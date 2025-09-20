GNTM: Ποια είναι η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ που εντυπωσίασε τους κριτές
Η Μιχαέλα Κράβαρικ εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή.
- Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
- Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ – Τι δείχνουν οι αγορές
- Νέο αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά - Το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ
- «Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι
Η Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρη του πρώην διεθνούς βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα του GNTM 2025, που έγινε την Παρασκευή το βράδυ στο Star.
Η 28χρονη καλλονή μίλησε για την καταγωγή της, τη ζωή με τους γονείς της στη Θεσσαλονίκη αλλά και την πορεία της στο μόντελινγκ και τον αθλητισμό και μάγεψε τους κριτές.
Μιχαέλα Κράβαρικ: Ενθουσίασε τους κριτές
Το μοντέλο έχει καταγωγή από τη Σλοβακία, ενώ μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γονείς της. Η ίδια εξήγησε πως το μόντελινγκ αποτελεί κομμάτι της ζωής της ήδη από τα 16 της χρόνια, κάτι που την έκανε να θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο γνωστό ριάλιτι μόδας.
Η Μιχαέλα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον αθλητισμό, τονίζοντας πως η πειθαρχία και η σωστή διατροφή ήταν πάντα μέρος της καθημερινότητάς της.
Παράλληλα με το μόντελινγκ, παίζει βόλεϊ σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, Αντρέι Κράβαρικ, που υπήρξε εμβληματική μορφή για το άθλημα στην Ελλάδα.
Πώς την σχολίασαν οι κριτές
«Είσαι θεάρα, είσαι μοντελάρα, είσαι φαβορί να ξέρεις», της είπαν, δίνοντάς της το πράσινο φως να συνεχίσει στο ριάλιτι και να αποδείξει την αξία της μέσα από τις δοκιμασίες που ακολουθούν.
View this post on Instagram
- Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
- Ο Μουζακίτης προηγείται στην ψηφοφορία για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη κάτω των 21 ετών (pic)
- «Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
- Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
- Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
- Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν έχω να πω κάτι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις