Μια «ασπιρίνη» αξίας 130 εκατ. ευρώ!

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πέρασε σαν… σίφουνας από το Ρότερνταμ, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Τσάμπιονς Λιγκ, με την γερμανική ομάδα να πετυχαίνει εντυπωσιακή νίκη με 4-0.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα της κυριαρχίας των φιλοξενούμενων στο Ντε Κάιπ ήταν ότι είχαν «καθαρίσει την μπουγάδα» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ήταν καταιγιστική στο πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο πέτυχε και τα τέσσερα γκολ και το μήνυμα που έστειλαν οι Γερμανοί ήταν ξεκάθαρο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπάγερ στο παιχνίδι ήταν ο 21χρονος Φλόριαν Βιρτς, ο παίκτης που έκανε την Γερμανία να… παραμιλάει την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο παίκτης που ηγήθηκε της κατάκτησης της Μπουντεσλίγκα από την ομάδα του Λεβερκούζεν.

Florian Wirtz needed just 5️⃣ minutes to register his 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 Champions League goal 🌟 pic.twitter.com/7FzWRqzhrq — 433 (@433) September 19, 2024

Ο Βιρτς συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι καθώς στο ντεμπούτο του απόψε στο Τσάμπιονς Λιγκ, πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την Μπάγερ σε μια πολύ σημαντική νίκη επί ολλανδικού εδάφους.

Ο νεαρός άσος της γερμανικής ομάδας ήταν απολαυστικός και στο Ντε Κάιπ, εντυπωσιάζοντας με την απόδοσή του και κόντρα στην Φέγενορντ.

Όπως απολαυστικός ήταν στα πρώτα παιχνίδια του γερμανικού πρωταθλήματος, έχοντας ήδη πετύχει τρία γκολ σε τρεις συμμετοχές.

Ο διεθνής επιτελικός μέσος της Λεβερκούζεν έκανε πράγματα και θαύματα στην περσινή Μπουντεσλίγκα αλλά και στο Γιουρόπα Λιγκ της προηγούμενης σεζόν και είναι ενδεικτικό της παρουσίας του, ότι ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του περσινού γερμανικού πρωταθλήματος.

Florian Wirtz has two goals on his Champions League debut 🔥 He’s arrived 🤩 pic.twitter.com/Wehzn4Xm70 — ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2024

Τι έκανε πέρυσι στην Μπουντεσλίγκα ο νεαρός άσος της Μπάγερ; Πέτυχε 11 γκολ και έδωσε 12 ασίστ, έχοντας φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος (χωρίς μάλιστα ήττα) από την Λεβερκούζεν.

Στο δε Γιουρόπα Λιγκ είχε πέρυσι 11 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Θυμίζουμε επίσης ότι πριν λίγες μέρες ο Βιρτς έπαιξε με την Εθνική ομάδα της Γερμανίας στο ματς με την Ουγγαρία (5-0 υπέρ των «πάντσερ») πετυχαίνοντας μάλιστα και γκολ και όλα αυτά βεβαίως έχουν «εκτοξεύσει» την αξία του νεαρού άσου.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ήδη «χτυπήσει» την πόρτα της Μπάγερ για να ρωτήσουν για τον Βιρτς αλλά η απάντηση που έχουν πάρει είναι μάλλον… αποθαρρυντική.

So which big club is going to end up signing Florian Wirtz ? pic.twitter.com/3HmI2cvPXK — Janty (@CFC_Janty) September 19, 2024

Πόσο κοστολογεί η Μπάγερ Λεβερκούζεν τον 21χρονο μέσο; Η απάντηση είναι 130 εκατ. ευρώ και όσο συνεχίζει σε αυτούς τους ρυθμούς η τιμή θ’ ανεβαίνει.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Τσάμπι Αλόνσο έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να λάμψει το άστρο του νεαρού χαφ και ο Βιρτς μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή του.

Η συνέχεια αναμένεται βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όλα τα βλέμματα είναι «στραμμένα» στον διεθνή άσσο της Μπάγερ, ο οποίος αν σκοράρει σε δυο – τρία ακόμα παιχνίδια Τσάμπιονς Λιγκ θα δούμε την Λεβερκούζεν να ζητά πάνω από 150 εκατομμύρια για να δώσει τον παίκτη.