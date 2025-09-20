magazin
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 15:56
Φωτιά σε σπίτι στη Μεσσηνία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
GNTM: Ποια είναι η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ που εντυπωσίασε τους κριτές
TV 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:20

GNTM: Ποια είναι η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ που εντυπωσίασε τους κριτές

Η Μιχαέλα Κράβαρικ εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Η Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρη του πρώην διεθνούς βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα του GNTM 2025, που έγινε την Παρασκευή το βράδυ στο Star.

Η 28χρονη καλλονή μίλησε για την καταγωγή της, τη ζωή με τους γονείς της στη Θεσσαλονίκη αλλά και την πορεία της στο μόντελινγκ και τον αθλητισμό και μάγεψε τους κριτές.

Μιχαέλα Κράβαρικ: Ενθουσίασε τους κριτές

Το μοντέλο έχει καταγωγή από τη Σλοβακία, ενώ μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γονείς της. Η ίδια εξήγησε πως το μόντελινγκ αποτελεί κομμάτι της ζωής της ήδη από τα 16 της χρόνια, κάτι που την έκανε να θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο γνωστό ριάλιτι μόδας.

Η Μιχαέλα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον αθλητισμό, τονίζοντας πως η πειθαρχία και η σωστή διατροφή ήταν πάντα μέρος της καθημερινότητάς της.

Παράλληλα με το μόντελινγκ, παίζει βόλεϊ σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, Αντρέι Κράβαρικ, που υπήρξε εμβληματική μορφή για το άθλημα στην Ελλάδα.

Πώς την σχολίασαν οι κριτές

«Είσαι θεάρα, είσαι μοντελάρα, είσαι φαβορί να ξέρεις», της είπαν, δίνοντάς της το πράσινο φως να συνεχίσει στο ριάλιτι και να αποδείξει την αξία της μέσα από τις δοκιμασίες που ακολουθούν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»
Αγκάθια 19.09.25

Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»

Η εικόνα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ τους τελευταίους 18 μήνες έχει προβληματίσει πολλούς παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας. Σταθερά μελαγχολικός, με φανερή δυσαρέσκεια και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του θεσμού, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου μοιάζει να κουβαλά στους ώμους του ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Στιγμές 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον
Ταραχοποιός 19.09.25

Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον

Ο καθηγητής του Calderstone School Τομ Μπάρι αποκάλυψε μια περίεργη ιστορία ανάμεσα στον παλιό διευθυντή του σχολείου στο Λίβερπουλ και τον αδικοχαμένο σταρ των Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Ακυρώσεις πτήσεων 20.09.25

Προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Μεγάλες καθυστερήσεις σε πτήσεις, όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο
Ελλάδα 20.09.25

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη - Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας στην Κρήτη - Μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»
«Θυμωμένη και απογοητευμένη» 20.09.25

Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»

Στο βιβλίο της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις δεν διστάζει να αναφερθεί στις γενικότερες δυσκολίες της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Αιματοχυσία 20.09.25

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας το Ισραήλ, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
UBS Raised Price Targets for Greek Banks
English edition 20.09.25

UBS Raised Price Targets for Greek Banks

UBS noted that Greek banks are still trading at a discount to their European peers, with price-to-earnings ratios of 7.9 times for 2026.

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο