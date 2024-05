Παίκτης της χρονιάς στην Bundesliga o Φλόριαν Βιρτς (vid)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έγραψε ιστορία στην φετινή Bundesliga αφού η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο όχι μόνο κατέκτησε την πρώτη «σαλατιέρα» της, αλλά ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα ως αήττητη με απολογισμό 28 νίκες και 6 ισοπαλίες.

Όπως είναι λογικό, ένας παίκτης των «ασπιρίνων» αναδείχτηκε καλύτερος παίκτης στο γερμανικό πρωτάθλημα για την σεζόν 2023/2024.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός μέτρησε 11 γκολ και 12 ασίστ στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη μετράει 10 τέρματα και 4 ασίστ και έχει την ευκαιρία στον τελικό κόντρα στην Αταλάντα (22/5 22:00) να αυξήσει κι άλλο τα νούμερα του. Μάλιστα, ο Βιρτς μπορεί να κατακτήσει το τρεμπλ φέτος αφού η Λεβερκούζεν θα αγωνιστεί και στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας κόντρα στην Καϊζερσλάουτερν (25/5).

Ο Γερμανός μάλιστα, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων και η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο θα κληθεί το ερχόμενο καλοκαίρι να δώσει «μάχη», για να τον κρατήσει στο ρόστερ της. Ο Βιρτς θα δώσει το «παρών» στο Euro 2024, αφού θα βρίσκεται στην αποστολή των «πάντσερ», την οποία ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Presenting your #Bundesliga PLAYER OF THE SEASON… who else but Florian Wirtz!🥳😍#BundesligaPOTM | @EASPORTSFC | @bayer04fussball pic.twitter.com/f81WuM2l7b

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 20, 2024