Η Αναστασία «ξεσήκωσε» τη Θεσσαλονίκη – Πλήθος κόσμου στη συναυλία της στα πλαίσια της ΔΕΘ

Σαρωτική, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ήταν για ακόμα μια φορά η Αναστασία, η οποία ανέβηκε στη σκηνή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2025, το βράδυ του Σαββάτου 13/9 και χάρισε στο κοινό μια μοναδική συναυλία.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για να την απολαύσει από κοντά και να διασκεδάσει με τα τραγούδια της, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για ρεκόρ προσέλευσης κόσμου για την φετινή ΔΕΘ.

<br />

Μάλιστα, η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν δίστασε να στείλει και το δικό της μήνυμα, αφού λίγο πριν ερμηνεύσει ένα τραγούδι, απευθύνθηκε στο κοινό και είπε μεταξύ άλλων πως «Έχουμε έρθει μόνο μία φορά, μην το ξεχνάμε! Το θεωρούμε δεδομένο και περνάνε οι ώρες, οι μήνες, τα λεπτά… Πρέπει να νιώθουμε αγάπη για όλους τους ανθρώπους, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν. Ούτε καν τα χωράφια μας! Γιατί στο τέλος ανήκουμε μόνο σε εμάς και σε κανέναν άλλον».

<br />

<br />

Όλα αυτά, λίγες μέρες πριν η Αναστασία θα πραγματοποιήσει και την πρώτη περιοδεία της σε Αμερική και Καναδά με το πολυαναμενόμενο «Anastasia USA/Canada Tour» όπου θα ερμηνεύσει ζωντανά όλες τις μεγάλες επιτυχίες της!

Το άλμπουμ της «Σαν Όνειρο» γίνεται No. 1 σε πωλήσεις

Κι όλα αυτά, ενώ η Αναστασία συνεχίζει να λαμβάνει την αγάπη του κόσμου και με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της «Σαν όνειρο». Σε μόλις μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του και σε φυσικό προϊόν κατακτά τη No.1 θέση του Official IFPI Charts στο ελληνικό ρεπερτόριο.

Το πολυπλατινένιο της άλμπουμ παίζει ασταμάτητα. Έχει τραγούδια γεμάτα συναίσθημα και αποτελεί τον ορισμό του “mega hit”. Μάλιστα, στο Spotify έχει ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια streams συνεχίζοντας ακάθεκτο. Η χαρισματική Αναστασία έχει δώσει τον καλύτερό της εαυτό για ακόμα μια φορά, όπως και ο GKal (Γιώργος Καλογεράκος) που υπογράφει τους στίχους και τη μουσική.

Στα highlights του «Σαν Όνειρο» η καλλιτεχνική συνεισφορά της Μαρίνας Σάττι και του Ερμή, στη μουσική του folk «Το Δειλινό», καθώς και η απόφασή της να προσφέρει στο κοινό της νησιώτικους ήχους.

Το «Σαν Όνειρο», που κυκλοφορεί από την Golden Records και τη Minos EMI, A Universal Music Company, με executive producer τον Mike Stathakis, είναι ένα άλμπουμ πληθωρικό, ενώ η απόφασή της να παρουσιάσει νησιώτικο ήχο και δυναμικές μπαλάντες αποδεικνύεται ιδανική. Πρόκειται για έναν δίσκο που έχει αγαπηθεί πολύ από τους θαυμαστές της, καθώς αυτός ήταν και ένας από τους στόχους της. Βέβαια, στο «Σαν Όνειρο» περιλαμβάνονται και iconic dance anthems.