Γιατί όλοι θα ήθελαν συμπαίκτη τους τον Φλόριαν Βιρτς (vids)

Είναι ο ιδανικός συμπαίκτης. Αυτός που βάζει την ομάδα πάνω από το «εγώ» του και θυσιάζεται για το καλό του συνόλου. Ο παίκτης που θα ήθελαν όλοι οι προπονητές να έχουν στην ομάδα τους ή αλλιώς πολύ απλά ο Φλόριαν Βιρτς.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και αναμφίβολα το καλοκαίρι θα πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλά μεταγραφικά σενάρια. Ηδη «ακούγεται» για την Μπάγερν Μονάχου, αλλά και για τα μεγαθήρια της Ευρώπης, όπως είναι οι Ιντερ, Μίλαν, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Ένα wonderkid με ηγετικές ικανότητες, αλλά και απίστευτη αίσθηση του χώρου, που τον βοηθάει να βλέπει τους συμπαίκτες του και να μοιράζει ασίστ. Ενας παίκτης – φαινόμενο για την ηλικία του, που έχει εκτοξεύσει την αξία του μέσα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας σε Bundesliga και Ευρώπη και πλέον η «μετοχή» του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο αγγίζει τα 85 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Βιρτς ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την ακαδημία της Μπράουνβεϊλερ και στη συνέχεια μεταπήδηση στην αντίστοιχη της Κολωνίας. Τον Ιανουάριο του 2020 μετακόμισε στην Κ19 της Λεβερκούζεν και το καλοκαίρι του ίδιου έτους ανέβηκε στην ανδρική ομάδα.

Από τότε μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί σε 120 αναμετρήσεις με τις Ασπιρίνες, έχοντας 29 γκολ και 40 ασίστ. Φέτος, έχει 17 παιχνίδια σε Bundesliga, Κύπελλο και Europa League, με 6 γκολ και 10 ασίστ στο ενεργητικό του. Στο πρωτάθλημα έχει 3 γκολ, 5 ασίστ. Στην Ευρώπη 2 γκολ και 4 ασίστ και στο BFB Pokal 1 γκολ και 1 ασίστ. Μια εξαιρετική χρονιά από τον 20χρονο.

Αυτό, όμως, που είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι από την αρχή του χρόνου (σ.σ 1/1/2023) μέχρι τώρα έχει 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Κανένας άλλος παίκτης που αγωνίζεται στην Bundesliga δεν έχει τόσες πολλές. Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Γερεμί Φριμπόνγκ, ο οποίος επίσης αγωνίζεται στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

18 – Florian Wirtz has assisted 18 goals in 2023 in all comps – no other Bundesliga player has more than 12 assists in that period (Frimpong). Creative. #B04FCU pic.twitter.com/PeiFz2vtPD

— OptaFranz (@OptaFranz) November 12, 2023