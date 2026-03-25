Πέθανε ο γκέι πορνοστάρ Seth Peterson σε ηλικία 28 ετών
Ο σύντροφός του Seth Peterson επιβεβαίωσε την είδηση με μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 21 Μαρτίου.
- Αυτά είναι μερικά μέρη στον πλανήτη που απαγορεύεται να πας (για το καλό σου)
- Λονδίνο: Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας
- Ήγγικεν η θερινή ώρα - Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μπροστά
- Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σε Ουκρανία και Ρωσία μετά από ανταλλαγή πυρών
Ο ηθοποιός ερωτικών ταινιών Seth Peterson απεβίωσε σε ηλικία 28 ετών.
Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο σύντροφός του, Kobe Marsh, με δήλωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο 21 Μαρτίου.
«Με βαριά καρδιά σας ανακοινώνω τον θάνατο του [αρραβωνιαστικού μου] και καλύτερου φίλου μου Seth», έγραψε ο Marsh.
«Ήταν πολύ αγαπητός»
Εκτός από το να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους ακόλουθους για την «καλοσύνη και την υποστήριξή» τους, παρέθεσε επίσης έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε στη μνήμη του Peterson, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Adam Aguirre.
Σύμφωνα με την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, ο αποθανών δημιουργός περιεχομένου για ενήλικες βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους.
«Ήταν πολύ αγαπητός και θα μας λείψει πάρα πολύ», έγραψε ο Marsh στην περιγραφή της καμπάνιας στο GoFundMe.
«Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας του, και κάθε μορφή υποστήριξης σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι ευπρόσδεκτη».
«Σε παρόμοιο μονοπάτι»
Ένας άλλος δημιουργός περιεχομένου, ο Rocky Heron, αποτίμησε φόρο τιμής στον Peterson στα Instagram Stories του, αναδημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με μια συγκινητική λεζάντα.
«Δεν γνωριζόμασταν πολύ καλά, αλλά είχαμε την ίδια ημερομηνία γενεθλίων, την οποία συχνά γιορτάζαμε στο Burning Man (με τα ίδια τατουάζ για απόδειξη!)», έγραψε ο Heron. «Πάντα ένιωθα μια ιδιαίτερη συμπάθεια γι’ αυτόν και τον έβλεπα σαν αδελφή ψυχή που βαδίζει σε παρόμοιο μονοπάτι».
«Ξέρω ότι η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη για αυτόν[…] πάντα προσπαθούσα να του δίνω το χέρι μου όταν τον έβλεπα να δυσκολεύεται. Είχε μεγάλη καρδιά, πολύ πάθος και ένα βάθος [ως άνθρωπος] που δεν καταλάβαιναν όλοι».
Η τελευταία ανάρτηση του Peterson στο Instagram — την οποία δημοσίευσε στις 5 Οκτωβρίου 2025 — περιλάμβανε αρκετές φωτογραφίες του ίδιου και του Marsh στο Burning Man το 2025.
«Πέρασα τα καλύτερα γενέθλια μαζί σου», έγραψε ο Peterson στη λεζάντα της σειράς φωτογραφιών από το φεστιβάλ.
*Με πληροφορίες από: People
- Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
- ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
- Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
- Trainspotting: 30 χρόνια μετά τη μεγάλη οθόνη, γίνεται μιούζικαλ
- Ο Νίκος Γκάλης για τα γενέθλια του Άρη: «Χρόνια πολλά, η ιστορία σου συνεχίζεται…»
- Αυτά είναι μερικά μέρη στον πλανήτη που απαγορεύεται να πας (για το καλό σου)
- Ενεργειακό σοκ προ των πυλών: Η Ευρώπη κινδυνεύει να ξεμείνει από καύσιμα
- Water Stewardship: Η νέα πιστοποίηση που μεταμορφώνει τις παραγωγικές μονάδες σε πηγές ζωής
