Η ριζική αλλαγή στην εμφάνιση της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα – «Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν»

Εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια, το όνομα της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, έχει συνδεθεί με μια εμβληματική εικόνα: αυτή ενός top model με μακριά ξανθά μαλλιά που έγιναν το σήμα κατατεθέν της.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, φαίνεται να έχει αποφασίσει να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Στα 54 της χρόνια, το μοντέλο αλλάζει συνεχώς και εκπλήσσει τους θαυμαστές της.

«Αλλά δεν φοβόμουν, ήθελα να το κάνω»

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα έκανε ακόμη μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στην εκδήλωση για την παρουσίαση του περιοδικού LUI, στις 9 Μαρτίου 2026 στο Παρίσι.

Το μοντέλο εμφανίστηκε με κοντά, ξανθά μαλλιά και bleached (αποχρωματισμένα) φρύδια – μια αλλαγή που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη.

Εδώ και αρκετούς μήνες, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα πειραματίζεται με διαφορετικά μήκη και στυλ, έχοντας καταλήξει σε ένα pixie haircut.

Η τελευταία της μεταμόρφωση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του κομμωτή Théo Bartolomé, όπως αναφέρει το περιοδικό Closer.

Όταν ρωτήθηκε για τη νέα της εμφάνιση, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα υποστήριξε ότι ήθελε να χαρίσει στον εαυτό της ελευθερία.

«Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν καταστροφικό. Αλλά δεν φοβόμουν, ήθελα να το κάνω», εξομολογήθηκε στο Télé Star.

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Κάποιοι χρήστες αποχαιρέτησαν με λύπη τα εμβληματικά μαλλιά της, ενώ άλλοι χαιρέτισαν αυτή την τολμηρή και μοντέρνα επιλογή.

Αν και αυτή η αλλαγή προκαλεί έκπληξη, στην πραγματικότητα συνδέεται με μια πολύ προσωπική ιστορία. Όπψς αναφέρει το Closer, το μοντέλο αποκάλυψε ότι η ιδέα προήλθε από μια πολύ συγκεκριμένη παιδική ανάμνηση. «Θυμάμαι ότι η μαμά μου είχε κόψει τα μαλλιά της όταν ήμουν 10 ετών. Ήταν υπέροχη, μου άρεσε πολύ αυτό το χτένισμα. Το ήθελα εδώ και πολύ καιρό».

Σήμερα, αυτή η μεταμόρφωση φαίνεται να αντικατοπτρίζει και μια πιο ελευθεριακή προσέγγιση στην ίδια τη ζωή, καθώς η Σκλεναρίκοβα θα εμφανιστεί σύντομα στην εκπομπή Les Traîtres στο M6, για την οποία δήλωσε ότι δεν θέλει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν.

«Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν, είναι απλώς ελευθερία», είπε.