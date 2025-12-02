Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν με μεγάλο, ζωηρό κόκκινο καπέλο στα 91 της ομολογεί το μυστικό της μακροζωίας

Στις 29 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπου απόλαυσε ένα γεύμα με την βοηθό της στο Kristy’s Village Cafe, η 91χρονη Σίρλεϊ ΜακΛέιν έκανε εντύπωση με το μεγάλο κόκκινο καπέλο της και τα καφέ γυαλιά ηλίου με χρωματικό ντεγκραντέ.

Ενώ με τα αξεσουάρ της έφερε στο νου την παλιά γοητεία του Χόλιγουντ, η ΜακΛέιν κράτησε το υπόλοιπο ντύσιμό της απλό, με ένα μπλε φούτερ με κουκούλα και φερμουάρ, ένα ταιριαστό T-shirt και ένα μαλακό παντελόνι από φούτερ.

Δύο ημέρες νωρίτερα, η σταρ της ταινίας «Σχέσεις Στοργής» είχε εμφανιστεί με παρόμοιο ντύσιμο, φορώντας ένα καπέλο με φαρδύ γείσο, ενώ έπινε ένα πορτοκαλί κοκτέιλ και συζητούσε με φίλους στο ίδιο εστιατόριο.

Κατά τη συζήτηση για το βιβλίο των αναμνήσεών της και το άλμπουμ φωτογραφιών της, The Wall of Life: Pictures and Stories from This Marvelous Lifetime, με το περιοδικό People τον Οκτώβριο του 2024, η ΜακΛέιν αναπόλησε τη «μαγευτική ζωή» που είχε τη χαρά να ζήσει τις τελευταίες επτά δεκαετίες που πέρασε στη βιομηχανία του θέαματος.

«Ω, γλυκιά μου, δεν ξέρω», είπε στη δημοσιογράφο του People η ΜακΛέιν, η οποία είναι γνωστή για την πίστη της στη μετενσάρκωση, όταν ρωτήθηκε ποια θα ήθελε να είναι σε μια άλλη ζωή. «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει πρώτα να περάσω λίγο χρόνο στον παράδεισο»

«Πάντα ήξερα ότι θα ζήσω πολλά χρόνια, οπότε το περίμενα με ανυπομονησία», είπε τότε, αναπολώντας τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες που επέλεξε για να ντύσουν την ιστορία της ζωής της.

«Είμαι ούτως ή άλλως αισιόδοξη. Ανυπομονώ για την επόμενη μέρα αντί να… Λοιπόν, πρέπει να πω ότι τώρα αναρωτιέμαι πόσο ακόμα θα ζήσω».

Η ΜακΛέιν συνέχισε εξηγώντας ότι, αν και «αναρωτιέται πόσος καιρός» της απομένει, δεν ξοδεύει πολύ χρόνο σκεπτόμενη τι μπορεί να συμβεί στην επόμενη ζωή της.

Ποιο είναι το μυστικό της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού για μια μακρά και υγιή ζωή; Στα 90α γενέθλιά της, η ΜακΛέιν, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στο Μπρόντγουεϊ πριν γίνει διάσημη στο Χόλιγουντ, δήλωσε στο περιοδικό People ότι η αγάπη της για τον χορό σίγουρα συνέβαλε στο να παραμείνει νέα.

«Ξεκίνησα μαθήματα χορού στην ηλικία των 3 ετών και σταμάτησα στα 67 περίπου», εξήγησε τον Απρίλιο του 2024. «Μου έμαθε την πειθαρχία, την αγάπη για τη μουσική, τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους και την αντιμετώπιση του πόνου».

Σημειώνοντας ότι υπενθυμίζει συνεχώς στον εαυτό της να εκτιμά τα καλά που έχει, η ΜακΛέιν πρόσθεσε: «Έχω τους φίλους μου και είμαι πραγματικά υγιής».

Το 2019, η ηθοποιός της «Γκαρσονιέρας» κατέστησε σαφές ότι η χαρά της για τη ζωή ήταν πάντα μέρος της αγαπημένης της προσωπικότητας.

«Έχω αυτό που θεωρώ μια τέλεια ζωή… Τρώω ό,τι θέλω, κοιμάμαι όποτε θέλω», είπε η ΜακΛέιν τον Ιούλιο, πριν από τα 85α γενέθλιά της. «Μάθετε να ενώνεστε με τη φύση. Έχω όλα τα ζώα γύρω μου, εδώ στο Νέο Μεξικό. Είναι όλα όσα χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένη».

