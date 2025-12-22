Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
22 Δεκεμβρίου 2025 | 07:25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Ο «Ερωτόκριτος», ένα από τα πλέον θρυλικά και δημοφιλή έργα, έρχεται στο σήμερα μέσα από μία εξαιρετική διασκευή του Νίκου Τερζή, που ερμηνεύει η Πηνελόπη Α., μία ταλαντούχα 17χρονη που κάνει το ντεμπούτο της.

Η διασκευή, που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες από την Panik Oxygen και σε instrumental version, «ντύνει» σκηνές και τρέιλερ της σειράς «Μία Νύχτα Μόνο» του MEGA και έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και αποθεωτικά σχόλια στα social media.

Ο Νίκος Τερζής δίνει στον «Ερωτόκριτο» μία δημιουργική και «φρέσκια» πνοή, την οποία «απογειώνει» η ερμηνεία της Πηνελόπης Α., μίας μαθήτριας με σαγηνευτική φωνή που αγαπά τη μουσική και κάνει με αυτόν τον τρόπο το πρώτο της δισκογραφικό βήμα.

YouTube thumbnail

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, την γνωριμία της με τον Νίκο Τερζή, την ανταπόκριση του κόσμου, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

1. Πώς ήταν για σένα να «συστήνεσαι» στο κοινό με ένα τόσο ιστορικό και φορτισμένο έργο όπως ο Ερωτόκριτος;

Τα συναισθήματά μου είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω σε τι σειρά να τα βάλω… Ούτε καν μπορούσα να το φανταστώ ότι μόλις στα 17 μου θα μου δοθεί η ευκαιρία να ερμηνεύσω ένα τόσο σημαντικό και θρυλικό λογοτεχνικό έργο, αλλά και θα συνεργαζόμουν με έναν μεγάλο δημιουργό όπως ο Νίκος Τερζής και με την κορυφαία ελληνική δισκογραφική εταιρία, την Panik. Αγαπώ τη μουσική και το τραγούδι, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή το μόνο που έκανα ήταν να ανεβάζω videos στο TikTok όπου τραγουδάω Klavdia.

2. Όταν άκουσες για πρώτη φορά τη διασκευή του Νίκου Τερζή, ποια ήταν η πρώτη σκέψη σου; Τι σε κέρδισε;

Ανατρίχιασα με τη μελωδία και την ενορχήστρωση του Νίκου Τερζή. Ειδικά με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο κλείσιμο του τραγουδιού, με έκανε να συγκινηθώ πολύ! Ακόμα και σήμερα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι ερμηνεύω ένα τραγούδι που δισκογράφησε ο σπουδαίος Νίκος Ξυλούρης κι ερμηνεύω μια πιο σύγχρονη εκδοχή του.

3. Πώς προσεγγίζει μια 17χρονη ένα έργο που κουβαλάει αιώνες παράδοσης; Τι ήθελες να βγάλεις με τη δική σου ερμηνεία;

Το προσεγγίζω με τεράστιο σεβασμό. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα τραγούδι που άκουγα από μικρή στο σπίτι μου. Η οικογένειά μου κατάγεται από την Κρήτη, ενώ η μητέρα μου μου έλεγε συχνά την ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας για την αληθινή αγάπη που μπορεί να τα νικήσει όλα. Όταν μπήκα στο στούντιο ήθελα  να δώσω στον «Ερωτόκριτο» μια νέα πνοή, να το χαρίσω ξανά στις γενιές που ήδη το ξέρουν, αλλά και να το φέρω κοντά στη δική μου, νεότερη, γενιά και να γίνω αφορμή για να μάθουν τον «Ερωτόκριτο» ακόμα και οι συνομηλίκοί που μπορεί να μην τον γνωρίζουν.

4. Ο Νίκος Τερζής σου έδωσε μια σύγχρονη, δημιουργική πνοή για να «χτίσεις» πάνω της. Πώς ήταν η συνεργασία σας;

Η γνωριμία με τον Νίκο Τερζή είναι λες και βγήκε από σενάριο ταινίας! Είχα επιστρέψει από μια οντισιόν μουσικού talent show και μπήκα σ’ ένα αγαπημένο μου μαγαζί για να πάρω καφέ. Πάνω στην μπλούζα μου είχα ξεχάσει τον αριθμό συμμετοχής στην οντισιόν. Ο Νίκος, που καθόταν στο διπλανό τραπέζι, παρατήρησε το χαρτί και προσπαθούσε να καταλάβει τι είναι. Με ρώτησε «τι είναι αυτό;» κι όταν του είπα ότι τραγουδάω και είχα λάβει μέρος σε οντισιόν, ζήτησε να με ακούσει! Ανταλλάξαμε social media και τηλέφωνα και μετά από 3- 4 μέρες επικοινώνησε μαζί μου για τον «Ερωτόκριτο». Ήταν το τηλεφώνημα που μου άλλαξε τη ζωή! Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που ήμασταν στο στούντιο… Όσο εγώ ηχογραφούσα, τον έβλεπα από το τζάμι να παίζει με τη μικρή μου αδερφή, την Κατερίνα, ενώ αξέχαστο θα μου μείνει και το ότι ο εγκέφαλός μου αρνιόταν να κάνει μια συγκεκριμένη νότα και τρία άτομα, ο Νίκος Τερζής, ο Νίκος Σταυρόπουλος και ο Νίκος Χατζόπουλος, προσπαθούσαν να με κάνουν να καταλάβω.

5. Πώς νιώθεις όταν ακούς τη φωνή σου να «ντύνει» τα τρέιλερ μιας τόσο μεγάλης σειράς του MEGA;

Απίστευτη υπερηφάνεια! Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τα τρέιλερ και πολλές σκηνές του Δημήτρη Λάλου και της Μαριλίτας Λαμπροπούλου που προβάλλονται από το Mega «ντύνει» η δική μου φωνή!

6. Το τραγούδι έχει ήδη γίνει viral και τα σχόλια είναι αποθεωτικά. Πώς διαχειρίζεσαι όλη αυτή την ξαφνική προσοχή;

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και για την ανταπόκριση του κοινού στο τραγούδι και για το κύμα αγάπης που δέχομαι από τον κόσμο! Χαίρομαι που βλέπω καθημερινά τα streams και τα views να ανεβαίνουν και που δέχομαι τόσα θετικά σχόλια. Σχεδόν δεν πίστευα στα μάτια μου όταν είδα ότι ο «Ερωτόκριτος» έγινε no1 στο Discovery Greece του Shazam, το chart που δείχνει τα τραγούδια τα οποία αναζητά περισσότερο ο κόσμος!

7. Λαμβάνεις μηνύματα στα social media; Αν ναι, ποιο ήταν το πιο συγκινητικό ή απρόσμενο μήνυμα που έλαβες μέχρι τώρα;

Λαμβάνω άπειρα μηνύματα καθημερινά. Το αγαπημένο μου σχόλιο ήταν στο TikTok, που μου έγραψαν ότι έχω νεραϊδένια κι αγγελική φωνή και έχω κάνει όλη την Κρήτη υπερήφανη.

8. Είσαι μαθήτρια, αλλά τώρα πια και επαγγελματίας τραγουδίστρια. Πόσο δύσκολο είναι να ισορροπείς σχολείο και μουσική;

Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, μαθαίνεις, προσπαθείς και τελικά καταφέρνεις να τα ισορροπήσεις όλα. Παρόλο που έχω επιλέξει μια πολύ απαιτητική κατεύθυνση στο σχολείο, για σπουδές υγείας, μπόρεσα να το κουμαντάρω.

9. Ποιοι καλλιτέχνες σε έχουν επηρεάσει και ποιοι σε εμπνέουν αυτή τη στιγμή;

Είμαι αυτοδίδακτη στη φωνητική, έμαθα να τραγουδώ μόνο ακούγοντας. Με τον ίδιο τρόπο έμαθα και φωνητικές τεχνικές. Έχω πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες από τους οποίους αντλώ επιρροές και με εμπνέουν και εύχομαι κάποια στιγμή να φτάσω στο επίπεδό τους. Λατρεύω την Ariana Grande, την Amy Winehouse, τους Αbba, τον Michael Jackson, τον Elton John και τους Beatles. Αλλά έχω και πολλά ελληνικά ακούσματα, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Μαρινέλα, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Βασίλης Σκουλάς, ο Νίκος Ξυλουρης, η Klavdia, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, η Έλενα Παπαρίζου και ο Παντελής Παντελίδης.

10. Αν η Πηνελόπη του σήμερα μπορούσε να μιλήσει στην Πηνελόπη του μέλλοντος, τι θα της έλεγε;

Ωραία ερώτηση… Νομίζω θα ρωτούσα «Πεννούλα τα κατάφερες καλά; Πάμε τώρα να ανέβουμε και πιο ψηλά;».

Ο «Ερωτόκριτος», ένα τραγούδι για την αγάπη που είναι πιο δυνατή από κάθε είδους αντιξοότητες, έχει περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο όπως τα δημοτικά μας τραγούδια και παραμένει ένα δημοφιλές κλασικό έργο που έχουν μελοποιήσει κι ερμηνεύσει σπουδαίοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Ξυλούρης.

Βρείτε τον «Ερωτόκριτο» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/NicosTerzis-PinelopiA-Erotokritos

Πάνος Καισσαράτος
