Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα κατηγορεί για κακοποίηση τον εν διαστάσει σύζυγό της

Πάνω από τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα καταγγέλλει τον εν διαστάσει σύζυγό της Αράμ Οχανιάν για κακοποίηση και εκβιασμό.

Εν μέσω ενός ταραχώδους διαζυγίου, το οποίο δεν έχει ακόμη εκδοθεί, το πρώην μοντέλο ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νομικές ενέργειες για να προστατεύσει την επτάχρονη κόρη της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα ανέφερε: «Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αφόρητες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες που στοχεύουν στην αναστάτωση και την ταραχή μου από τον πατέρα της κόρης μου. Η Nίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να συνεχίζω να χαμογελώ και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας. Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα ομαλοποιούσαν την κατάσταση».

«Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου»

Η κοινή επιμέλεια της κόρης τους, Νίνα, βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής τους διαμάχης. Ο επιχειρηματίας διαμένει επί του παρόντος στο Μαρακές, όπου είναι ιδιοκτήτης του Palais Ronsard, αναγκάζοντας την πρώην σύντροφό του να πραγματοποιεί τακτικά ταξίδια από τη Γαλλία.

Καταγγέλλοντας λεκτική και σωματική βία, το πρώην μοντέλο ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εκείνη.

«Κατάφερα να γλυτώσω [από την] κακοποίηση, όμως με καταδιώκει κάθε φορά που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια».

«Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Bladi