». Αποτελεί ένα από τα τραγούδια του δεύτερου προσωπικού δίσκου που ηχογραφούμε αυτή την περίοδο.

Χριστίνα Ψύχα: Με συστήνει σίγουρα η μελοποίησή μου στο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος». Εκτός από ερμηνευτικά με συστήνει και συνθετικά στο κοινό κι αυτό είναι μεγάλη χαρά για εμένα, γιατί έχω δουλέψει πολύ και με πολλή αγάπη τη μουσική σε αυτό το ποίημα μαζί με τους συνεργάτες μου Νικόλα Αναδολή στην ενορχήστρωση και Άγγελο Σπίνουλα στην παραγωγή του τραγουδιού.

3. Ποιες είναι οι βασικές μουσικές σας αναφορές; Υπάρχει κάποιος δημιουργός ή ερμηνευτής που θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει τον τρόπο που προσεγγίζετε το τραγούδι;

Στέλλα Άλφα: Σίγουρα στα κρίσιμα σχολικά μου χρόνια ανακάλυψα τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Με εμπνέει η μουσική του Φοίβου Δεληβοριά και έχω μεγαλώσει με τον Θάνο Μικρούτσικο. Αυτή που ανακάλυψα σε μεγαλύτερη ηλικία και πραγματικά σκέφτομαι πως θα ήθελα να μπορώ να ταξιδέψω στο χρόνο, να την ακούσω ζωντανά, είναι η Τζένη Βάνου. Πιστεύω πως αυτή η γυναίκα όταν τραγουδάει σε αλλάζει.

Μαρία Ζουμποπούλου: Οι βασικές μου μουσικές αναφορές προέρχονται κυρίως από την ελληνική μουσική. Με έχουν επηρεάσει δημιουργοί όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Μάνος Λοΐζος. Ο καθένας τους έχει αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το τραγούδι. Ιδιαίτερα ο Χατζιδάκις έχει επηρεάσει πολύ την προσέγγισή μου. Πίστευε ότι το τραγούδι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης και ότι ο τραγουδιστής δεν πρέπει να παίζει ρόλους ή να φωνάζει συναισθήματα, αλλά να φτάνει στην ουσία του κομματιού και να το υπηρετεί με ειλικρίνεια.

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου: Οι μουσικές μου αναφορές πάντοτε κινούνταν ανάμεσα στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι και το λαϊκό. Ήταν βέβαια έμμεσες καθώς μικρότερος δεν είχα ασχοληθεί με την μουσική, ούτε με το τραγούδι. Ωστόσο οι αναφορές που προσέλαβα στην παιδική μου ακόμη ηλικία από την οικογένειά μου, με έφεραν ως ακροατή κοντά σε σημαντικούς ανθρώπους που υπηρέτησαν και εξέλιξαν με την τέχνη τους το Ελληνικό τραγούδι και στον ήχο τους. Μπορεί τότε να μην το καταλάβαινα, αλλά μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι αυτός ο ήχος, ο τρόπος που αποδίδονταν τα συναισθήματα μέσα από αυτά τα είδη με έχουν επηρεάσει. Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, για μένα όλοι αυτοί δημιούργησαν το δικό μου σύμπαν. Και μέσα από το δικό τους σύμπαν φτιάχνω και συνυπάρχω εγώ με το δικό μου.

Μιχάλης Τσομπάνογλου: Η μουσική είναι τρόπος έκφρασης. Μπορεί άλλοτε να εκφράσει την δυσαρέσκεια – άποψη για κάτι ή για κάποιον, την αγάπη και το συναίσθημα. Για μένα η μουσική είναι τα πάντα, τρόπος ζωής από την στιγμή που ξυπνάω μέχρι το τέλος της ημέρας. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχους μουσικούς, δημιουργούς, ερμηνευτές και πολλοί από αυτούς με έχουν επηρεάσει και βοηθήσει να δω την μουσική με άλλο μάτι.

Προκόπης Τσουκαρέλλης: Δεν νομίζω πως υπάρχει μία μόνο περίπτωση καλλιτέχνη που με έχει επηρεάσει. Υπάρχουν διάφορα ερεθίσματα, τα οποία αρκετές φορές ενδεχομένως και να μην τα αντιλαμβάνομαι, τα οποία έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη μουσική και το στίχο, αλλά και με την παραγωγή και τη σκηνική παρουσία.

Χριστίνα Ψύχα: Οι μουσικές μου αγάπες και αναφορές είναι πάρα πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους. Σίγουρα με έχει καθορίσει η τζαζ και η λάτιν μουσική που είναι οι μουσικές που σπούδασα και μέσα από αυτές άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Η Ella Fitzgerald, η Silvia Perez Cruz και η Φλέρυ Νταντωνάκη με έχουν επηρεάσει πολύ στο τραγούδι.

4. Ποιο είναι το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό σας όνειρο αυτή τη στιγμή και τι θα θέλατε ιδανικά να συναντήσετε στην πορεία σας;

Στέλλα Άλφα: Η καλλιτεχνική μου επιθυμία είναι να μοιραστώ τα τραγούδια μου, προτείνοντας μέσα από αυτά έναν τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα και να απολαμβάνουμε τις στιγμές. Όλα τα υπόλοιπα είναι στόχοι για τους οποίους εργάζομαι καθημερινά! Σίγουρα όμως, σε αυτή την περίοδο, απολαμβάνω το παρόν που είναι για μένα πολύ σπουδαίο!

Μαρία Ζουμποπούλου: Το όνειρο μου πάντα ήταν, μέσα από το τραγούδι, να μπορώ να συγκινούμαι και να συγκινώ. Έχω συνειδητοποιήσει ότι η συγκίνηση είναι από τα πιο ουσιαστικά και ευχάριστα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος και νιώθω πραγματική ολοκλήρωση όταν καταφέρνω να τη δημιουργώ μέσα από μια ερμηνεία. Ιδανικά, στην πορεία μου θα ήθελα να συναντήσω ανθρώπους και συνεργασίες που μοιράζονται την ίδια ανάγκη για αλήθεια και ουσία στο τραγούδι, τίποτα επιτηδευμένο, μόνο πραγματική επικοινωνία με το κοινό.

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου: Η χαρά της καλλιτεχνικής συνύπαρξης με τους δημιουργούς του τραγουδιού «Δυνάμωσέ το» έφερε στην επιφάνεια έναν κόσμο γεμάτο σχέδια, όνειρα και νέα τραγούδια. Σκοπός δικός μου και της ομάδας μας από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα παραμένει ένας. Να μιλήσουμε μέσα από την τέχνη του τραγουδιού για τη ζωή μας σήμερα. Για όσα μας συγκινούν, όσα μας πονάνε, όσα μας φοβίζουν και όσα αγαπάμε και μας κάνουν να ελπίζουμε, αυτήν τη γκρίζα εποχή. Εμάς και τους ανθρώπους που συναντάμε. Όσο πιο ειλικρινείς είμαστε με αυτό που καταθέτουμε, τόσο πιο πιθανό είναι ο κόσμος που θα έρθει σε επαφή με το τραγούδι μας να νιώσει αυτό που θέλουμε να πούμε.

Μιχάλης Τσομπάνογλου: Το καλλιτεχνικό μου όνειρο είναι να τραγουδήσω όμορφα τραγούδια και η φωνή μου να γίνει το μέσο για να εκφράσει δημιουργούς και κοινό.

Προκόπης Τσουκαρέλλης: Δεν επικεντρώνομαι σε «μεγάλα όνειρα», αλλά σε μικρά και σταθερά βήματα. Όπως σας είπα, τώρα είμαστε στη φάση των ηχογραφήσεων του δεύτερου album, το οποίο συνιστά ένα στοίχημα για εμάς. Μακροπρόθεσμα, θέλω να συνεχίσω να βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουμε κοινό όραμα και αγαπούν αυτό που κάνουν.

Χριστίνα Ψύχα: Το καλλιτεχνικό μου όνειρο το ζω ήδη, μιας και πάντα ονειρευόμουν να φτιάχνω μουσική με ανθρώπους που συνδέομαι βαθιά ανθρώπινα και καλλιτεχνικά, να κάνουμε μαζί συναυλίες και να μοιραζόμαστε τη μουσική μας με τον κόσμο. Αυτό αποζητώ και στην πορεία, να γνωρίζω ανθρώπους που μπορώ να συνδεθώ βαθύτερα και να πορευόμαστε παρέα. Σύντομα θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος μου με τίτλο «Νήνεμο» και είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη.

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Στέλλα Άλφα, Μαρία Ζουμποπούλου, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Μιχάλης Τσομπάνογλου, Προκόπης Τσουκαρέλλης & Χριστίνα Ψύχα

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Πάρης Γαρός, Ιωάννα Γκέλλη, Άρης Δελαγραμμάτικας, Γιώργος Δρούγκας, Νικόλας Μαλιώρας, Φλωρεντία Τασιάνη & Ντορίτα Χωραφά

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, Χρήστος Γκρόζος, Γιώργος Καλογερόπουλος, Ευγένιος Κλίμ, Γρηγορία Μεθενίτη, Μαρία Νικοθόδη & Ελεάννα Πάσχου

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Βιολέττα Γαλανού, Μαρίνα Καλλιφατίδου, Ευγένιος Κοψαχείλης, Τάσος Λούκος, Αλεξάνδρα Μάγκου & Κωνσταντίνος Μπεφάνης

Μουσικοί:

Χρίστος Θεοδώρου, πιάνο

Φωτεινή Τσακνάκη, πλήκτρα

Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος

Υπεύθυνη παραγωγής: Γερολυμάτου Βιβή

Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Παραγωγή: Μικρή Άρκτος

Προπώληση: Ticketservises

Γενική είσοδος: 15 ευρώ (χωρίς ποτό)

IANOS, Σταδίου 24 Αθήνα

Ώρα έναρξης: 20.30

