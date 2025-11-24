Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη μετά την ακύρωση της πλατινένιας απονομής του “Σαν Όνειρο”
Η Αναστασία παρέλαβε το πλατινένιο της album, το οποίο κυκλοφορεί από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company, και μέσα σε μόλις έξι μήνες έχει σημειώσει εντυπωσιακή επιτυχία
Η πλατινένια απονομή για το «Σαν Όνειρο» της Αναστασίας είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, λόγω ενός πολύ σοβαρού οικογενειακού προβλήματος στενού συνεργάτη της, η καλλιτέχνιδα και η ομάδα της αποφάσισαν να την αναβάλουν, με την Αναστασία να επιλέγει να στηρίξει το αγαπημένο της πρόσωπο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Παρά την ακύρωση αυτή, ο μάνατζέρ της Mike Stathakis, θέλησαν να της προσφέρουν μια όμορφη και απρόσμενη στιγμή, οργανώνοντας μια τρυφερή έκπληξη: μια ιδιωτική απονομή μέσα στο καμαρίνι της στο MonaLisa Music Hall στη Θεσσαλονίκη, όπου η τραγουδίστρια βρέθηκε για τις εμφανίσεις της το δεύτερο συνεχόμενο Παρασκευοσάββατο.
Εκεί, η Αναστασία παρέλαβε το πλατινένιο της album, το οποίο κυκλοφορεί από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company, και μέσα σε μόλις έξι μήνες έχει σημειώσει εντυπωσιακή επιτυχία. Τραγούδια όπως «Φιλικά», «Για Την Ελλάδα», «Κάθε Λέξη», «Μαχαλάς» και «Εθνική» έχουν αγαπηθεί από το κοινό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams και σταθερή παρουσία στα ραδιόφωνα.
Στην ίδια βραδιά, η καλλιτέχνιδα παρέλαβε επίσης χρυσή απονομή για το EP διασκευών «Ό,τι Μ’ Αρέσει» που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2023, ενώ γιόρτασε και την επίτευξη 8 διαμαντένιων singles για τις μεγάλες επιτυχίες της «Αμαρτίες», «Σημάδι», «Μυστικό», «Allo», «Φλόγα», «Λίγο Λίγο», «Σιγά Το Πράμα» και «Μη Μιλάς».
Η Αναστασία συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη με τον Ηλία Καμπακάκη, με το κοινό να γεμίζει κάθε βράδυ το MonaLisa Music Hall και να αποθεώνει τη δυναμική παρουσία τους στη σκηνή.
Με νέες διακρίσεις και τη σταθερή στήριξη του κόσμου, η Αναστασία συνεχίζει να χαράζει τη δική της δυναμική πορεία στη μουσική.
