Πέθανε ο γκέι πορνοστάρ Seth Peterson σε ηλικία 28 ετών

Ο ηθοποιός ερωτικών ταινιών Seth Peterson απεβίωσε σε ηλικία 28 ετών.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο σύντροφός του, Kobe Marsh, με δήλωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο 21 Μαρτίου.

«Με βαριά καρδιά σας ανακοινώνω τον θάνατο του [αρραβωνιαστικού μου] και καλύτερου φίλου μου Seth», έγραψε ο Marsh.

«Ήταν πολύ αγαπητός»

Εκτός από το να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους ακόλουθους για την «καλοσύνη και την υποστήριξή» τους, παρέθεσε επίσης έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε στη μνήμη του Peterson, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Adam Aguirre.

Σύμφωνα με την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, ο αποθανών δημιουργός περιεχομένου για ενήλικες βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους.

«Ήταν πολύ αγαπητός και θα μας λείψει πάρα πολύ», έγραψε ο Marsh στην περιγραφή της καμπάνιας στο GoFundMe.

«Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας του, και κάθε μορφή υποστήριξης σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι ευπρόσδεκτη».

«Σε παρόμοιο μονοπάτι»

Ένας άλλος δημιουργός περιεχομένου, ο Rocky Heron, αποτίμησε φόρο τιμής στον Peterson στα Instagram Stories του, αναδημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με μια συγκινητική λεζάντα.

«Δεν γνωριζόμασταν πολύ καλά, αλλά είχαμε την ίδια ημερομηνία γενεθλίων, την οποία συχνά γιορτάζαμε στο Burning Man (με τα ίδια τατουάζ για απόδειξη!)», έγραψε ο Heron. «Πάντα ένιωθα μια ιδιαίτερη συμπάθεια γι’ αυτόν και τον έβλεπα σαν αδελφή ψυχή που βαδίζει σε παρόμοιο μονοπάτι».

«Ξέρω ότι η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη για αυτόν[…] πάντα προσπαθούσα να του δίνω το χέρι μου όταν τον έβλεπα να δυσκολεύεται. Είχε μεγάλη καρδιά, πολύ πάθος και ένα βάθος [ως άνθρωπος] που δεν καταλάβαιναν όλοι».

Η τελευταία ανάρτηση του Peterson στο Instagram — την οποία δημοσίευσε στις 5 Οκτωβρίου 2025 — περιλάμβανε αρκετές φωτογραφίες του ίδιου και του Marsh στο Burning Man το 2025.

«Πέρασα τα καλύτερα γενέθλια μαζί σου», έγραψε ο Peterson στη λεζάντα της σειράς φωτογραφιών από το φεστιβάλ.

*Με πληροφορίες από: People