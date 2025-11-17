Ερωτόκριτος: H διασκευή του Νίκου Τερζή για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» έχει «μαγέψει» το κοινό
Η διασκευή, που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες από την Panik Oxygen και σε instrumental version, «ντύνει» σκηνές και τρέιλερ της σειράς «Μία Νύχτα Μόνο» του Mega και έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και αποθεωτικά σχόλια στα social media
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
- Είναι ή όχι νόμισμα το bitcoin; – Τι απαντά η ΤτΕ
- Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν
- Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Ο «Ερωτόκριτος», ένα από τα πλέον θρυλικά και δημοφιλή έργα, έρχεται στο σήμερα μέσα από μία εξαιρετική διασκευή του Νίκου Τερζή, που ερμηνεύει η Πηνελόπη Α., μία ταλαντούχα 17χρονη που κάνει το ντεμπούτο της.
Η διασκευή, που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες από την Panik Oxygen και σε instrumental version, «ντύνει» σκηνές και τρέιλερ της σειράς «Μία Νύχτα Μόνο» του Mega και έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και αποθεωτικά σχόλια στα social media.
Ο Νίκος Τερζής δίνει στον «Ερωτόκριτο» μία δημιουργική και «φρέσκια» πνοή, την οποία «απογειώνει» η μελωδική φωνή της Πηνελόπης Α., μιας μαθήτριας με σαγηνευτική φωνή που αγαπά τη μουσική και κάνει με αυτόν τον τρόπο το πρώτο της δισκογραφικό βήμα.
Ο «Ερωτόκριτος», ένα τραγούδι για την αγάπη που είναι πιο δυνατή από κάθε είδους αντιξοότητες, έχει περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο όπως τα δημοτικά μας τραγούδια και παραμένει ένα δημοφιλές κλασικό έργο που έχουν μελοποιήσει κι ερμηνεύσει σπουδαίοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Ξυλούρης.
- Βρείτε το «Ερωτόκριτος» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/NicosTerzis-PinelopiA-Erotokritos
- Σεισμός στη Σκύρο: Η πρώτη εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα για τα 4,6 Ρίχτερ
- Νέος Κόσμος: Αναζητούν δύο άτομα για το θρίλερ με τον νεκρό οδηγό
- Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
- Γερμανία- Πολωνία: Τύμπανα «προπολεμικής φάσης» ηχούν στη Δύση – Τι σηματοδοτεί αυξημένη ανησυχία
- Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση ο Μπολομπόι
- Σεισμός 4,6R αισθητός στην Αθήνα – Που εντοπίζεται το επίκεντρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις