Ερωτόκριτος: H διασκευή του Νίκου Τερζή για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» έχει «μαγέψει» το κοινό

Ο «Ερωτόκριτος», ένα από τα πλέον θρυλικά και δημοφιλή έργα, έρχεται στο σήμερα μέσα από μία εξαιρετική διασκευή του Νίκου Τερζή, που ερμηνεύει η Πηνελόπη Α., μία ταλαντούχα 17χρονη που κάνει το ντεμπούτο της.

Η διασκευή, που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες από την Panik Oxygen και σε instrumental version, «ντύνει» σκηνές και τρέιλερ της σειράς «Μία Νύχτα Μόνο» του Mega και έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και αποθεωτικά σχόλια στα social media.

Ο Νίκος Τερζής δίνει στον «Ερωτόκριτο» μία δημιουργική και «φρέσκια» πνοή, την οποία «απογειώνει» η μελωδική φωνή της Πηνελόπης Α., μιας μαθήτριας με σαγηνευτική φωνή που αγαπά τη μουσική και κάνει με αυτόν τον τρόπο το πρώτο της δισκογραφικό βήμα.

Ο «Ερωτόκριτος», ένα τραγούδι για την αγάπη που είναι πιο δυνατή από κάθε είδους αντιξοότητες, έχει περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο όπως τα δημοτικά μας τραγούδια και παραμένει ένα δημοφιλές κλασικό έργο που έχουν μελοποιήσει κι ερμηνεύσει σπουδαίοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Ξυλούρης.