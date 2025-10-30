magazin
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Η Αναστασία έγραψε ιστορία στη Βόρεια Αμερική!
Η Αναστασία έγραψε ιστορία στη Βόρεια Αμερική!

Η Αναστασία είναι η νεότερη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που έχει πραγματοποιήσει δική της solo περιοδεία 10 συναυλιών σε 9 πόλεις της Βόρειας Αμερικής, χωρίς τη συνοδεία κάποιου άλλου μεγάλου ονόματος!

Η Αναστασία ολοκλήρωσε με εντυπωσιακή επιτυχία την πρώτη της solo περιοδεία σε Αμερική και Καναδά, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό. Για σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα, η νεότερη φωνή της νέας γενιάς ταξίδεψε σε εννέα πόλεις και πραγματοποίησε δέκα μοναδικές συναυλίες, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και ελληνικό πάθος.

Η περιοδεία περιελάμβανε σταθμούς σε Σικάγο, Οχάιο, Ουάσινγκτον DC, Τάμπα Μπέι, Λος Άντζελες, Τορόντο, Μόντρεαλ, Βοστώνη και Νέα Υόρκη (όπου πραγματοποιήθηκαν δύο εμφανίσεις), επιβεβαιώνοντας την απήχηση που έχει η Αναστασία σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Συνολικά, 6.400 θεατές συμμετείχαν σε αυτό το μουσικό ταξίδι, σε μια περιοδεία που ανέδειξε τη δυναμική και την αυτονομία μιας νέας καλλιτέχνιδας που πλέον έχει το δικό της κοινό.
Είτε ήρθαν 1.000 άτομα είτε 100, ήρθαν για την Αναστασία. Δεν ήρθαν για κάποιο μεγάλο όνομα – ήρθαν αποκλειστικά για εκείνη.

Σύμφωνα με τους τοπικούς διοργανωτές:

«Σε πάνω από 30 χρόνια καριέρας δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια ενέργεια, πάθος και σύνδεση με το κοινό.»

Η περιοδεία ήταν μια ανεξάρτητη παραγωγή του Mike Stathakis, σε συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες σε κάθε πόλη των Η.Π.Α. και του Καναδά. Η απόφαση να οργανωθεί όλο το εγχείρημα χωρίς τη στήριξη μεγάλων εταιρειών ή headliners έδωσε στην ομάδα πλήρη δημιουργική ελευθερία και τελικά αντάμειψε όσους πίστεψαν στο όραμα από την αρχή.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, στις αίθουσες βρέθηκαν ως θεατές οι Evangelia, Sarina Cross και Καλομοίρα, που ανέβηκαν αυθόρμητα στη σκηνή ύστερα από πρόσκληση της Αναστασίας – μια στιγμή γεμάτη σεβασμό και αλληλοεκτίμηση, σύμβολο αναγνώρισης από συναδέλφους και όχι προγραμματισμένο show moment.

Από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο encore, η Αναστασία παρουσίασε ένα πρόγραμμα που συνδύαζε τη σύγχρονη ποπ ενέργεια με τον λαϊκό παλμό, μέσα από επιτυχίες όπως οι «Αμαρτίες», «Μυστικό», «Σιγά το Πράμα», «Φιλικά», «Για την Ελλάδα» και «Κάθε Λέξη» – τραγούδια που έχουν ήδη καθιερωθεί ως ύμνοι μιας νέας γενιάς.

Στο Code Astoria στη Νέα Υόρκη, στις 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ελληνική συναυλία αποκλειστικά για κοινό κάτω των 18 ετών, σηματοδοτώντας τη γέννηση μιας νέας γενιάς Ελληνοαμερικανών που στηρίζουν ενεργά την ελληνική μουσική και τη μεταφέρουν στο αύριο.

Η περιοδεία της Αναστασίας αποτελεί σημείο αναφοράς για το πώς μια νέα καλλιτέχνιδα μπορεί να αγγίξει, να εμπνεύσει και να ενώσει το κοινό της ομογένειας μέσα από την αυθεντικότητά της. Με πίστη, δουλειά και συναίσθημα, απέδειξε ότι η ελληνική μουσική μπορεί να σταθεί με σύγχρονο ήχο και διεθνή δυναμική σε κάθε σκηνή του κόσμου.

Η Αναστασία πέρασε από σκηνές και κοινότητες που έχουν φιλοξενήσει στο παρελθόν τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής: Άννα Βίσση, Αντώνη Ρέμο, Δέσποινα Βανδή, Έλλη Κοκκίνου, Γλυκερία, Καίτη Γαρμπή, Μαρινέλλα, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Πασχάλη Τερζή, Σάκη Ρουβά, Σταμάτη Γονίδη. Σήμερα, συνεχίζει αυτή τη μεγάλη παράδοση, αλλά με φρέσκια ενέργεια, νέο κοινό και δική της φωνή που ήδη ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα.

Η Αναστασία είναι η νεότερη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που έχει πραγματοποιήσει δική της solo περιοδεία 10 συναυλιών σε 9 πόλεις της Βόρειας Αμερικής, χωρίς τη συνοδεία κάποιου άλλου μεγάλου ονόματος. Ένα επίτευγμα που ξεχωρίζει για τη δυναμική και την αυθεντικότητα του, δείχνοντας τη νέα πορεία που χαράζει η σύγχρονη ελληνική μουσική στο εξωτερικό.

Η περιοδεία αυτή δεν ήταν απλώς μια σειρά συναυλιών· ήταν μια πολιτιστική στιγμή. Η ελληνική κληρονομιά, ο σύγχρονος ήχος και η υπερηφάνεια της ομογένειας συναντήθηκαν σε δέκα αξέχαστες βραδιές, γεμάτες πάθος, ενέργεια και αληθινό συναίσθημα.

Η Αναστασία, με τη στήριξη του Mike Stathakis, ένωσε τον Ελληνισμό της Αμερικής και του Καναδά, συγκίνησε, ενέπνευσε και απέδειξε πως το ελληνικό τραγούδι έχει παρόν, μέλλον και νέα φωνή, τη δική της.

