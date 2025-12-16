newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Θεσσαλονίκη: Αγρότες από το μπλόκο Μαλγάρων μοίρασαν ρύζι σε διερχόμενους οδηγούς
Θεσσαλονίκη: Αγρότες από το μπλόκο Μαλγάρων μοίρασαν ρύζι σε διερχόμενους οδηγούς

Αγρότες στα Μάλγαρα μοίρασαν αδιάθετο ρύζι σε οδηγούς - Πρόκειται για μια δράση που έχει ως στόχο την ενημέρωση του κόσμου αλλά και την ευαισθητοποίησή του

Το αδιάθετο ρύζι τους μοίρασαν το μεσημέρι της Τρίτης στους διερχόμενους οδηγούς αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μια δράση που έχει ως στόχο, όπως λένε οι ίδιοι οι αγρότες, την ενημέρωση του κόσμου αλλά και την ευαισθητοποίησή του σχετικά με τους λόγους για τους οποίους παραμένουν στα μπλόκα.

«Μοιράζουμε ρύζι στους οδηγούς που κινούνται προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι απλοί πολίτες που στηρίζουν τον αγώνα μας, είναι όλοι μαζί μας, όπως είμαστε κι εμείς δίπλα σε αυτούς. Οι αποθήκες μας είναι γεμάτες, «βογγάνε» από ελληνικό ποιοτικό προϊόν και την ίδια στιγμή έρχονται ρύζια που καταλήγουν στα ράφια και πωλούνται ως ελληνικά και σε εξωφρενικές τιμές. Εμείς ούτε καν τα πουλάμε, είναι αδιάθετα», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων και Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Σέφης.

Το μήνυμα από τους αγρότες στους οδηγούς

Ο δήμος Δέλτα έχει από τους μεγαλύτερους ορυζώνες της Ευρώπης και σχεδόν το 70% του ρυζιού που καταναλώνεται στην Ελλάδα, παράγεται σε περιοχές του δήμου. Οι αγρότες δίνουν μαζί στους οδηγούς και ένα χαρτί που αναγράφει το μήνυμα, «Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το προϊόν».

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα παραμένει ανοιχτό, ενώ αργότερα θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να κλείσει ακόμη και μόνιμα, ενώ το ρεύμα εξόδου προς Αθήνα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον.

World
Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!

Ένα εξάμηνο πριν τη σέντρα του πολυδιαφημισμένου Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έναν διαρκή καταστροφικό... όλεθρο δημοσίων σχέσεων, αφού τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει δεξιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
Βουλή 16.12.25

Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2026, κατηγορώντας την και για μια «πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών»

Σύνταξη
Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
Αντιπρόταση 16.12.25

Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τον υπό επεξεργασία Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης;

Σύνταξη
Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ έδωσαν μεγάλη δικαστική μάχη και τελικά ο γαλλικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον -πλέον- αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
Παναθηναϊκό Στάδιο 16.12.25

ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαντά στα μεμονωμένα σχόλια για τη χορηγία της εταιρείας του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συγκέντρωση Δημάρχων στην Βουλή-Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα κόμματα
Διεκδικούν 16.12.25

Συγκέντρωση Δημάρχων στην Βουλή-Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα κόμματα

Με συγκεκριμένα αιτήματα προσήλθαν στην Βουλή Δήμαρχοι, αιρετοί και στελέχη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης διεκδικώντας πόρους, προσλήψεις προσωπικού και άλλα.

Σύνταξη
Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας
Τα Νέα της Αγοράς 16.12.25

Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας

Καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται και το leasing αυτοκινήτου αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση για το 2026.

Σύνταξη
Βήχος-Μλαντένοβιτς: Ένα αντίστροφο δρομολόγιο που βολεύει και τους δύο
Super League 16.12.25

Βήχος-Μλαντένοβιτς: Ένα αντίστροφο δρομολόγιο που βολεύει και τους δύο

Ο αριστερός μπακ του Λεβαδειακού, Μάριος Βήχος απασχολεί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πως εμπλέκονται οι Μλαντένοβιτς - Μπενίτεθ στην υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα
ΠΑΣΟΚ 16.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα

Ο κ. Τσουκαλάς ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση - Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είχε «άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε μια πιο παραγωγική Ελλάδα»

Σύνταξη
Ο Φερνάντες τα «έχωσε» στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ: «Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Ο Φερνάντες τα «έχωσε» στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ: «Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά»

Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε πως θα μπορούσε να είχε φύγει το περσινό καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν είχε εισπράξει... αδιαφορία από τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», αλλά δεν το έκανε λόγω της αγάπης του για το κλαμπ.

Σύνταξη
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερδραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι
Δύο μέτρα και σταθμά 16.12.25

Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερδραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη ανακωχή στη Γάζα θανατώνοντας εκατοντάδες αμάχους, αλλά η Ευρώπη έχει στραμμένα τα βλέμματα αποκλειστικά στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
