Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί το «τέλειο» τζιν δεν υπάρχει (ακόμα)
Stories 25 Μαρτίου 2026, 13:50

Γιατί το «τέλειο» τζιν δεν υπάρχει (ακόμα)

Παρά τη δημοφιλία του, το τζιν παραμένει δύσκολο στην εφαρμογή, ενώ η παραγωγή του έχει μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Spotlight

Ελάχιστα ρούχα έχουν καταφέρει αυτό που πέτυχε το τζιν: να φοριούνται παντού, από όλους, σχεδόν σε κάθε περίσταση. Από εργάτες μέχρι πασαρέλες, από εφήβους μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες, το denim έχει γίνει κάτι σαν «κοινή γλώσσα» στο ντύσιμο. Κι όμως, παρά το πόσο διαδεδομένο είναι, οι περισσότεροι εξακολουθούν να ψάχνουν εκείνο το ένα ζευγάρι που θα εφαρμόζει πραγματικά όπως θέλουν — χωρίς πάντα να το βρίσκουν.

Από τα ορυχεία στην παγκόσμια κουλτούρα

Το denim δεν είναι καινούργιο υλικό — υπάρχει ήδη από τον 16ο αιώνα. Όμως η σύγχρονη ταυτότητά του διαμορφώθηκε πολύ αργότερα, στην Αμερική του 19ου αιώνα. Την περίοδο του πυρετού του χρυσού στην Καλιφόρνια, οι εργάτες χρειάζονταν ρούχα ανθεκτικά και πρακτικά. Εκεί ξεκινά ουσιαστικά η ιστορία του τζιν όπως το ξέρουμε σήμερα.

Ο Λίβαϊ Στρως, μετανάστης από τη Βαυαρία, δραστηριοποιήθηκε εμπορικά στην περιοχή, προμηθεύοντας μεταλλωρύχους με είδη ένδυσης. Ένας ράφτης, ο Τζέικομπ Ντέιβις, είχε την ιδέα να ενισχύσει τα παντελόνια με μεταλλικά πριτσίνια στα σημεία που δέχονταν τη μεγαλύτερη καταπόνηση. Μαζί κατοχύρωσαν την πατέντα — και έτσι γεννήθηκε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως.

Αρχικά, τα μπλε τζιν ήταν καθαρά ρούχα εργασίας και συνδέθηκαν με μεταλλωρύχους και καουμπόηδες. Σταδιακά όμως πέρασαν στη μαζική κουλτούρα. Στη δεκαετία του ’50, η εικόνα τους άλλαξε ριζικά: ηθοποιοί όπως ο Μάρλον Μπράντο και ο Τζέιμς Ντιν τα φόρεσαν στον κινηματογράφο και τα μετέτρεψαν σε σύμβολο νεανικής αμφισβήτησης.

Σήμερα, το τζιν έχει ξεπεράσει κάθε συγκεκριμένο συμβολισμό. Είναι απλώς — και ταυτόχρονα όχι τόσο απλώς — ένα βασικό κομμάτι της καθημερινής ένδυσης.

Το περιβαλλοντικό κόστος πίσω από ένα τζιν

Παρά την απλότητά του ως ρούχο, η παραγωγή του έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για την κατασκευή ενός μόνο τζιν απαιτούνται περίπου 7.500 λίτρα νερού, κυρίως λόγω της καλλιέργειας βαμβακιού.

Ταυτόχρονα, η διαδικασία παραγωγής είναι διεθνής: διαφορετικά μέρη του ρούχου (ύφασμα, κλωστές, μεταλλικά στοιχεία) μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Αυτό αυξάνει το συνολικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι τα περισσότερα τζιν δεν αποτελούνται από ένα μόνο υλικό, γεγονός που δυσκολεύει την ανακύκλωσή τους. Σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές στη μαζική αγορά, που ενθαρρύνουν τη γρήγορη αντικατάσταση, το αποτέλεσμα είναι αυξημένη κατανάλωση και μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.


Γιατί δεν βρίσκουμε ποτέ το σωστό

Το «τέλειο» τζιν είναι δύσκολο να οριστεί — και ακόμα πιο δύσκολο να βρεθεί. Η εφαρμογή δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος, αλλά και από τη μοναδικότητα κάθε σώματος, την άνεση, αλλά και την εικόνα που θέλει να προβάλει ο καθένας.

Για χρόνια, το ζήτημα παρουσιαζόταν κυρίως ως «γυναικείο πρόβλημα». Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι αφορά όλους. Πολλοί άνδρες, για παράδειγμα, αποφεύγουν ακριβότερες επιλογές όπως η Levi’s και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις. Αυτό συχνά οδηγεί σε πιο συχνές αγορές, καθώς τα φθηνότερα προϊόντα δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: κακή εφαρμογή, χαμηλή ποιότητα, συνεχής αντικατάσταση. Ένα μοτίβο που έρχεται σε αντίθεση με τον αρχικό χαρακτήρα του τζιν ως ανθεκτικού και μακρόβιου ρούχου.


Μπορεί να αλλάξει αυτό;

Οι εταιρείες θα μπορούσαν να περιορίσουν την υπερκατανάλωση βελτιώνοντας την εφαρμογή των ρούχων. Όμως αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος, καθώς απαιτεί μεγαλύτερη ποικιλία σε μεγέθη και γραμμές. Επιπλέον, τα πολύπλοκα συστήματα μεγεθών συχνά μπερδεύουν τους καταναλωτές.

Η τεχνολογία ίσως προσφέρει λύσεις στο μέλλον. Οι ψηφιακές δοκιμές ρούχων, με χρήση 3D απεικόνισης του σώματος, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιλογή πιο σωστής εφαρμογής, ειδικά στις online αγορές. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως.

Και βέβαια, όσο ακριβής κι αν είναι η ψηφιακή προσομοίωση, δεν μπορεί να αναπαράγει πλήρως την αίσθηση του υφάσματος πάνω στο δέρμα — κάτι που παραμένει κρίσιμο για την άνεση.

Ένα απλό ρούχο με σύνθετη πραγματικότητα

Η διαρκής αναζήτηση του «τέλειου» τζιν αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: τη σύγκρουση ανάμεσα στην άνεση, τη μόδα, την κατανάλωση και τη βιωσιμότητα.

Ίσως, τελικά, το ζητούμενο να μην είναι η τελειότητα, αλλά μια πιο συνειδητή επιλογή: λιγότερα, καλύτερα και πιο ανθεκτικά ρούχα, που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες μας.

*Mε πληροφορίες από: The Conversation 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Απόρρητο