Λίγο πριν τα 100 – Διασημότητες άνω των 90 ετών, τότε και τώρα. Όσα τους έμαθε η ζωή

Ηθοποιοί όπως η Σίρλεϊ Μακ Λέιν ο Ντικ Βαν Ντάικ, η Σοφία Λόρεν και η Τίπι Χένρεν συγκαταλέγονται στους ενενηντάχρονους θρύλους του Χόλιγουντ που έχουν καταφέρει απίστευτα επαγγελματικά επιτεύγματα και έχουν ζήσει θρυλική ζωή.

Ο Βαν Ντάικ, τον Νοέμβριο του 2025, πριν από τα 100α γενέθλιά του στις 13 Δεκεμβρίου, είπε αστειευόμενος ότι ένιωθε «σαν να είμαι περίπου 13 ετών».

Ας δούμε πιο αναλυτικά μερικούς από τους αιωνόβιους μύθους:

Τζούλι Άντριους

Η βραβευμένη με Όσκαρ Βρετανίδα ηθοποιός γιόρτασε τα 90ά της γενέθλια την 1η Οκτωβρίου 2025 -και τι «supercalifragilisticexpialidociou» ζωή έζησε, ε;

Το 1956, η Άντριους έγινε η πρώτη ηθοποιός που υποδύθηκε την Ελάιζα Ντουλίτλ στο βραβευμένο με Τόνι έργο «My Fair Lady». Έγινε διεθνώς γνωστή ως Μαίρη Πόπινς στο αγαπημένο μιούζικαλ της Walt Disney με το ίδιο όνομα το 1964 και στην ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας» του 1965.

Η Άντριους συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε επιτυχημένες ταινίες όπως το «Thoroughly Modern Millie» του 1967 και το «Victor/Victoria» του 1982, καθώς και σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές τη δεκαετία του 1970, συμπεριλαμβανομένης της εκπομπής ποικιλίας «The Julie Andrews Hour».

Μια χειρουργική επέμβαση στο λαιμό το 1997 της απαγόρευσε να συνεχίσει να τραγουδάει επαγγελματικά, αλλά έδωσε τη φωνή της στη Lady Whistledown στη σειρά «Bridgerton», κερδίζοντας ένα Emmy για τον ρόλο το 2025, καθώς και στη Βασίλισσα Σάρλοτ.

Σήμερα, η Άντριους, στην οποία απονεμήθηκε ο τίτλος της dame το 2000, είναι γνωστή στη νεότερη γενιά για τους εμβληματικούς ρόλους της ως βασίλισσα στις σειρές «The Princess Diaries» και «Shrek». Η ηθοποιός ασχολήθηκε επίσης με τη συγγραφή ως δημιουργική διέξοδο, γράφοντας αρκετά παιδικά βιβλία μαζί με την κόρη της, Έμμα Γουόλτον Χάμιλτον.

Τίπι Χέντρεν

Η Τίπι Χέντρεν, μούσα του Άλφρεντ Χίτσκοκ και πρωταγωνίστρια της ταινίας «Τα Πουλιά» του 1963, έζησε μια φοβερά ενδιαφέρουσα ζωή. Κόρη της Χέντρεν είναι η ηθοποιός Μελάνι Γκρίφιθ, ενώ εγγονή της είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι», Ντακότα Τζόνσον.

Στις 19 Ιανουαρίου 2024, η Χέντρεν γιόρτασε τα 94α γενέθλιά της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

«Μπορεί να μην είναι συναρπαστικό για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά ως μητέρα και γιαγιά, είναι ο τέλειος τρόπος για να γιορτάσω», δήλωσε η Χέντρεν στο People.

Την επόμενη χρονιά, έκανε μια σπάνια εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν η Γκρίφιθ μοιράστηκε μια γεύση από τους εορτασμούς για τα 95α γενέθλια της Χέντρεν, γράφοντας στο Instagram: «Η όμορφη μαμά μου έγινε 95 χθες! Είναι ευτυχισμένη, υγιής και γεμάτη ζωντάνια!»

Για τα 96α γενέθλιά της το 2026, η Χέντρεν εθεάθη να γιορτάζει με την οικογένειά της στο σπίτι της Γκρίφιθ στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Page Six.

Σίρλεϊ ΜακΛέιν

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σίρλεϊ ΜακΛέιν -γνωστή για τους εμβληματικούς της ρόλους στις ταινίες «Το Διαμέρισμα» (1960), «Όροι Αγάπης» (1983) και «Ανθισμένες Μανόλιες» (1989)- μπήκε στον «κλαμπ των 90» στις 24 Απριλίου 2024.

Έχοντας εργαστεί στο Χόλιγουντ από τη δεκαετία του 1950, η ΜακΛέιν αποδίδει τη μακροζωία της στον χορό.

«Ξεκίνησα την εκπαίδευσή μου στον χορό σε ηλικία τριών ετών και σταμάτησα περίπου στα 67. Μου έμαθε πειθαρχία, να αγαπώ τη μουσική, να συνεργάζομαι με ανθρώπους και να αντιμετωπίζω τον πόνο», δήλωσε η ΜακΛέιν στο περιοδικό People το 2024, πριν μοιραστεί ότι είναι ευγνώμων που «μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται».

Γιόκο Όνο

Η βραβευμένη με Grammy μουσικός Γιόκο Όνο συμπλήρωσε τα 93 της χρόνια στις 18 Φεβρουαρίου 2026. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο επίσημος λογαριασμός της Όνο στο Instagram δημοσίευσε μια ανάρτηση με την οποία προσκαλούσε τους ακόλουθους να στείλουν ευχές στον ιστότοπό της «Wish Tree for Yoko».

Στα Όσκαρ του 2024, ο Σον Λένον, το μοναδικό παιδί της Όνο και του εκλιπόντος μέλους των Beatles, Τζον Λένον, αφιέρωσε ένα λεπτό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την απονομή του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων για να τιμήσει την Όνο, η οποία είχε πρόσφατα γιορτάσει τα 91α γενέθλιά της. Καθώς η τελετή απονομής των βραβείων συνέπεσε με την Ημέρα της Μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησε από το κοινό να πει: «Παρακαλώ, πείτε: “Χαρούμενη Ημέρα της Μητέρας, Γιόκο”».

Το 2023, η Όνο ζούσε στο αγρόκτημα της βόρειας Νέας Υόρκης που είχε αγοράσει μαζί με τον Τζον, μετά από τέσσερις δεκαετίες διαμονής στο κτίριο Dakota στη Νέα Υόρκη, όπου ο Beatle δολοφονήθηκε με πυροβολισμό τον Δεκέμβριο του 1980.

Τζόαν Κόλινς

Από τα παιδικά της χρόνια στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το να είναι η πιο λαμπερή γυναίκα στην αίθουσα των βραβείων Εμμυ του 2023, ενώ είχε ήδη ξεπεράσει τα 90 της χρόνια, η Τζόαν Κόλινς είναι η επιτομή της αδάμαστης γυναίκας -και έχει στο βιογραφικό της πέντε γάμους και έναν αξέχαστο ρόλο ως Αλέξις Κάρινγκτον Κόλμπι στη σειρά «Δυναστεία» για να το αποδείξει.

Η Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία ανακηρύχθηκε dame το 2015, έκλεισε τα 92 της χρόνια στις 23 Μαΐου 2025.

Η Κόλινς είχε πει κάποτε ότι η νεανική της διάθεση ήταν ουσιαστική για την ευημερία της.

«Πρώτα απ’ όλα, δεν νιώθω καν την ηλικία μου. Ούτε καν μιλάω γι’ αυτό. Δεν το σκέφτομαι», είπε η σταρ στον Λούις Θέρου για την εφημερίδα The Standard τον Νοέμβριο του 2023. «Έχω μερικούς φίλους περίπου της ηλικίας μου και, ε, δεν τους βρίσκω ενδιαφέροντες. Όλοι έχουν γεράσει εκτός από μένα».

Η μητέρα τριών παιδιών είναι επίσης παντρεμένη από το 2002 με τον 32 χρόνια νεότερό της σύζυγο, Πέρσι Γκίμπσον, κάτι που σίγουρα δεν βλάπτει.

Μάικλ Κέιν

Όταν ο Μάικλ Κέιν συμπλήρωσε τα 90 του χρόνια στις 14 Μαρτίου 2023, το γιόρτασε με ένα πάρτι γενεθλίων στο Λονδίνο, στο οποίο παρευρέθηκαν πολλές διασημότητες, όπως ο Τομ Κρουζ.

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας «The Great Escaper» τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ο Κέιν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, δηλώνοντας ότι είχε καταφέρει να κάνει όλα όσα ήθελε: «Μπορώ κάλλιστα να αποχωρήσω με όλα αυτά -τι άλλο πρέπει να κάνω;».

Με δύο Όσκαρ, μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τη σύζυγό του Σακίρα Κέιν και πολλούς αξέχαστους ρόλους στο ενεργητικό του, είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς αυτή την εκτίμηση.

Ο πρωταγωνιστής του «The Dark Knight» συνέχισε, ωστόσο, την συγγραφική του καριέρα, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του ήταν το μη μυθοπλαστικό έργο του 2025 με τίτλο «Don’t Look Back, You’ll Trip Over: My Guide to Life». Περιείχε ιστορίες για τα μαθήματα που έμαθε κατά τη διάρκεια της ζωής και της καριέρας του, και ήλπιζε, όπως είπε στο People σε μια δήλωση, ότι θα βοηθούσε τους θαυμαστές να «είναι αισιόδοξοι» επειδή «ο καθένας μπορεί να τα καταφέρει».

Ντικ Βαν Ντάικ

Αγαπημένος ηθοποιός και κωμικός, ο Βαν Ντάικ γοήτευε το κοινό για δεκαετίες στη σειρά «The Dick Van Dyke Show» και σε ταινίες όπως η «Μαίρη Πόπινς» (1964), το «Chitty Chitty Bang Bang» (1968) και το «Μια Νύχτα στο Μουσείο» (2006).

Στην cameo εμφάνισή του στην ταινία του 2018 Mary Poppins Returns, ο Βαν Ντάικ έδειξε ότι δεν είχε γεράσει ούτε μια μέρα από τότε που πρωταγωνίστησε στην αρχική ταινία. Αυτό ήταν επίσης εμφανές σε ένα flash mob που διοργανώθηκε για τα 90ά του γενέθλια το 2015.

Ο Βαν Ντάικ γιόρτασε τα 100α γενέθλιά του στις 13 Δεκεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας την περίσταση με μια διακριτική οικογενειακή συγκέντρωση που περιλάμβανε μια εμφάνιση του μουσικού Τζον Μπατίστ και μια ομιλία για τα γενέθλια, γεμάτη με το χαρακτηριστικό χιούμορ του εκατοντάχρονου.

«Αυτή είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής μου -και η πιο μακρά», είπε αστειευόμενος, ενώ το πλήθος γελούσε και επευφημούσε κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων. «Έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις λόγω των γενεθλίων μου. Όλοι οι δημοσιογράφοι λένε το ίδιο πράγμα: “Λοιπόν, πώς είναι να είσαι 100 ετών;” Και εγώ απαντώ: “Δεν είναι αρκετό”».

Ο Βαν Ντάικ, ο οποίος έχει τέσσερα παιδιά με την πρώην σύζυγό του Μάρτζι Γουίλετ, παντρεύτηκε την Αρλίν Σίλβερ το 2012 και της αποδίδει το γεγονός ότι τον κρατάει νεανικό στην καρδιά.

Έγραψε μάλιστα ένα βιβλίο, το «100 Rules for Living to 100» του 2025, διαποτισμένο με τη χαρούμενη του στάση ζωής.

«Όταν φτάνει η ώρα σου, φτάνει», είπε στο People τον Νοέμβριο του 2025. «Για κάποιο λόγο, δεν φοβάμαι καθόλου τον θάνατο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά δεν τον φοβάμαι. Έχω ζήσει μια τόσο υπέροχη, γεμάτη και συναρπαστική ζωή. Δεν μπορώ να παραπονεθώ».

Κλιντ Ίστγουντ

Ο πολυγραφότατος ηθοποιός και σκηνοθέτης Κλιντ Ίστγουντ συμπλήρωσε τα 95 του χρόνια στις 31 Μαΐου 2025. Κατά την τελευταία δεκαετία, σκηνοθέτησε και, περιστασιακά, πρωταγωνίστησε σε ταινίες, όπως «The Mule» (2018), «Richard Jewell» (2019), «Cry Macho» (2021) και «Juror No. 2» (2024).

Αν και δεν έχει κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, πριν από τα 95α γενέθλιά του, δήλωσε στην αυστριακή εφημερίδα Kurier ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και ότι κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την υγεία του «για πολύ καιρό ακόμα».

«Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο ένας άνδρας δεν μπορεί να γίνεται καλύτερος με την ηλικία», είπε στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 30 Μαΐου 2025. «Και σήμερα έχω πολύ περισσότερη εμπειρία. Σίγουρα, υπάρχουν σκηνοθέτες που χάνουν το ταλέντο τους σε μια συγκεκριμένη ηλικία, αλλά εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς».

Κιμ Νόβακ

Όπως και η Χέντρεν, η Κιμ Νόβακ, η οποία συμπλήρωσε τα 91 της χρόνια στις 13 Φεβρουαρίου 2024, ήταν μία από τις «ξανθιές του Χίτσκοκ».

Γνωστή κυρίως για τον ρόλο της στην ταινία «Vertigo» του 1958, εγκατέλειψε το Χόλιγουντ πριν από περισσότερο από μισό αιώνα για να ακολουθήσει καριέρα στις τέχνες. Ωστόσο, οι ερμηνείες της στις ταινίες της δεκαετίας του 1950 εξακολουθούν να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο πολυσυζητημένων στην ιστορία.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Νόβακ τιμήθηκε με το Βραβείο Icon στο Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου του Ντοβίλ στη Γαλλία.

«Το υπέροχο είναι ότι μερικές φορές οι ταινίες εκτιμώνται περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, και οι άνθρωποι εκτιμώνται λιγότερο», είπε στο People τον Φεβρουάριο του 2023. «Αλλά στην περίπτωσή μου, συνέβη το αντίθετο. Είμαι τόσο ευγνώμων γιατί έχω γίνει πιο σεβαστή ως ηθοποιός… Νομίζω ότι το στυλ εκτιμάται περισσότερο, και έτσι η ζωή μου έχει γίνει ουσιαστικότερη όσο περισσότερο καιρό βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο».

Προηγουμένως, τον Φεβρουάριο του 2021, είπε στο People: «Δεν παρακολουθώ το χρόνο. Αν το έκανα, θα ήμουν μια ηλικιωμένη κυρία, και δεν είμαι ηλικιωμένη κυρία. Ακόμα ιππεύω το άλογό μου. Παραμένω όσο πιο υγιής μπορώ».

Σοφία Λόρεν

Η Σοφία Λόρεν κάνει αίσθηση από τη δεκαετία του 1950. Συμμετείχε στον πρώτο της διαγωνισμό ομορφιάς σε ηλικία 14 ετών και ήταν φιναλίστ στον διαγωνισμό «Μις Ιταλία» του 1950, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως ηθοποιός. Η Ιταλίδα-icon είχε μια λαμπρή κινηματογραφική καριέρα, εμφανιζόμενη σε σχεδόν 100 ταινίες δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς όπως ο Μάρλον Μπράντο και ο Κλαρκ Γκέιμπλ.

Η Λόρεν κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού το 1961 για την ταινία «Δύο Γυναίκες», αν και, όπως είναι γνωστό, δεν παρευρέθηκε στην τελετή, ενώ το 1991 της απονεμήθηκε Τιμητικό Όσκαρ. Επίσης, κατά τη διάρκεια των ετών κέρδισε πέντε Χρυσές Σφαίρες και ένα Grammyσs, ενώ πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες στην ιστορία του Χόλιγουντ (βλ: Σοφία Λόρεν / Τζέιν Μάνσφιλντ).

Αν και το πρόγραμμά της επιβραδύνθηκε καθώς μεγάλωνε, η Λόρεν συνέχισε να κάνει περιστασιακές εμφανίσεις στον κινηματογράφο, μεταξύ των οποίων και στο έργο του γιου της, Εντοάρντο Πόντι, «The Life Ahead» (2020). Τον Οκτώβριο του 2022, εμφανίστηκε δημόσια για να εγκαινιάσει το ομώνυμο εστιατόριό της στο Μιλάνο.

Η Λόρεν έκλεισε τα 90 της χρόνια στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 και το γιόρτασε με ένα δείπνο γενεθλίων, όπου έλαμπε μέσα σε ένα κομψό, αστραφτερό ασημένιο φόρεμα Giorgio Armani Privé και της τραγούδησαν μια ειδική ερμηνεία του «Happy Birthday».