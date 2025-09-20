GNTM: Ποια είναι η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ που εντυπωσίασε τους κριτές

Η Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρη του πρώην διεθνούς βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα του GNTM 2025, που έγινε την Παρασκευή το βράδυ στο Star.

Η 28χρονη καλλονή μίλησε για την καταγωγή της, τη ζωή με τους γονείς της στη Θεσσαλονίκη αλλά και την πορεία της στο μόντελινγκ και τον αθλητισμό και μάγεψε τους κριτές.

Μιχαέλα Κράβαρικ: Ενθουσίασε τους κριτές

Το μοντέλο έχει καταγωγή από τη Σλοβακία, ενώ μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γονείς της. Η ίδια εξήγησε πως το μόντελινγκ αποτελεί κομμάτι της ζωής της ήδη από τα 16 της χρόνια, κάτι που την έκανε να θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο γνωστό ριάλιτι μόδας.

Η Μιχαέλα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον αθλητισμό, τονίζοντας πως η πειθαρχία και η σωστή διατροφή ήταν πάντα μέρος της καθημερινότητάς της.

Παράλληλα με το μόντελινγκ, παίζει βόλεϊ σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, Αντρέι Κράβαρικ, που υπήρξε εμβληματική μορφή για το άθλημα στην Ελλάδα.

Πώς την σχολίασαν οι κριτές

«Είσαι θεάρα, είσαι μοντελάρα, είσαι φαβορί να ξέρεις», της είπαν, δίνοντάς της το πράσινο φως να συνεχίσει στο ριάλιτι και να αποδείξει την αξία της μέσα από τις δοκιμασίες που ακολουθούν.