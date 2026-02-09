Η Νεοϋορκέζα influencer Λόρι Κούπερ δεν το βάζει κάτω – Συνεχίζει να φλερτάρει στα μπαρ μακριά από τα dating app

Να βρίσκεις το δρόμο σου με ψηφιακούς χάρτες, να κάνεις ηλεκτρονικές τραπεζικές μεταφορές, να ψάχνεις πράγματα στις μηχανές αναζήτησης… Οι ψηφιακές μας συνήθειες είναι τόσο πρόσφατες, αλλά τόσο ριζωμένες που η επιστροφή στις αναλογικές τους εκδοχές φαίνεται αδιανόητη. Ακόμα και κάτι τόσο αρχαίο όπως το φλερτ μπορεί πλέον να φαίνεται άρρηκτα συνδεδεμένο με τις οθόνες. Ωστόσο, μια πρόσφατη τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνει ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Πριν από μερικούς μήνες, ένα βίντεο με τίτλο Sit at the Bar September (Καθίστε σε ένα μπαρ τον Σεπτέμβριο) έγινε viral. Στο βίντεο, μια influencer ονόματι Λόρι Κούπερ (Laurie Cooper) προτρέπει τους ανθρώπους να διαγράψουν τις εφαρμογές γνωριμιών και να πάνε σε μπαρ.

Off the Apps October (Κλείστε τις εφαρμογές τον Οκτώβριο)

Το βίντεο στο TikTok έλαβε περισσότερες από 415.000 προβολές και δημοσιεύτηκε σε μέσα όπως η The New York Times και η The Washington Post.

Η τάση συνεχίστηκε ως σειρά: Off the Apps October (Κλείστε τις εφαρμογές τον Οκτώβριο), Never at Home November (Ποτέ στο σπίτι τον Νοέμβριο), Do Something December (Κάντε κάτι τον Δεκέμβριο) και Just Keep Going January (Συνεχίστε τον Ιανουάριο).

Η Κούπερ, η οποία είναι μεσίτης ακινήτων, αφοσιωμένη λάτρης της Νέας Υόρκης, σύμβουλος νυχτερινής διασκέδασης και σύμβουλος ευεξίας, περιγράφει τον εαυτό της στο Instagram ως: «Είμαι ένα είδωλο, όλοι ξέρουν ποια είμαι».

Οι δεξιότητες του φλερτ

Στο βίντεο που έγινε viral, προτείνει μερικά μπαρ που αξίζει να επισκεφτεί κανείς στη Νέα Υόρκη. Εκτός από τις θετικές αντιδράσεις και τις ευχαριστίες, οι χρήστες ζητούν στα σχόλιά τους να κάνει βίντεο με μέρη στο Λος Άντζελες, τη Φλόριντα, τη Φιλαδέλφεια, τη Βοστώνη, τη Βαλτιμόρη, το Λονδίνο, το Ντάραμ…

Ερωτήσεις εμφανίστηκαν και στο Reddit, όπου οι χρήστες αναρωτιόνταν τι να φορέσουν, αν πρέπει να πάρουν μαζί τους ένα βιβλίο, πώς να ξεκινήσουν μια συζήτηση και αν η ιδέα λειτουργεί πραγματικά.

Η τάση, που εξέπληξε τους millennials και τη Γενιά Z, θέτει σε δοκιμασία τις δεξιότητες φλερτ στην πραγματική ζωή -δεξιότητες που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ή έχουν χάσει χάρη στις εφαρμογές γνωριμιών.

Η Laurie Cooper, influencer και μεσίτρια ακινήτων, σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης

Οι απογοητεύσεις των ραντεβού

Η Τζέσικα Γκαρμπίνο, 39 ετών, κοινωνιολόγος και πρώην επικεφαλής έρευνας στις εταιρείες Tinder και Bumble, πιστεύει ότι η τάση αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας κοινωνικά αποδεκτός μηχανισμός για τις προσωπικές συναντήσεις -κάτι που, σε αντίθεση με το παρελθόν, μπορεί πλέον να θεωρείται ταμπού.

«Θα μπορούσε να είναι ευπρόσδεκτο και ακόμη και επιθυμητό» λέει. Για εκείνη, ο κόσμος των ραντεβού είναι γεμάτος απογοητεύσεις.

«Είναι μια δραστηριότητα που έχει ως στόχο τη γνωριμία με κάποιον. Όταν αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται, οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται πολύ απογοητευμένοι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laurie Cooper (@laurie_cooper_realty)

Η ποσοτικοποίηση των πιθανοτήτων

Σε αντίθεση με τις οργανικές συναντήσεις -αυτές που συμβαίνουν αυθόρμητα- οι εφαρμογές επιτρέπουν στους χρήστες να ποσοτικοποιήσουν τα αποτελέσματά τους, εξηγεί. Αν κάποιος δει 50 προφίλ, ταιριάξει με 10, συνομιλήσει με 5, βγει με 2 και του αρέσει 1, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει μια πραγματική αίσθηση των πιθανοτήτων του.

Κάποιος που δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον μηχανισμό δεν μπορεί να κάνει αυτόν τον υπολογισμό.

Παρά το γεγονός ή χάρη στο γεγονός ότι η επιτυχία του φλερτ από κοντά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, η Κούπερ υποστηρίζει ότι τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο, όχι στις εφαρμογές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laurie Cooper (@laurie_cooper_realty)

Το μυστικό για αιώνια νεότητα

«Όταν είστε στα τηλέφωνά σας, ψάχνετε πάντα για κάτι καινούργιο. Αλλά χάνετε το καλύτερο μέρος, που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στα μάτια σας» λέει η Κούπερ σε ένα άλλο βίντεο.

Η συμβουλή της έρχεται σε αντίθεση με τις τάσεις ευεξίας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες επικεντρώνονται σε παραλλαγές της ενσυνειδητότητας, της υγιεινής διατροφής και της αυτοφροντίδας.

Δεν πιστεύει στις «ένοχες απολαύσεις», αλλά μόνο στο να επιτρέπεις στον εαυτό σου να κάνει ό,τι θέλει. Επιμένει ότι δεν πρέπει να μιλάς στους φίλους σου για τους καβγάδες με τον σύντροφό σου -«επειδή εσύ τον συγχωρείς, αλλά εκείνοι όχι»- και αποκαλύπτει το μυστικό της για αιώνια νεότητα: να βγαίνεις έξω επτά ημέρες την εβδομάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laurie Cooper (@laurie_cooper_realty)



*Με στοιχεία από elpais.com